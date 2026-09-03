China pone la mirada en Colmena

.

El ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun, visitó el Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM, donde expresó su interés y admiración por la Misión COLMENA-2, encabezada por Gustavo Medina Tanco, y manifestó su respaldo total para apoyar la continuidad del proyecto.

De microrrobots de menos de 100 gramos a nuevos vehículos concebidos para explorar la superficie lunar, Yin Hejun, ministro de Ciencia y Tecnología de China, conoció de primera mano los desarrollos de la Misión COLMENA-2 durante una visita al Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

Gustavo Medina Tanco, responsable de esta misión Lunar Colmena-2, presentó al Ministro los avances logrados por estudiantes universitarios bajo su dirección: desde nanosatélites hasta los microrrobots que formaron parte de la primera misión lunar Colmena-1 en 2024, así como la nueva generación de rovers, Colmena-2, en pleno desarrollo prevista para 2028, orientada a la prospección y al estudio de recursos minerales en la superficie lunar.

La conversación se centró en el futuro de COLMENA y en la posibilidad de avanzar hacia sistemas cada vez más complejos, capaces de desplazarse, comunicarse y trabajar de manera coordinada en condiciones extremas. Yin Hejun manifestó su disposición para apoyar ampliamente la continuidad de la misión y el desarrollo de sus próximos rovers, además de mantener abierto el diálogo para futuras vías de colaboración entre México y China, continuando y expandiendo las relaciones que Medina Tanco tiene con diversos institutos del sector espacial chino y de la Academia de Ciencias China (CAS).

Para Medina Tanco, esa posibilidad reafirma una de las ideas que han acompañado al proyecto desde su origen: México puede formar talento, generar conocimiento y construir capacidades propias para participar en la nueva exploración espacial. “El espacio no tiene fronteras, por lo que la ciencia tampoco debe tenerlas”, expresó.

En el encuentro estuvo también Lamán Carranza, director general de Obsidiana, Ciencia y Cultura por México, quien ha acompañado a Medina Tanco en la divulgación y proyección pública de COLMENA, particularmente en el esfuerzo por acercar la ciencia y sus alcances a nuevas generaciones.

“Es una gran inspiración para todos los jóvenes que tienen sueños y deseos de mejorar a su país. El reto es demostrar que podemos llegar más lejos de lo que imaginamos”, señaló Carranza.

De esa colaboración surgió también el Museo Itinerante de la Misión COLMENA, creado para acercar los nanosatélites, los rovers y la historia de la misión a niñas, niños y jóvenes, y mostrarles que ellos también pueden formar parte del futuro espacial de México.

Al finalizar la visita, Medina Tanco entregó a Yin Hejun una réplica de uno de los rovers sobre una pieza de obsidiana dorada única, originaria de Hidalgo, uniendo en un mismo objeto la historia de México y la cultura milenaria de China.

La escena resume el alcance del encuentro: una misión desarrollada por estudiantes e investigadores de la UNAM, que ya llevó ingenio mexicano rumbo a la Luna y que hoy abre nuevas posibilidades de cooperación científica entre México y una de las principales potencias espaciales del mundo.