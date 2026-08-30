Red Familia pide replantear Nueva Escuela Mexicana e incluir a Padres de Familia

El futuro de 23 millones de estudiantes es demasiado importante para que las decisiones educativas se tomen sin escuchar a Padres, Maestros y especialistas —

Libros de Texto Gratuito La Secretaría de Educación Pública distribuye 153.4 millones de Libros de Texto Gratuitos en el país, mientras mil 120 organizaciones civiles solicitan evaluaciones transparentes sobre sus contenidos. (Crisanta Espinosa Aguilar/Crisanta Espinosa Aguilar)

En el regreso a clases de 23 millones de alumnos, Red Familia llamó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a revisar y corregir el rumbo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y de los Libros de Texto Gratuitos (LTG), y que el aprendizaje, la dignidad e integridad de los niños y jóvenes de Educación Básica sean lo medular.

La organización que agrupa más de mil 120 instituciones de la sociedad civil en México, afirmó que el eje prioritario de la política educativa nacional debe centrarse en el aprendizaje real, la dignidad e integridad de la niñez y juventud mexicana.

Involucramiento Social en Contenidos Escolares

Para Red Familia, la propuesta pedagógica actual y sus materiales didácticos distan de ser la respuesta adecuada mientras persistan dudas sobre la calidad de sus contenidos y la exclusión sistemática en su elaboración de académicos, especialistas en desarrollo infantil y Padres de Familia.

Afirmó que México enfrenta importantes desafíos educativos que requieren mucho más que cambios de programas, discursos o modelos ideológicos.

Recordó que desde hace 13 años, en el 2023, Red Familia y otras organizaciones solicitaron a la SEP “respetar la integridad de los menores e involucrar a Padres de Familia, instituciones expertas, maestros y especialistas en la creación de contenidos educativos de calidad”.

Educar es Corresponsabilidad

Red Familia afirmó que en el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027, esta exigencia sigue vigente.

“Los Padres de Familia deben tener una participación efectiva en las decisiones que inciden directamente en la formación de sus hijos, además Maestros, pedagogos, científicos, académicos, especialistas en desarrollo infantil e instituciones de la sociedad civil pueden aportar experiencia y conocimientos para construir mejores materiales educativos”, expresó.

Invitó a los Padres de Familia a involucrarse más activamente en la revisión de los contenidos de los LTG y cuestionar los temas para sus hijos.

No se trata, dijo, de sustituir la responsabilidad de los Maestros ni de las autoridades educativas, sino de reconocer que educar exige corresponsabilidad.

“La educación de millones de menores no debe diseñarse desde una sola visión; necesita escuchar a quienes conocen, acompañan, educan y protegen diariamente a las niñas y niños”, explicó.

Detalló que para el ciclo escolar 2026-2027, la SEP informó la distribución de 153.4 millones de LTG en México.

Lo que Aprenden los Estudiantes

Ante una distribución de esta magnitud, Red Familia consideró que “el debate no puede limitarse a que los libros lleguen a tiempo a las escuelas; la pregunta fundamental debe ser ¿qué están aprendiendo nuestros hijos con los libros de texto y con qué criterios fueron elaborados sus contenidos?”

La organización reiteró que los LTG tienen deficiencias en el proceso de elaboración e implementación de los programas, entre ellas la necesidad de realizar pruebas piloto antes de su aplicación, situación que nunca sucedió.

Red Familia señaló indispensable que la SEP impulse mecanismos transparentes de evaluación y mejora continua de los LTG; “ningún gobierno debe utilizar las aulas para imponer una visión política o ideológica”.

Dijo que los niños son personas con dignidad y con derecho a recibir la mejor educación posible.

La organización expresó que “señalar las deficiencias del modelo no significa estar en contra de la educación pública; por el contrario, es exigir que ésta cumpla con la enorme responsabilidad que tiene frente a millones de familias mexicanas”.

Ante el regreso a clases de más de 23 millones de estudiantes, Red Familia reiteró que “la educación de nuestras niñas y niños merece rigor, calidad y corresponsabilidad”.

Finalmente, al iniciarse las clases en México, Red Familia reiteró que el sistema educativo requiere rigor científico y diálogo incluyente para responder verdaderamente a los desafíos académicos del país.

Red Familia pide replantear Nueva Escuela Mexicana e incluir a Padres de Familia