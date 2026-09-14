Acuerdan Universidad Nacional Rosario Castellanos y Ciencias de la UNAM fortalecer estudios de Actuaría, Física y Matemáticas

Apoyo. La firma del acuerdo entre Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Facultad Ciencias de la UNAM.

La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que México requiere ampliar y descentralizar la formación de físicos, matemáticos, actuarios e ingenieros para avanzar hacia una economía con mayor contenido científico y tecnológico.

Al encabezar como testiga de honor la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por medio de su Facultad de Ciencias, Ruiz Gutiérrez destacó que el país no podrá desarrollar capacidades propias en sectores como semiconductores e inteligencia artificial sin mejorar la enseñanza de las matemáticas, impulsar vocaciones científicas y garantizar que el acceso a estas carreras no dependa del lugar de nacimiento ni de la posibilidad de estudiar lejos de casa.

En una reunión donde firmaron el convenio la rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez y el director de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Luis Felipe Jiménez García, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz, dijo que “esta colaboración expresa una idea muy profunda de lo público y del compromiso de las instituciones de educación superior con el país: la UNAM pone su historia y su experiencia al servicio de otra universidad, la Rosario Castellanos, para ayudarla a cumplir con la tarea que le asignó la presidenta Claudia Sheinbaum. […] Este convenio no inaugura una relación, la lleva hacia nuevos campos del conocimiento”.

Destacó que el convenio representa una oportunidad para sumar capacidades y ampliar el acceso a una formación de excelencia. En este sentido, destacó que la vocación de la UNRC es democratizar el acceso a disciplinas como Física y Actuaría, llevándolas a regiones donde históricamente no han existido, pero advirtió que para ello también es necesario fortalecer desde etapas tempranas el aprendizaje de las matemáticas, acercar a niñas, niños y jóvenes a la ciencia y despertar nuevas vocaciones.

“No queremos reproducir un mapa en el que las oportunidades de estudiar determinadas disciplinas dependen del lugar donde una persona nació o de la posibilidad que tenga su familia de enviarla a estudiar lejos de casa. Queremos que la educación superior pública llegue a lugares donde durante mucho tiempo hubo escasez de opciones y que llegue, además, con carreras que abran nuevos horizontes profesionales”, subrayó Ruiz Gutiérrez.

La rectora Alma Herrera precisó que la UNRC y la UNAM formalizan este convenio, mediante el cual la Facultad de Ciencias de la UNAM brindará asesoría académica en la elaboración, desarrollo y adecuación de los planes de estudio de las licenciaturas en Física y Actuaría, que se incorporarán a la oferta educativa de la UNRC, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación en estas áreas del conocimiento.

“Sabemos que este trabajo conjunto enriquecerá los ya amplios horizontes de aprendizaje y formación que hoy goza la comunidad académica y estudiantil Rosario Castellanos”, señaló la rectora.

El director de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Luis Felipe Jiménez García, explicó que el convenio “representa la voluntad de dos instituciones públicas de educación superior de sumar capacidades, compartir experiencias y trabajar conjuntamente en favor de la educación y de la sociedad. Para la UNAM y la Facultad de Ciencias, la colaboración forma parte esencial de nuestra responsabilidad universitaria”.

Coincidió en que México necesita fortalecer la enseñanza de las ciencias y ampliar las oportunidades para que más jóvenes desarrollen capacidades en disciplinas como la Física y la Actuaría. Destacó que la universidad pública tiene la responsabilidad de poner sus capacidades al servicio de la sociedad. La colaboración entre instituciones permite ampliar el impacto del conocimiento, generar oportunidades educativas y contribuir a construir mejores condiciones de futuro para el país.

Como parte del sector educativo coordinado por la Secihti, la UNRC impulsa la docencia, investigación, extensión, difusión del conocimiento y la cultura, con una vocación ética, científica y humanista.

El convenio fue suscrito por Fernando Santander, director de Campos de Conocimiento y Desarrollo Docente de la UNRC; Jaime Vázquez, coordinador de la Licenciatura en Actuaría de la Facultad de Ciencias y el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente. Por la Secihti participó Eduardo Guerrero Villegas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.