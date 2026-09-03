Liderazgo, Resiliencia y Futuro, Fundación Telmex Telcel reúne 10 mil Becarios en México Siglo XXI 2026

Desde 2002, el encuentro fomenta en los jóvenes el conocimiento, colaboración interdisciplinaria y aprendizaje a través de la experiencia de figuras internacionales, señala Carlos Slim Domit. —

México Siglo XXI Fundación Telmex Telcel Como parte de un gran programa de oradores, las figuras del futbol nacional Guillermo Ochoa, Javier Aguirre y Rafael Márquez compartirán reflexiones sobre disciplina y liderazgo deportivo en el panel estelar. (Fundación Telmex )

El Auditorio Nacional de la Ciudad de México será convertido este viernes 4 de septiembre de 2026 en el epicentro del talento y el liderazgo juvenil del país.

La Fundación Telmex Telcel celebrará una nueva edición de su magno evento “México Siglo XXI”, congregará 10 mil becarios de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas de todo el país.

Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, resaltó que esta convención anual representa un pilar fundamental en el programa de apoyo integral a los estudiantes.

La iniciativa trasciende las aulas para impulsar un desarrollo humano ético y profesional que prepare a las nuevas generaciones frente a las transformaciones que vive el mundo y la humanidad.

Programa de Vanguardia con Referentes Globales

La singular jornada arrancará a las 9:00 horas con el mensaje inaugural de Slim Domit.

Renato Flores Cartas, director de Comunicación Corporativa de Grupo Carso y América Móvil, informó a Crónica que a lo largo del día, los universitarios becarios interactuarán con ponentes internacionales de alto nivel en las áreas de política, cultura, innovación, deporte y filantropía, una experiencia formadora única.

Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá durante 2015-2025 y exdocente, compartirá su visión estratégica sobre el liderazgo público, la cooperación regional y la trayectoria política de una década al frente de una potencia aliada de México.

Andrew Lloyd Webber, creador de obras icónicas como Cats y El fantasma de la ópera, célebre compositor integrante del exclusivo grupo de galardonados con los Premios EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony, abordará la disciplina y la economía creativa.

Álex Roca, atleta español referente histórico con parálisis cerebral y 76 por ciento de discapacidad física, compartirá su mensaje de superación personal tras completar el Maratón de Barcelona en 2023 con récord Guinness.

Scott Galloway, académico de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y emprendedor, analizará las tendencias globales en marketing, estrategia corporativa y transformación digital.

Charlize Theron, actriz galardonada con el Oscar, productora y Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, abordará el impacto social de su Fundación Charlize Theron Africa Outreach Project, enfocada en la juventud.

Estrategia, Resiliencia y Trabajo en Equipo

Flores Cartas explicó que el bloque vespertino integrará un relevante y sólido panel deportivo que reunirá tres figuras fundamentales del Fútbol nacional en distintas etapas de su carrera.

Delante de los 10 mil afortunados becarios estarán el portero Guillermo “Memo” Ochoa, el estratega Javier Aguirre y Rafael Márquez, actual director técnico de la de Fútbol rumbo al proceso de 2030.

El cierre de las actividades estará a cargo de Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex Telcel, para consolidar un espacio educativo y formación personal y profesional real de impulso a los futuros líderes de acción positiva que transformarán a México.

Liderazgo, Resiliencia y Futuro, Fundación Telmex Telcel reúne 10 mil Becarios en México Siglo XXI 2026