EDUCAMÁS celebró su tercer aniversario con un foro internacional sobre seguridad, inteligencia y tecnología

Foro. Los participantes en el foro de EDUCAMÁS.

En el marco de su tercer aniversario, EDUCAMÁS llevó a cabo el Foro de Aniversario 2026 “Seguridad, Inteligencia y Tecnología: los desafíos estratégicos de Iberoamérica”, realizado el pasado 20 de agosto en modalidad virtual.

El encuentro reunió a reconocidos especialistas nacionales e internacionales, quienes compartieron conocimientos, experiencias y perspectivas sobre los fenómenos que actualmente están transformando la seguridad, la inteligencia, la geopolítica y el entorno digital.

La jornada académica estuvo integrada por cuatro paneles. El primero, “México ante los desafíos de la seguridad nacional”, contó con la participación de Manuel Balcázar, Javier Oliva, María Cristina Rosas y Facundo Rosas, bajo la moderación de Martín Granillo. Durante este espacio se analizaron los principales retos del país en materia de seguridad nacional, gobernabilidad y construcción de capacidades institucionales.

El segundo panel, “Nuevas guerras, poder global y guerra cognitiva”, reunió a Arthur H. Cuba, Samuel Morales, Fernando Vaccotti y Erick J. Saldaña, con la moderación de Karen Y. Pérez. Los especialistas reflexionaron sobre la transformación de los conflictos, las operaciones de influencia, la disputa por las percepciones y el papel estratégico de la información.

Posteriormente se desarrolló el panel “Inteligencia artificial, ciberseguridad y poder digital”, con la participación de Ulises Moya, Federico Arriaga, Juan Manuel Aguilar y Gigi Agassini, bajo la moderación de Rebeca Rodríguez. En este bloque se abordaron las oportunidades, riesgos y desafíos que acompañan al desarrollo de la inteligencia artificial, la protección de la información y el fortalecimiento de la ciberseguridad.

El foro concluyó con el panel “Geopolítica, riesgos y seguridad”, integrado por Eduardo Vázquez, Emilio Vizarretea, Carlos Estrada y Magdalena Alcocer, y moderado por Guadalupe González. La conversación permitió examinar los cambios en el escenario internacional, los riesgos emergentes y la necesidad de fortalecer el análisis estratégico para anticipar escenarios y apoyar la toma de decisiones.

A través de este foro, EDUCAMÁS refrendó su compromiso con la generación de espacios plurales para el análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias entre especialistas, instituciones, profesionales y estudiantes de Iberoamérica.

Durante la ceremonia, el General Arnulfo Caballero Sánchez y el Mtro. Marco Antonio Victoria Romero, autoridades de EDUCAMÁS, agradecieron la participación de los panelistas, moderadores, docentes, aliados y asistentes, así como la confianza de quienes han formado parte de la institución durante estos primeros tres años. Asimismo, refrendaron el compromiso de continuar impulsando espacios académicos de calidad que contribuyan a la profesionalización, el intercambio de conocimientos y el análisis de los grandes desafíos de México e Iberoamérica.

“Este aniversario representa no solamente la celebración de lo alcanzado, sino también la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la profesionalización, el conocimiento y la construcción de una comunidad académica preparada para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo”.

EDUCAMÁS continuará impulsando programas académicos, foros, webinars y alianzas nacionales e internacionales orientados al estudio de la seguridad, la inteligencia, la tecnología, la gestión de riesgos y la geopolítica.