SNTE Reafirma Valor Insustituible del Magisterio, pide mayor Presupuesto Educativo en Ciclo 2026-2027

Abrimos este ciclo escolar con la certeza de que la educación es el acto más poderoso de transformación social que existe, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Alfonso Cepeda Salas El Magisterio nacional asume la alfabetización digital y la atención socioemocional como pilares estratégicos para encarar los retos educativos de las nuevas generaciones, afirmó el líder del SNTE. (SNTE)

Con el principio que la educación constituye el acto más poderoso de transformación social que existe, el Magisterio nacional abrió este lunes las aulas para el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, dirigió un video mensaje a los Maestros y personal de apoyo de todo el país.

Ratificó que la fuerza viva del Magisterio organizado sostiene el presente y representa la principal esperanza para el desarrollo de México.

Retos Tecnológicos y Salud Mental en las Aulas

El Maestro dirigente dijo que en el panorama actual, los profesores enfrentan desafíos complejos vinculados a la adopción de herramientas digitales y a la presencia intensa de las redes sociales en el ámbito socioemocional de sus alumnos; “son retos que resolvemos nosotros en las aulas”.

Frente a esta coyuntura, el dirigente afirmó la necesidad de consolidar una alfabetización digital sólida para formar ciudadanos críticos y conscientes.

También defendió la vigencia de la labor pedagógica presencial, resaltó el valor insustituible que tiene la relación humana entre el Maestro y el estudiante dentro del aula.

“Aunque para algunos no seamos especialistas, han sido oportunidades para demostrar una vez más la grandeza de nuestra labor; por eso, seguiremos defendiendo el valor insustituible de la relación maestro-alumno”, expresó.

Derecho a Certidumbre Laboral y Presupuestal

De buen talante y con energía en su voz, Cepeda Salas dijo que el sistema educativo público, “impulsado por ustedes, tiene una capacidad única, la de movilizar a una nación entera, es capaz de reunir voluntades, de articular esfuerzos colectivos y de convertir la esperanza individual en un proyecto de nación compartido”.

Añadió que esa fuerza no nace de los edificios ni de los programas, emerge del Magisterio organizado, comprometido y consciente de su poder transformador.

Enseguida afirmó que “las garantías de los trabajadores de la educación son irrenunciables” y ubicó la profesionalización docente y el bienestar familiar como prioritarias causas de lucha.

Entre los reclamos centrales destacan el derecho a salarios justos, la certeza laboral, la formación continua y el acceso garantizado a estudios de posgrado para el personal docente.

Expresó que “este nuevo Ciclo Escolar 2026-2027 lo abrimos juntos, con la certeza de que la educación es el acto más poderoso de transformación social que existe”.

Reiteró el acompañamiento entre el SNTE para que este año “sea de orgullo profundo, solidaridad y de lucha consciente por la revalorización tangible, porque la educación pública es un derecho y es el Magisterio quien hace posible que millones de niñas, niños y adolescentes accedan a ese derecho”.

Equidad e Inclusión en Educación Requiere Inversión

El también senador de la República afirmó que continuará su demanda directa al Estado mexicano para un mayor presupuesto que permita atender a cada escuela, cada alumno y cada trabajador de la educación.

El dirigente afirmó que la búsqueda de la equidad, la igualdad y la excelencia educativa demanda un compromiso financiero correlativo por parte de las autoridades gubernamentales, “demandan mayor inversión”.

El líder del SNTE concluyó su mensaje con el llamado a la unidad gremial, bajo el lema institucional de solidaridad y defensa continua del bienestar social de la comunidad educativa; “Uno Somos Todos y Todos Somos Uno”.

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