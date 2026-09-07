Redirigir, no prohibir; Maestros Ganadores del Premio ABC por Adaptar Tecnología al Aula y Priorizar Inclusión Humana

La verdadera transformación educativa sucede dentro de las aulas; gobiernos y planes cambian, el futuro depende de quienes están al frente de los alumnos —

Mexicanos Primero Premios ABC 2026 Los Maestros ganadores resaltan la flexibilidad de los modelos educativos, que permite adaptar los planes escolares a la realidad sociocultural de cada comunidad y entorno familiar. (Mexicanos Primero)

Los Maestros ganadores del reputado Premio ABC que otorga Mexicanos Primero (MP) se pronunciaron a favor de “regular y fomentar el buen uso de la tecnología, pero no de prohibirla o restringirla”.

Los nueve profesores galardonados afirmaron que el uso de la telefonía celular y de las redes socialeses masivo entre los adolescentes, por ello en lugar de restringir, el camino idóneo es redirigir su uso mediante proyectos de aprendizaje incorporados en las diferentes asignaturas que tienen.

Propusieron fomentar el “bienestar tecnológico” a través de la implementación de controles internos escolares y controles externos familiares para guiar el uso de los dispositivos.

Esto permite enseñarles a los alumnos que el celular es una herramienta útil de consulta inmediata que tienen a la mano para su propio bienestar y desarrollo.

Los Profesores ganadores, de diferentes estados del país, expusieron proyectos innovadores que abarcan el uso de tecnología en matemáticas hasta estrategias de inclusión para alumnos con autismo y educación indígena.

Tecnología como Medio Pedagógico

La Maestra Alejandra Góngora Vela, de Yucatán, quien integra cámaras, celulares y computadoras en sus clases de primaria, dijo que “la tecnología no debe dirigir la enseñanza, sino ser un medio enfocado en un propósito educativo claro, pues de lo contrario cualquier iniciativa fracasará”.

Por su parte la Maestra Martiza Zúñiga Hubbard, de Nuevo León, expresó que en su asignatura los padres permiten el uso de dispositivos para aprender matemáticas con herramientas interactivas como GeoGebra.

“Esto permite a los docentes hablar en el idioma de los estudiantes y aprovechar herramientas que ya están al alcance de casi todos para lograr que el aprendizaje sea más dinámico”, afirmó.

Evaluación de la Nueva Escuela Mexicana

Los Maestros galardonados participantes del modelo educativo implementado desde el sexenio pasado, expresaron una opinión mayoritariamente favorable sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Valoran el cambio como una evolución, en lugar de un retroceso, que pone al centro la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión y un enfoque profundamente humanista.

También identificaron desafíos específicos en su implementación práctica dentro de las aulas.

Afirmaron que “la verdadera transformación educativa sucede dentro de las aulas; los gobiernos y los planes cambian, pero esos cambios a final de cuentas depende de quienes están en las aulas, al frente de los alumnos”.

Autonomía Profesional y Contexto

Los maestros celebraron la flexibilidad de la NEM porque les otorga “la libertad de realizar una lectura de la realidad y del contexto de cada estudiante para poder diseñar estrategias adecuadas a sus necesidades”.

Para el caso de las escuelas multigrado, resaltaron que el modelo finalmente empieza a contemplar y visibilizar su labor, con la revalorización directa de sus prácticas educativas.

Consideraron que el enfoque interdisciplinario “es viable y positivo, permite vincular un mismo contenido de aprendizaje a través de diferentes áreas, disciplinas o campos formativos, hace que los estudiantes aprendan de manera más dinámica”.

Para Mejorar en la NEM

Un reto crítico expresado desde la Educación Especial es que los planes de estudio nacionales hacen demasiado énfasis en la comunicación oral y descuidan otras formas de expresión de los alumnos.

Dijeron que para garantizar la verdadera inclusión, los Maestros deben realizar de forma independiente ajustes razonables en las aulas y buscar estrategias diarias como incorporar apoyos visuales y pictogramas en corresponsabilidad con las familias, por ejemplo, para alumnos con autismo.

Pese a esto, valoran que la flexibilidad de la NEM les facilite el uso de propuestas pedagógicas como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Frente a la crítica a los Libros de Texto Gratuitos (LTG) por ser materiales educativos diseñados “detrás de un escritorio y la suposición de saber lo que le interesa al estudiante”, dijeron que estos pierden de vista los contextos reales.

Los Maestros galardonados señalaron la necesidad de rescatar los saberes comunitarios, la historia local y la cultura de cada región para generar materiales que tengan verdadera pertinencia cultural y lingüística.

Ser Maestro en Zona de Violencia

Óscar Guadalupe Alvarado Barraza, maestro rural de Sinaloa, y Carlos Sandino Gutiérrez Sandoval, de Chihuahua, hablaron sobre el ejercicio de su docencia en zonas de alta inseguridad y violencia.

Ambos reconocieron los “fuertes retos de violencia y marginación que afectan a sus estudiantes en su vida cotidiana”.

Ante esto, asumen el reto de que la escuela funcione como un ambiente protector y seguro que permita a las infancias reescribir su realidad y generar expectativas de vida diferentes.

El Maestro Óscar Alvarado reveló que diariamente llegan a las aulas niños provenientes de contextos sumamente vulnerables y con situaciones socioeconómicas complejas.

Afirma que “a través de la educación es posible demostrarles que esa no tiene que ser su única realidad definitiva”.

Tras firmar que “Sinaloa es mucho más que solo violencia”, expresó con firmeza en su voz que la tarea docente consiste en “ayudarles a reescribir este guion para construir un camino diferente y mejorar sus vidas”.

Nuevas Perspectivas de Vida para Alumnos

Por su parte el Maestro Carlos Gutiérrez, subdirector de una secundaria técnica en una zona periférica de Ciudad Juárez, Chihuahua, explicó que enfrentó el reto a través de la acción comunitaria y la vinculación institucional.

Señaló que la respuesta al entorno de riesgo debe partir de una “profunda lectura de la realidad y del contexto individual de cada alumno”.

Reveló que en su plantel diseñaron más de 15 clubes y actividades extracurriculares basados en los intereses y necesidades de los estudiantes como una estrategia directa para disminuir la violencia y la delincuencia.

Manifestó que ante situaciones donde la Fiscalía General de Chihuahua les reporta alumnos que tuvieron problemas relacionados con la violencia, “la escuela activa protocolos a través de sus departamentos de trabajo social y orientación”.

Explicó que el propósito de estas intervenciones no es simplemente compadecerse de la difícil situación del alumno o dejar que viva resignado a ella, “sino generarle una nueva perspectiva y expectativas de vida, demostrándole que puede salir de ese círculo de violencia porque hay mejores oportunidades esperándolo”.

DUA, SAAC y TEA para Educación Especial

Mexicanos Primero Premios ABC 2026 Educadoras especializadas impulsan estrategias visuales y de acompañamiento voluntario para garantizar el derecho a la educación inclusiva de alumnos con autismo. (Mexicanos Primero)

La Educación Especial y la atención a la diversidad son pilares fundamentales dentro de las prácticas de los Maestros galardonados, quienes conciben la inclusión como una condición necesaria para garantizar el derecho a aprender de todas las niñas, niños y adolescentes en el país.

Se refirieron al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con una valoración positiva de la autonomía profesional y flexibilidad curricular de la NEM porque les permite trabajar de lleno con este sistema.

Explicaron que esta propuesta pedagógica “resulta clave para prever barreras de aprendizaje desde el momento de la planeación y realizar los ajustes razonables necesarios antes de aplicar las clases”.

También mencionaron el uso de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) enel aula con la introducción de herramientas como agendas visuales, pictogramas y señalizaciones.

Explicaron que estos apoyos permiten a los estudiantes con barreras severas de comunicación, “expresar sus necesidades cotidianas, anticipar la estructura del día, comprender su entorno y participar activamente en clases”.

Explicaron que la Educación Especial requiere necesariamente que los aprendizajes sean generalizados y afianzados en el hogar.

Es necesario involucrar directamente a los Padres de Familia en talleres dentro de las escuelas para que ellos mismos diseñen los materiales visuales que usarán con sus hijos en casa.

En escuelas periféricas donde los recursos de apoyo son limitados, los Maestros innovaron a través de la formación de monitores voluntarios, que son estudiantes en servicio social o prácticas profesionales, para que brinden acompañamiento directo en las aulas comunes a los alumnos con autismo, TDA u otras condiciones.

La Maestra Hilda Margarita Zúñiga Hubbard, de Nuevo León, perteneciente a la Unidad de Educación para la Equidad y la Inclusión, diseñó el “Proyecto TEA. Nuestra voz, su mundo: Abriendo canales de comunicación con nuestros hijos”.

Su práctica está centrada en adaptar las aulas con apoyos y ayudas visuales para dar acceso a la comunicación a 26 alumnos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en coordinación una red activa de 26 familias que participan de forma corresponsable fabricando materiales y asistiendo a talleres.

Por su parte la Maestra Inclusiva de Educación Especial, Sharon Yeverino Chapa, de Tamaulipas, desarrolló el proyecto “Puente de inclusión: Formación de monitores voluntarios”.

El planteamiento aborda de manera frontal e innovadora la falta de especialistas a través de la capacitación de estudiantes universitarios de apoyo.

También acondicionó un espacio educativo abandonado para convertirlo en un aula digna que incluye un “rincón de calma para la autorregulación emocional de los niños”.

El Premio ABC 2026 de Mexicanos Primero (MP) es un reconocimiento nacional que premia proyectos escolares y comunitarios en marcha que logran que niñas, niños y adolescentes asistan, permanezcan y aprendan mejor en escuelas públicas de Educación Básica en México.

Los Nueve Maestros Galardonados

Erika Sarai Vázquez Gómez, Chiapas.

Jesús Gabriel Lara Negrón, Yucatán.

Carlos Sandino Gutiérrez Sandoval, Chihuahua.

Carla Alejandra Góngora Vela, Yucatán.

Hilda Margarita Zúñiga Hubbard, Nuevo León.

Sharon Loraine Grace Yeverino Chapa, Tamaulipas.

Lorena López Hernández, Oaxaca.

Óscar Guadalupe Alvarado Barraza, Sinaloa.

Maritza Pérez González, Estado de México.

Redirigir, no prohibir; Maestros Ganadores del Premio ABC por Adaptar Tecnología al Aula y Priorizar Inclusión Humana