Michel Poulain enseña cómo vivir bien 100 años, desde las Zonas Azules

Vejez no es carga, sino máxima trascendencia social, siempre y cuando la ciudad y familia provean el entorno adecuado para envejecer con dignidad, dice Poulain —

Zonas Azules Longevidad Plena La integración del adulto mayor en el núcleo familiar reduce la mortalidad y fortalece el diálogo intergeneracional en las regiones más longevas del mundo, dijo Poulain en conferencia con medios. (Gerardo González Acosta)

La modernidad erosiona los pilares de la longevidad humana, afirmó Michel Poulain, experto en longevidad exitosa y creador del concepto de las “Zonas Azules”.

En estas regiones geográficas del mundo sus habitantes tienen una esperanza de vida superior a los 100 años, con una gran concentración de personas que superan el siglo de edad.

Poulain resaltó que el bienestar real no depende del poder económico, sino de una dimensión humana que priorice la conexión social y el propósito de vida.

Con relación a la familia y el creciente individualismo, Poulain dijo a Crónica que la solución no es “volver al pasado o añorarlo constantemente, sino reaccionar creativamente ante una modernización que fomenta el aislamiento”.

Visión de Poulain para el Futuro

Algo innovador para occidente y muy valioso de la propuesta de Poulain, es su enfoque en la prevención y la educación.

Afirma que “no debemos ver la vejez como una carga, sino como el momento de máxima trascendencia social, siempre y cuando la ciudad y la familia provean el entorno adecuado para envejecer con dignidad”.

Michel Poulain enseñó que “vivir más no es solo una cuestión de suerte biológica, sino una construcción colectiva que empieza con los hábitos diarios y termina con una sociedad que sabe cuidar a sus integrantes más sabios”.

Afirmó que, ante el auge de la Inteligencia Artificial, la educación debe volverse más humana y moral, para priorizar el contacto presencial y el movimiento físico.

Denunció al reportero, que el sistema educativo actual enfrenta una batalla contra el “modelo de negocio tradicional, que suele ignorar las necesidades reales de salud y bienestar de la población joven”.

El Origen de las “Zonas Azules”

La teoría de Poulain, publicada formalmente a principios del nuevo siglo, va más allá de la genética, y plantea en cambio que la longevidad es el resultado de un “ecosistema de bienestar”.

Sus investigaciones identificaron lugares específicos en el mundo como Cerdeña, en Italia; Okinawa, en Japón; Icaria, en Grecia; y la Península de Nicoya, en Costa Rica; y Loma Linda, en California EEUU, donde la población vive significativamente más tiempo que el promedio mundial; y además lo hace de manera plena, con alegría, salud y esperanza.

El experto demógrafo belga resaltó que en las zonas de alta longevidad, como Sicilia, Italia, los ancianos no viven solos, sino que se integran en el hogar de sus hijos, manteniendo una vida activa y mentalmente estimulante.

Poulain advirtió que la falta de una identidad propia y la presión de las redes sociales afectan gravemente a la juventud, incluso vinculó el uso desmedido de la tecnología y los dispositivos con un aumento en las tasas de suicidio.

Ante esto, llamó a las familias a “fortalecer la personalidad de los jóvenes, recordándoles que para vivir más y mejor se debe empezar a cultivar la felicidad y la salud desde la edad temprana”.

Sobre la educación, el investigador propuso una reestructuración profunda que transite de la simple productividad hacia la “ciencia de saber envejecer con propósito”.

Mencionó como ejemplo la creación de las “Living Blue Zone Schools” en los Países Bajos, donde existen siete principios de salud y convivencia como reglas fundamentales de enseñanza.

Los 7 Principios para una Vida Plena

Michele Poulain Longevidad Plena El fomento del movimiento natural y la nutrición de proteína de base vegetal constituyen dos de los pilares esenciales para construir entornos de longevidad saludable. (Tlajomulco)

A través de su observación demográfica, Poulain destiló estos pilares que, de acuerdo con su visión, deberían ser integrados por la arquitectura e ingeniería en el diseño de nuestras ciudades modernas.

El primer principio se refiere al Movimiento Natural, que plantea algo más profundo que la activación física o el ejercicio extenuante; se trata de un entorno que fomente caminar, usar escaleras o cultivar el propio huerto de manera cotidiana.

El segundo fundamento contempla el Sentido de Propósito, Ikigai, que plantea mantener una razón clara para levantarse cada mañana, como un protector contra el deterioro cognitivo y la depresión.

El tercer principio integra la Gestión del Estrés, Downshift, que señala cómo las comunidades longevas incorporan rituales de calma para contrarrestar la prisa de la vida moderna.

La Alimentación con Base Vegetales es el cuatro principio y pondera el consumo de legumbres, granos y vegetales frescos constituye en un 80 por ciento de la ingesta en las regiones azules, a diferencia del escaso o nulo alimento de estos nutrientes en occidente y la dieta de los mexicanos.

El quinto fundamento de Poulain expresa la Moderación en la Ingesta, regla del 80 por ciento inspirado en la tradición japonesa; se refiere a dejar de comer antes de sentirse totalmente saciado.

La Conexión Social es el sexto principio; estipula rodearse de un grupo de apoyo que comparta hábitos saludables, algo vital ya que “la salud y la felicidad son contagiosas dentro de la tribu”.

Finalmente pondera la Prioridad a la Familia;en las zonas azules los adultos mayores permanecen integrados en el núcleo familiar, lo que reduce la mortalidad y fortalece el tejido social intergeneracional.

Para el experto, los desafíos demográficos actuales no hallarán solución con más economía sino con más humanidad; “la sociedad debe priorizar el bienestar humano sobre el crecimiento económico para enfrentar el envejecimiento poblacional de manera sostenible”, culminó.

Michel Poulain enseña cómo vivir bien 100 años, desde las Zonas Azules