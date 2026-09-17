Scotiabank beneficia Mil Universitarias mexicanas con BecALAS

El proyecto da respaldo financiero y acompañamiento integral con mentorías y salud mental para eliminar barreras invisibles de deserción escolar, señala Manuel Silva —

Manuel Silva Scotiabank El acompañamiento integral con mentorías corporativas y salud mental redujo significativamente la deserción escolar en carreras STEM, dijo Silva. (Gerardo González Acosta)

Scotiabank México benefició a mil universitarias de 30 estados del país, con becas en los últimos cinco años, con un éxito de terminación superior al 80 por ciento, informó Manuel Silva, Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la institución.

Dijo que esto fue posible con la iniciativa de inversión social ScotiaRISE, que fortalece la resiliencia económica en comunidades vulnerables a través de la Educación Superior, el empleo, y la cohesión social.

La institución bancaria mantiene un portafolio de inversión social como parte de ScotiaRISE que integra programas y alianzas para transformar comunidades y generar movilidad económica.

En 2025, ScotiaRISE consolidó sinergias con 26 organizaciones de sociedad civil en 14 estados del país, y destinó 36 millones de pesos a iniciativas de inversión social orientadas a ampliar oportunidades para las comunidades donde opera el banco.

Estas colaboraciones fortalecieron programas educativos, de empleabilidad y de cohesión social, que generaron impactos sostenibles de largo plazo.

BecALAS rompe Brechas STEM

Durante una entrevista exclusiva con Crónica, Manuel Silva habló sobre el programa BecALAS, derivado de ScotiaRISE, para apoyar el desarrollo personal, académico y profesional de mujeres universitarias en instituciones públicas, principalmente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Comentó que el impacto social del programa está reflejado principalmente en sus métricas de alcance, retención e impacto económico.

Dijo que desde su inicio en 2021, BecALAS apoyó a mil jóvenes universitarias en 30 estados de México; “más del 80 por ciento de las becarias completa el programa de forma satisfactoria, que representa un indicador de retención y éxito muy alto en este tipo de iniciativas sociales”.

Reveló que las graduadas que encuentran empleo en áreas STEM registran un incremento en su ingreso promedio superior al 7 por ciento en comparación con los salarios de otras profesiones y alternativas laborales en el mercado.

“Ante los buenos resultados obtenidos, Scotiabank renovó la alianza para asegurar un acompañamiento continuo por 3 años más”, explicó el ejecutivo bancario.

Silva dijo que el proyecto BecALAS va más allá del apoyo financiero, “ofrece acompañamiento integral que incluye mentorías con colaboradoras del banco y atención a la salud mental”.

Siete Barreras no Económicas

Añadió que el objetivo fundamental es eliminar las barreras invisibles que causan la deserción escolar, como las presiones familiares y la falta de modelos a seguir.

Al hablar sobre las oportunidades y obstáculos no económicos que enfrentan las y los jóvenes que son la primera generación de su familia en acceder a la Educación Superior, mencionó 7 aspectos principales.

Señaló la falta de un círculo o red de soporte, especialmente para aquellos estudiantes provenientes de contextos familiares difíciles que necesitan una red de acompañamiento que guíe sus decisiones y se preocupe por su bienestar.

Comentó también la presión y sobreexigencia familiar a la primera generación universitaria, que implica la carga emocional que enfrentan los jóvenes cuando son los primeros en su familia en ingresar a la universidad, sumada a la falta de referentes universitarios en el hogar.

Manuel Silva se refirió posteriormente a las afectaciones a la salud mental, que provienen de situaciones de estrés o ansiedad derivadas de la presión social y profesional, el entorno familiar o factores que distraen la atención al estudio.

La ausencia de mentores y modelos a seguir (role models en inglés) es otro factor que significa carecer de figuras inspiradoras correctas y cercanas, con quienes los estudiantes se sientan reflejados para visualizar su futuro profesional.

Otro aspecto es la falta de claridad en el plan de vida y objetivos, derivada de la tradicional ausencia de guíaal egresar de la preparatoria para definir metas claras y estructurar una ruta de carrera profesionalcongruente con lo que estudian.

Manuel Silva señaló enseguida la carencia de educación sexual que provoca embarazos no deseados y puede conforman situaciones colaterales que empujen a los estudiantes a desertar de la escuela.

Otro aspecto no económico es la dificultad de movilidad y transporte, pues los tiempos de traslado a los centros de estudio en las urbes como la Ciudad de México, forzan horarios que ponen mayor demanda al desafío universitario.

Resaltó las mentorías de Scotiabank como parte integral del programa BecALAS, enfocadas en acompañamiento cercano a las jóvenes becadas que cursan carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)

Manuel Silva llamó a la iniciativa privada para sumar esfuerzos en favor de la movilidad social y el desarrollo de talento diverso en México.

Scotiabank beneficia Mil Universitarias mexicanas con BecALAS