Academia Queretana de Ciencias: Articulación y vinculación

Científica líder Teresa García Gasca. (La Crónica de Hoy)

Con el objetivo de promover el avance del conocimiento científico y tecnológico, fomentando la investigación, la educación y la difusión de la ciencia en beneficio de la sociedad queretana surge la Academia Queretana de Ciencias, A.C. (AQC).

El trabajo para su conformación inició en 2024 con la participación de 14 investigadoras e investigadores de diferentes instituciones. El pasado 13 de agosto fue dada a conocer públicamente con la intención de socializar sus objetivos y actividades, que estarán principalmente enfocados a la vinculación con todos los sectores, a impulsar el trabajo colaborativo, a divulgar el quehacer científico y, sobre todo, a servir a la sociedad. Se priorizará el fortalecimiento del talento de jóvenes investigadoras e investigadores y de las mujeres en la ciencia.

Pero este es sólo el punto de partida. El verdadero impulso de la AQC estará dado por las y los científicos y tecnólogos que laboran en el estado de Querétaro en todas las áreas del conocimiento, en virtud de la necesidad de articular esfuerzos y contribuir a la comprensión de los problemas públicos de la entidad, enriquecer la discusión bajo un marco plural y proponer alternativas viables de solución. Actualmente, nuestro estado cuenta con 1,295 miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que están distribuidos en 24 instituciones de la entidad.

La AQC comprende a los sectores científico, humanístico, tecnológico y de innovación como un factor imprescindible para conseguir un crecimiento sustentable, que favorezca el desarrollo social y económico, la justicia social, el bienestar colectivo, la democracia y la paz. Querétaro cuenta con una amplia infraestructura de educación superior, de investigación en ciencias, humanidades, tecnología e innovación, así como en el ámbito cultural, que propicia un ambiente adecuado para su establecimiento.

Por cada 100 mil personas de la población económicamente activa, Querétaro ocupa el quinto lugar de patentes solicitadas en el país; tiene el segundo sitio en número de instituciones científicas y tecnológicas; y el tercer lugar nacional en cuanto a la tasa de miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, sólo por debajo de la Ciudad de México y Morelos.

Es por ello que, dado el importante potencial humano, riqueza institucional e infraestructura material Querétaro tiene el potencial de convertirse en un potente polo científico, tecnológico y de innovación. En consecuencia, hacer aportes pertinentes en beneficio de la sociedad será central en la misión de la AQC, así como apoyar el valioso esfuerzo educativo que ya realiza la entidad.

Es cierto, vivimos tiempos de enormes avances científicos y tecnológicos, pero también es verdad que ello conlleva retos aún más grandes. Ninguno puede resolverse sin ciencia. Pero tampoco puede resolverse únicamente con ciencia. Se requiere del trabajo colaborativo entre todos los sectores y, particularmente importante, de la participación de la sociedad. Y para ello es indispensable lograr que la sociedad conozca y confíe en la comunidad científica.

La AQC no pretende sustituir el extraordinario trabajo que realizan las universidades y centros de investigación o los organismos gubernamentales. Pretende articular esfuerzos, construir puentes y abrir espacios de reflexión para favorecer la colaboración, para acercar el conocimiento científico a quienes toman decisiones y, sobre todo, a la sociedad.

Próximamente se anunciará la emisión de la primera convocatoria para admisión de miembros. Estamos a la orden a través de nuestras redes sociales como Academia Queretana de Ciencias, correo electrónico academiaqueretanadeciencias@gmail.com y próximamente en nuestra página web https://academiaqc.org