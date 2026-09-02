Eventos astronómicos del mes de septiembre de 2026

Astronomía. El gran astrofísico, Subrahmanyan Chandrasekhar.

Cuando los campos se visten de dorado

El equinoccio de otoño nos indica la transición del verano al otoño y, como su nombre lo indica (del latín aequinoctium - aequus nocte), es la fecha en que el día y la noche tienen casi la misma duración, es decir, unas 12 horas. En el hemisferio norte, el equinoccio de otoño ocurre el día 23 de septiembre a la 00:06 horas de Tiempo Universal, esto es, el día 22 de septiembre a las 18:06 horas del Centro de México; en tanto, para el hemisferio sur estará iniciando la primavera.

Objetos compactos predichos a bordo de un barco

Subrahmanyan Chandrasekhar nació en 1910, en Lahore, parte del Raj británico, hoy Pakistán. Provenía de una familia pudiente que le facilitó su educación básica e influenciado, en gran parte, por su tío paterno Chandrasekhara Venkata Raman, descubridor del efecto que lleva su apellido, encontró su interés por la física, las matemáticas y la astrofísica.

A los doce años, su familia se traslada a Madrás y Chandrasekhar ingresa al High School Triplicane, comenzando una formación académica rigurosa que desembocó en su ingreso al Presidency College de Madrás, donde estudió Física, Química y Matemáticas, simultáneamente, entre 1925 y 1930. Debido a su gran interés y méritos académicos, recibió una beca del gobierno indio para estudiar en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Su larga travesía en un buque le permitió desarrollar la tesis de un modelo teórico de la estructura de las estrellas enanas blancas, incorporando efectos relativistas, que lo llevaría a establecer el famoso límite de Chandrasekhar, que estipula que la masa de una enana blanca no podía ser superior a 1.44 veces la del Sol, contradiciendo a la comunidad científica, influenciada por Fowler y Eddington, que sostenía que todas las estrellas colapsaban hasta un estado final de enana blanca tras agotar su combustible. Chandrasekhar sostenía que, para masas mayores a 1.44 masas solares, las estrellas, en lugar de estabilizarse, colapsan aún más, transformándose en estrellas de neutrones o agujeros negros.

Quién diría que una gran idea, visualizada en un barco, se convertiría en una de las bases de la astrofísica estelar .

Cerrando el periodo de lluvias de verano

El verano está finalizando y la lluvia de meteoros Aurígidas es la más activa en estas fechas. Tendrá a actividad entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre, con el máximo el 1 de septiembre. La tasa máxima observable será de 6 meteoros por hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación de Auriga, muy cercano a la onceava estrella más brillante del firmamento, α Auriga (Capella). El objeto responsable de la lluvia ha sido identificado como el cometa C/1911 N1 (Kiess). El mejor momento será en el amanecer del 1 de septiembre, hacia la parte noreste de la esfera celeste. Recuerde, no se requiere de ningún instrumento, sólo es necesario ubicar la región en el cielo, estar bien abrigado, hidratado, con buena compañía y esperar, con paciencia, la aparición de fugaces.

El segundo en la lista Messier

En 1746, Jean-Dominique Maraldi descubre un pequeño objeto nebular, que más tarde, en 1760, Messier describiría como una nebulosa sin estrellas, catalogándolo como M2. Posteriormente, W. Herschel halló algunas estrellas dentro de la nebulosa.

El cúmulo globular M2 o NGC 7089 es uno de los más poblados, con unas 150,000 estrellas, también es uno de los más compactos, con un diámetro de unos 175 años luz y es uno de los más antiguos, con una edad del orden de 13 mil millones de años, muy cercana a las edades de los cúmulos M3 y M5. Se ubica a unos 37,500 años luz de la Tierra, en dirección de la constelación de Acuario, hacia el este de la esfera celeste.

En estos meses, el cúmulo estará bien ubicado para su observación, con una magnitud visual de 6.5, M2 es un objeto que no se puede observar a simple vista, pero que es fácil de localizar con la ayuda de unos prismáticos o telescopios de apertura modesta, pero eso sí, en cielos oscuros.

No le busque cuatro lados al Triángulo

La galaxia del Triángulo está en dirección de la constelación del mismo nombre y pertenece al Grupo Local de Galaxias, siendo la tercera en brillo y tamaño, sólo después de la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea.

Se cree que la galaxia del Triángulo, M33 o NGC 598 fue descubierta, primero por Hodierna, antes de 1654, pero Charles Messier la redescubrió y catalogó en 1764. Actualmente, se cree que M33 se encuentra a una distancia de unos 3 millones de años luz, un poco más alejada de nosotros que M31 (la Galaxia de Andrómeda), con un diámetro de unos 50 mil años luz y una masa que oscila de entre 10 y 40 mil millones de masas solares.