Anáhuac México apuesta a futuro, abre “Anáhuac Labs” para formar a Ingenieros del 2030

La tecnología no es neutra, siempre toma el rostro de aquel que la concibe, la financia, la regula y la utiliza, advierte el rector Cipriano Sánchez García —

Anáhuac Labs México La fachada acristalada y vanguardista del complejo "Anáhuac Labs" alberga 39 núcleos de investigación estratégica dedicados a la Inteligencia Artificial y las energías limpias. (Gerardo González Acosta)

Con una inversión de 450 millones de pesos en 8 mil 300 metros cuadrados, la Universidad Anáhuac México inauguró su moderno complejo “Anáhuac Labs”, un avanzado ecosistema de laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la institución, para la innovación y vinculación con la industria, enmarcada por valores humanos.

El rector Cipriano Sánchez García describió el nuevo inmueble como un ecosistema con tres vocaciones interconectadas que se alimentan mutuamente; formar a los estudiantes, vincularlos con la industria e impulsar la investigación propia para generar nuevo crecimiento.

Frente al Déficit de Ingenieros y Retos de Empleos Futuros

Resaltó la implementación del modelo Ingeniería 5.0, que integra tecnologías emergentes como la Inteligencia artificial (IA) y la Robótica a todas ls profesiones, con una sólida formación ética y humanista.

En su último evento público como rector, pues parte a España para cuidar de su hermano, el rector mostró nuevamente su calidad y calidez profesional y humana ante autoridades políticas, empresarios, representantes de cámaras y organismos empresariales, académicos, Maestros y Alumnos, quienes lo escucharon referirse a la obsolesencia laboral que padece el país.

Citó datos del Foro Económico Mundial; “para el año 2030, el 39 por ciento de las competencias actualesde los trabajadores quedará obsoleto o se transformará, el 59 por ciento requerirá reconversión y el 65 por ciento de los niños nacidos en 2016 trabajarán en empleos que aún no han sido inventados”.

Enseguida mencionó el déficit de ingenieros en México; dijo con preocupación que solo 1 de cada 10 carreras elegidas por los jóvenes pertenece al área de ingeniería; “México no podrá ser competitivo ni innovador sin revertir esta tendencia”.

La Tecnología no es Neutra

Anáhuac Labs México El rector Cipriano Sánchez García expuso la visión de Ingeniería 5.0, subrayando que la tecnología siempre debe estar guiada por la ética, el humanismo y la responsabilidad social. (Gerardo González Acosta)

Definió el clúster de laboratorios como una ciudad reconstruida entre todos y afirmó que “la tecnología no es neutra, sino que siempre toma el rostro de aquel que la concibe, la financia, la regula y la utiliza”.

Por ello, resaltó que “este espacio debe integrarse perfectamente con la formación humanista de la universidad, ya que el verdadero progreso nace de un corazón abierto al otro y de una inteligencia dispuesta a escuchar”.

Afirmó que “la diferencia real del laboratorio no la decidirán los equipos o las instalaciones, sino las manos y las conciencias que aquí trabajan”.

“Anáhuac Labs” está asentado en el campus Norte de la Universidad; en el evento de apertura diversas autoridades académicas, gubernamentales y empresariales encomiaron el moderno espacio que formará profesionistas que resolverán desafíos globales y vinculara a estudiantes con la industria.

Sánchez García dijo que formar ingenieros no consiste en enseñarles lo que ya funciona, sino en “prepararlos para enfrentar lo que todavía no conocemos, convirtiendo el laboratorio en un entorno donde poner a prueba certezas y aprender de los errores”.

Explicó que el edificio está estructurado bajo una arquitectura pedagógica de 39 núcleos estratégicos que abarcan áreas como IA, ciencia de datos, energías limpias, ética digital, sostenibilidad y pensamiento complejo.

Explicó que el diseño del edificio de cuatro pisos tiene mucho vidrio porque no busca tener paredes que cierren, sino espacios abiertos para ampliar la mirada hacia el trabajo de los demás.

Citando la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, recordó que la técnica está arraigada en la historia y la libertad del hombre;“ingeniar no es traicionar lo humano; ingeniar es ejercer lo humano en una de sus formas más nobles”.

Inaplazable, Formación de Ingenieros con Nueva Visión

Anáhuac Labs México Estudiantes de la Universidad Anáhuac explican prototipos robóticos y tecnología aplicada de vanguardia dentro de las áreas de interacción del nuevo complejo científico. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, Alfonso Salem Slim, egresado como Ingeniero de la Anáhuac en 1984, y presidente de Inmobiliaria Carso, rindió un emotivo mensaje de reconocimiento y agradecimiento a Alfredo “Tito” Elías Ayub, porque fue el principal promotor del proyecto hasta su fallecimiento.

En presencia de la esposa e hijos de Elías Ayub, le recordó por motivar a muchos líderes a impulsar la construcción de “Anáhuac LABS” porque la formación de nuevos ingenieros con visión de futuro es inaplazable.

“Pocas personas he conocido tan claras e inteligentes, con una gran capacidad de análisis y con un compromiso tan especial por su alma mater como él; este proyecto le entusiasmó muchísimo para llevar a nuestra universidad a estar entre las más destacadas a nivel nacional e internacional”, recordó Salem Slim.

En ese sentido dijo que “el corazón de este proyecto es su capacidad para integrar el aprendizaje práctico y la investigación aplicada al emprendimiento y la transferencia de tecnología”.

Semillero de Ingenieros Altamente Calificados

Anáhuac Labs México La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, durante su mensaje en Anáhuac Labs. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad, Romina Contreras Carrasco, también egresada como abogada de la Anáhuac y actual presidenta municipal de Huixquilucan, estado de México, confió que el nuevo complejo sea consolidado como un semillero de ingenieros altamente calificados y de vanguardia, que serán los protagonistas del desarrollo tecnológico en el país.

Detalló que en este moderno espacio de 8 mil 300 metros cuadrados fueron invirtidos “alrededor de 450 millones de pesos”.

La funcionaria expresó orgullo por su alma mater, porque “con este proyecto la universidad seguirá sobresaliendo por su excelencia y sobre todo por formar grandes seres humanos”.

Formar Mujeres y Hombres Íntegros

Albero José Simán Dada, presidente de la junta de Dirección de la Universidad Anáhuac México, dijo que la inauguración del nuevo edificio representa el esfuerzo extraordinario por integrar la infraestructura, la investigación y los laboratorios con los diversos campos de la ingeniería representados en los alumnos.

Afirmó que “Anáhuac LABS” será un espacio de saber y servicio, y también “un espacio vital para la formación de mujeres y hombres íntegros que desde su fe y sus valores cristianos y humanos más íntimos están llamados a dar respuesta a los problemas que más apremian al hombre moderno y a nuestra sociedad mexicana y global”.

El moderno y muy visual presídium del evento fue conformado por Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac México; Albero José Simán Dada, presidente de la junta de Dirección de la institución; Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, y Marco Antonio Paz, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac México.

Entre los invitados especiales Alfonso Salem Slim, presidente de Inmobiliaria Carso; Marco Antonio Moreno Ibarra, director general de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Presente también en el evento Margarita Rocío Serrano Barrios, subsecretaría de Educación Superior y Normal del Estado de México; María Araceli De Haas Matamoros, directora general en la oficina del secretario Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; y el senador Enrique Vargas del Villar.

La plataforma académica cuenta con el respaldo estratégico de firmas globales como Google, Huawei, Siemens, Ford y Festo, alianzas que permitirán a los alumnos participar directamente en proyectos industriales con metas de sostenibilidad ambiental.

Anáhuac México apuesta a futuro, abre “Anáhuac Labs” para formar a Ingenieros del 2030