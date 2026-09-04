Tecnología con propósito y optimismo, Carlos Slim llama a becarios Liderar el Cambio en México Siglo XXI 2026

Los optimistas ven lo invisible, sienten lo intangible y logran lo imposible; a nuestra generación le corresponde lograr que avance tecnológico sea bienestar para millones, señala Carlos Slim Domit —

México Siglo XXI 2026 Jóvenes becarios de universidades públicas y privadas de todo el país en las graderías del Auditorio Nacional durante la inauguración de México Siglo XXI 2026. (Gerardo González Acosta)

México se encuentra ante grandes oportunidades y pueden contribuir activamente para hacerlas realidad, dijo Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, a los 10 mil becarios de la Fundación Telex Telcel reunidos en el reputado Foro México Siglo XXI 2026.

Afirmó que “los optimistas ven lo invisible, sienten lo intangible, y logran lo imposible”, para motivar a los jóvenes a vivir siempre la vida con optimismo.

Les aconsejó que mientras construyen su camino, mantengan un equilibrio entre su vida personal, profesional, emocional y afectiva, guiándose por valores y principios sólidos para convertirse cada día en mejores personas.

Tres Décadas impulsando Talento y Desarrollo Social

Sensiblemente rememoró la iniciativa del ingeniero Carlos Slim Helú en 1996 y resaltó que este esquema social ya benefició a más de 844 mil estudiantes de excelencia en tres décadas de trayectoria ininterrumpida para una mejor sociedad y mejor país.

De buen humor, afirmó que vivimos un cambio de época, más que una época de cambios y cada generación experimento transformaciones, todas ellas nos han llevado a vivir en sociedades más conectadas.

Dijo que cada generación decidió qué hacer con la tecnología y nos corresponde lograr que en nuestra época esta sea usada para bien de la humanidad.

Tecnología, para el Bienestar

En el majestuoso Auditorio Nacional de la CDMX, indicó que la Inteligencia Artificial (IA) es la herramienta fundamental para potenciar nuestras capacidades.

“A nuestra generación le corresponde lograr que el avance tecnológico se convierta en bienestar para millones de personas”, señaló.

Slim Domit Resaltó los 62 millones de personas en México y otros países capacitados con los programas y herramientas de las fundaciones de Telex y Telcel.

Educación, Salud, Cultura, Deporte y Plan México

México Siglo XXI 2026 Crea tu Momento es el exhorto de México Siglo XXI 2026 para aprovechar las estupendas oportunidades que vive México en esta nueva época. (Gerardo González Acosta)

Comentó ante los jóvenes becarios los diferentes programas que el Grupo Carso implementa para su desarrollo personal y profesional.

Sobre Educación y Capacitación, mencionó “Aprende”, una plataforma con contenidos y conectividad gratuita de Telmex y Telcel que ofrece Educación Básica, Media y Superior.

También “Capacítate para el empleo”, un programa que permite a cualquier persona formarse y certificarse de manera gratuita en 450 oficios diferentes.

Fue entonces cuando reveló que “hasta el momento, 62 millones de personas en México y otros países se han capacitado con estas herramientas”.

Enseguida recordó la visión del Ingeniero Carlos Slim Helú al crear en 1996 el “Programa de Becas de la Fundación Telmex-Telcel” para apoyar a los mejores estudiantes del país; celebra 30 años y ya benefició a 844 mil becarios.

Sobre Deporte y Recreación, Slim Domit resaltó la “Copa Telmex de Fútbol”, el evento deportivo amateur más grande del mundo, donde participan cada año 200 mil niñas, niños y jóvenes de todo el país.

Abundó con “Ring Telmex” deporte de alto rendimiento en boxeo que ya consiguió 30 campeonatos mundiales, y la Liga Telmex-Nájera de básquetbol.

También reveló otros programas de apoyo en salud, con el desarrollo de la herramienta digital MIDO (Medición Integrada para la Detección Oportuna) que ayuda a ubicar con prontitud enfermedades crónicas y ofrece recomendaciones personalizadas.

También el programa “Héroes por la vida” para promover la donación de órganos; e iniciativas para eliminar la malaria y erradicar la polio.

Carlos Slim Domit mencionó el apoyo a la Cultura y Medio Ambiente, con el acceso gratuito al Museo Soumaya, la donación del Pabellón Nacional de la Biodiversidad a la UNAM, y la participación activa en la protección de áreas naturales y especies mexicanas como la Mariposa Monarca y el Jaguar.

Respecto al panorama económico de México, Slim Domit compartió con los jóvenes becarios las metas y pilares fundamentales del “Plan México”.

Explicó que la meta del Producto Interno Bruto (PIB) impulsará la inversión pública, privada y mixta para alcanzar niveles de inversión de entre el 25 y el 28 por ciento.

Dijo que con estos niveles de inversión, el objetivo es generar un crecimiento económico sostenido por encima del 4 por ciento.

Sobre la inversión privada resaltó la relevancia del capital nacional como el motor clave para generar empleos, impulsar el desarrollo y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de la población.

Aseguró que México se encuentra ante grandes oportunidades y alentó a los jóvenes becarios a “contribuir activamente para hacerlas realidad”.

Tecnología con propósito y optimismo, Carlos Slim llama a becarios Liderar el Cambio en México Siglo XXI 2026