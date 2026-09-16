Las raíces del café tienen aliados

Inecol Figura 1. Actividades de investigación, experimentación y vinculación relacionadas con el estudio de hongos micorrícicos arbusculares en agroecosistemas de café. A) Cafetal bajo sombra de Jilotepec, Veracruz; B) diversidad de esporas de hongos micorrícicos arbusculares; C) propagación y evaluación de plantas en condiciones de invernadero; D-E) taller de capacitación con productores; y F) grupo de productores de café de Jilotepec, Veracruz, México.

Cuando caminamos por un cafetal, casi siempre nuestra mirada se dirige a las plantas de café, a los árboles que les dan sombra y, dependiendo de la época del año, a las flores o a los frutos. Pero bajo nuestros pies ocurre una parte importante de la vida del cafetal. En el suelo habitan numerosos microorganismos que interactúan con las raíces y participan en procesos esenciales para el funcionamiento del cafetal. Entre estos microorganismos se encuentran los hongos micorrícicos arbusculares.

Estos hongos establecen con las raíces una relación de beneficio mutuo, llamada simbiosis. Forman pequeños filamentos llamados hifas, las cuales se extienden por el suelo para explorar un mayor espacio, facilitando la absorción de agua y nutrientes, principalmente fósforo; a cambio, la planta, le proporciona al hongo compuestos de carbono que produce en la fotosíntesis. Esta alianza puede favorecer la nutrición y el crecimiento de las plantas, mejorar el aprovechamiento del agua y contribuir a su tolerancia frente a condiciones de estrés.

Desde hace varios años hemos estudiado las micorrizas presentes en cafetales bajo sombra en Jilotepec, Veracruz (Figura 1A). Al comparar distintos sistemas de producción de café con el bosque mesófilo de montaña, encontramos una gran diversidad de estos hongos (Figura 1B). Los cafetales bajo sombra albergan comunidades muy parecidas a las del bosque, lo que muestra que estos sistemas de producción también pueden favorecer la conservación de esta biodiversidad microscópica y benéfica.

Pero no solamente nos interesaba conocer cuáles micorrizas están presentes. También queremos saber qué beneficios pueden aportar a las plantas de café. En experimentos con Coffea arabica encontramos que los hongos micorrícicos, solos o en combinación con otros hongos, favorecen la disponibilidad de fósforo y su aprovechamiento por las plantas, lo que se refleja en un mejor crecimiento y mayor producción de los cafetos.

En años recientes hemos trabajado en cafetales de Jilotepec, Veracruz, con micorrizas nativas y uno de nuestros intereses ha sido encontrar formas sencillas de multiplicarlas. Para ello hemos utilizado sorgo y cebollín como plantas trampa (Figura 1C). Sus raíces permiten que las micorrizas se establezcan y produzcan nuevas esporas. Las plantas de cebollín resultaron particularmente eficientes, ya que permitieron aumentar considerablemente la cantidad de esporas presentes en el suelo y alcanzar una alta colonización de sus raíces.

Desde 2021, este trabajo también se ha realizado de manera cercana con productores de café de la región. A través de talleres teóricos y prácticos hemos compartido conocimientos sobre el suelo, las micorrizas y otros microorganismos benéficos. Los productores han tenido la oportunidad de observar las esporas al microscopio, las raíces micorrizadas y aprender sobre las técnicas de multiplicación de estos hongos con plantas trampa (Figura 1D-F).

La intención es aprovechar microorganismos benéficos que ya se encuentran en los cafetales y que están adaptados a las condiciones locales. No se trata de considerar a las micorrizas como una solución para todos los problemas del cultivo ni como un sustituto inmediato de los fertilizantes. Se trata de conocer mejor la vida del suelo y buscar formas de incorporarla al manejo integral del cafetal.

Hablar de una cafeticultura sostenible también significa hablar de suelos vivos y considerar que una parte importante de la biodiversidad está bajo nuestros pies y participa en el funcionamiento del cafetal.

Las raíces del café, después de todo, tienen grandes aliados.

Para Saber más

Arias, R. M., de la Cruz Elizondo, Y., Ruelas Monjardín, L. C. & Perea-Rojas, Y. D. C. (2024). Dominant Morphotypes of Native Arbuscular Mycorrhizal Fungi from Coffee Plantations and Their Propagation with Trap Plants. International Journal of Plant Biology, 15(3), 744–756.

Arias, R. M., Santiago Acosta, D. J., de la Cruz Elizondo, Y. & Ruelas Monjardín, L. C. (2025). Transferencia tecnológica a cafetaleros para la propagación de micorrizas nativas en Jilotepec, Veracruz. En Acercando la tecnología a la Sustentabilidad. Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.