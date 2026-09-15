Prueba PISA destaca compromiso de Maestros en México: Cepeda Salas

El reporte de la OCDE enaltece el trabajo de los maestros en México porque cumplen su labor en las peores condiciones materiales, alumnos reconocen su entrega —

OCDE PISA SNTE Alfonso Cepeda Salas El SNTE señala la necesidad de contextualizar la prueba PISA en México para considerar las desigualdades entre las escuelas del medio rural y el urbano. (SNTE)

La prueba PISA reflejó, y todo el mundo lo reconoce, que hay un gran esfuerzo de parte de las Maestras y Maestros, y un gran reconocimiento de las alumnas y alumnos para sus profesores, en los niveles evaluados por esa herramienta.

Así lo expresó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, al referirse a la prueba internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que mide las competencias de los estudiantes de 15 años en 91 países.

“Lo positivo es que ahí se reflejó, y todo el mundo lo reconoce, que hay un gran esfuerzo de parte de las Maestras y los Maestros, y un gran reconocimiento de las alumnas y los alumnos de los niveles evaluados donde es aplicada la prueba PISA, para sus docentes”, afirmó el también senador de la República.

Reto Docente en México

El reporte de la OCDE detectó el reconocimiento al trabajo de los Maestros en México porque cumplen su labor en adversas condiciones materiales para ello; Singapur alcanza exactamente el mismo índice de apoyo docente que México (+0.43), pero con grupos de 32 alumnos frente a 47 y menos de un tercio de carga por Maestro.

Finlandia y Estonia, referentes históricos de PISA, registran menos apoyo percibido que México con aulas de la mitad de tamaño escolar; por eso los profesores mexicanos obtienen el reconocimiento de sus estudiantes.

Falta Objetividad en Medición Internacional

OCDE PISA SNTE A pesar de atender aulas con hasta 47 alumnos, los docentes mexicanos igualan los índices de apoyo estudiantil reportados por potencias educativas como Singapur. (Archivo)

Cepeda Salas explicó que la prueba PISA “es un ejercicio que se realiza desde hace muchos años y desafortunadamente siempre nos vemos abajo de otros países que aparentemente deberían tener un nivel de aprovechamiento inferior al nuestro”.

Dijo que esta evaluación es aplicada de “una manera poco objetiva, hay algunos países a los que les dan oportunidad de escoger las regiones donde es aplicada, como China, Singapur y otras naciones”.

Reveló que en México es aplicada de manera estandarizada, “y no es lo mismo el alumno, el estudiante en el medio rural o en el medio semi urbano, que en el medio urbano; es algo que habría que considerar”.

El Maestro dirigente dijo que el reconocimiento estudiantil al Magisterio en México “es algo que enorgullece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Prueba PISA destaca compromiso de Maestros en México: Cepeda Salas