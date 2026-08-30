Pensar la paz desde la antropología, la propuesta de Claudio Lomnitz

El antropólogo Claudio Lomnitz. El antropólogo Claudio Lomnitz. (Colnal)

El antropólogo Claudio Lomnitz (1957) dedicó los primeros cinco años de su ingreso a El Colegio Nacional a estudiar la violencia en México desde la antropología. La noche de su ingreso dijo: “Es común imputar la violencia en México a ‘un rompimiento del tejido social’ [...]. La violencia, hoy cotidiana en México, profana los valores morales más arraigados: el secuestro mancilla el valor de la libertad; la violación, el de la integridad de la persona; el asesinato violenta el derecho de existir, y el desmembramiento de los cadáveres le roba la dignidad a todo indefenso”.

Lomnitz profundizó en estas reflexiones en sus ciclos de conferencias, que dictó en El Colegio Nacional, los cuales derivaron en sus libros El tejido social rasgado (ERA, 2022), Para una teología política del crimen organizado (ERA/El Colegio Nacional, 2023) y Antropología de la zona del silencio (ERA, 2026).

Ahora, por primera vez, el antropólogo explorará la paz en su nuevo ciclo Pensar la paz (en tono menor). Esta serie, que iniciará el 1 de septiembre, a las 18 h, en El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, CDMX), busca sentar algunas bases para comenzar el trabajo de investigación y discusión. Por esta razón, dice el especialista, este ciclo será “en tono menor”.

“He trabajado varios años sobre las violencias que hay en el país, y en varias dimensiones. Entonces, pensé que quería usar algo de lo que he aprendido en este [nuevo ciclo]”, explica el antropólogo en entrevista.

Uno de estos trabajos fue la investigación que realizó en Zacatecas, donde investigó cómo las luchas entre grupos criminales han provocado inestabilidad en los municipios, fronteras, barrios urbanos y en los ranchos de aquel estado; además, desarrolló conceptos como la “zona del silencio”, es decir, aquellas regiones donde la violencia ha provocado tanto miedo que el periodismo no se puede ejercer con libertad y el rumor es fundamental para los habitantes.

Ahora tratará de abordar “la mitigación de la violencia”, porque para él la palabra paz es muy grande y ambiciosa. Por esta razón, usa la metáfora musical de “en tono menor” para calificar a su ciclo, que se realizará los días 1 y 22 de septiembre; 6 y 13 de octubre, y 8 de diciembre.

De acuerdo con el colegiado, su ciclo constará de cuatro conferencias alrededor de la pregunta: ¿cuáles han sido los imaginarios de paz en México? La serie de conferencias arrancará con el panorama histórico; posteriormente, discutirá “los imaginarios de paz que han dominado el debate público desde que se descompuso el arreglo de paz y seguridad que primó durante los años de la Guerra Fría”.

Así, en este ciclo, Lomnitz discutirá de manera especial tres imaginarios de paz: la llamada pax narca, el de ‘la guerra contra el narco’ y el de ‘abrazos, no balazos’. “La idea es pensar analíticamente y teorizar cada una de estas fórmulas, explicitando consideraciones prácticas que cada una de ellas lleva de manera implícita”, ahonda.

ALGUNOS IMAGINARIOS DE LA PAZ

Para este ciclo, Lomnitz toma el concepto de imaginario social, que acuñó el filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis (1922-1997) y al que dio continuidad el filósofo canadiense Charles Taylor (1931) con los imaginarios sociales modernos, los cuales “sirven para instituir culturalmente, por así decirlo, o, a veces, mitológicamente, alguna idea de realidad social”, explica. Y añade: “prácticamente cualquier fórmula política para reducir la violencia conlleva o está sostenida por un imaginario de paz”.

Para ejemplificar esta idea, habla de los lemas de algunos presidentes mexicanos, como ‘la guerra contra el narco’, que adoptó Felipe Calderón. Para el antropólogo, esta frase es un imaginario de paz porque la guerra, muy frecuentemente, es vista como una ruta de paz. Incluso, las conquistas coloniales eran nombradas procesos de pacificación entre comillas, porque se trataría de “una guerra para terminar con todas las guerras; o una guerra de liberación, después de la cual habría una paz emancipadora”.

En este sentido, explica, ‘la guerra contra el narco’ no es una excepción, “sino un imaginario en que se [figura que tras] el combate frontal a la delincuencia organizada se abriría un periodo de paz”.

El sexenio de Enrique Peña Nieto también tuvo su imaginario de paz, el cual, a decir de Lomnitz, implicó que, si se hablaba bien de México, entonces se reducirían la violencia y el crimen, “porque se consideraba que la mayor parte de la violencia era mediática. [Entonces], si quitaban el foco mediático, se reducía la violencia”.

Asimismo, el imaginario de paz más reciente es el de “abrazos, no balazos”. De esta manera, Lomnitz analizará uno a uno estos imaginarios a lo largo de las cinco lecciones que conforman este ciclo, cuyo arranque coincide con la narrativa oficialista de que los homicidios dolosos han disminuido un 51%.

Al respecto, el antropólogo opina que estos porcentajes sólo son maneras de medir delitos tipificados, como homicidio, desaparición o robo de vehículo o de casa habitación, para generar una estadística.

“A mí me parece —antropológica, socialmente y en términos de la experiencia de la gente— que ese tipo de mediciones no corresponden con el fenómeno. Por ejemplo, hay veces en que dicen: ‘bajó el homicidio’, pero aumentó la extorsión; si a uno lo extorsionan, hay miedo de que [los extorsionadores le] puedan hacer algo.

Soy antropólogo: no creo en los índices de paz. Son hechos por los gobiernos para que puedan narrar la violencia como si estuvieran realmente embarcados en una ruta hacia un Estado absoluto de paz. [Son] una técnica de administración de la guerra y de la violencia; realmente no terminan con cierto tipo de estructuración de la violencia”.

TEORÍAS DE LA PAZ

El punto de partida de esta serie de conferencias será el siglo XIX mexicano, desde la Independencia hasta las primeras décadas del siglo XX. En palabras del colegiado, este arranque tiene el propósito de tomar un poco de distancia frente a nuestra realidad, porque para acercarse a este problema se necesita verlo desde un ángulo histórico más profundo.

“Empiezo con el siglo XIX, en que hubo muchísimos desarreglos, bandidaje, guerras de castas, llamados a revoluciones, guerras separatistas e internacionales... muchas violencias en plural, como lo es la época actual. En el proceso [hubo] recambios, [por ejemplo], la justificación de la Independencia de Iturbide versus la Independencia de Miguel Hidalgo: son dos imaginarios de la paz”.

De esta manera, el también profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia explica que las fórmulas de los gobiernos conservadores y liberales también son diferentes imaginarios de paz. “Lo que sucede después de la Intervención francesa con el gobierno de Benito Juárez y luego con el de Porfirio Díaz es distinto de lo que sucedía 30 años antes”.

En esos procesos tan inestables políticamente, el antropólogo ve cómo cambian los imaginarios de paz, así como “los tipos de gobiernos imaginados o implementados, y cómo varía la relación entre paz y Estado”, concluye.