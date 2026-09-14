La SEP lamenta profundamente y expresa su más enérgica condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte

Claudia Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera. (Europa Press)

La Secretaría de Educación Pública (SEP)lamenta profundamente y expresa su más enérgica condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, quien se econtraba realizando una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La SEP envía sus condolencias y su solidaridad a la familia de Claudia, a sus amigas y amigos, así como a toda la comunidad de la Universidad de Granada y de la UAEM. Hacemos nuestras las exigencias de las comunidades universitarias para que este crimen no quede impune, y para que se lleve a cabo una investigación exahustiva y expeditapor parte de las autoridades competentes.

La SEP se mantendrá atenta a las investigaciones y, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brindará todo el apoyo necesario a la familia de Claudia, a la UAEM y a la Universidad de Granada.