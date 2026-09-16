“Vamos a la Cineteca” lleva el cine a estudiantes de Educación Básica de la capital del país y fortalece la imaginación y el pensamiento crítico: Mario Delgado

Cine. Mario Delgado subrayó que iniciativas como ésta contribuyen a garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a expresiones culturales diversas y de calidad.

El cine llegará a las comunidades escolares de Educación Básica de la Ciudad de México como una herramienta para fortalecer la formación integral de niñas, niños y adolescentes, al favorecer la imaginación, la sensibilidad, el pensamiento crítico, la expresión de emociones y la convivencia, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Destacó que, bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) fortalecida por la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo, la educación no se limita al aprendizaje de contenidos, sino que incorpora experiencias culturales y artísticas que permiten a las y los estudiantes comprender su entorno, expresar lo que sienten y construir nuevas formas de relacionarse con los demás.

Señaló que el programa de pedagogía cinematográfica “Vamos a la Cineteca”, impulsado por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), en colaboración con el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, representa una oportunidad para acercar el séptimo arte a las escuelas y convertirlo en una experiencia de aprendizaje dentro y fuera de las aulas.

Mario Delgado subrayó que iniciativas como ésta contribuyen a garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a expresiones culturales diversas y de calidad, al tiempo que fortalecen el derecho a una educación humanista, artística y vinculada con la realidad de las comunidades escolares.

Durante la presentación de “Vamos a la Cineteca”, el director general de Operación de Servicios Educativos, Mario Alfonso Chávez Campos, agradeció, a nombre del titular de la AEFCM, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, a la directora general del Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen Vargas, el trabajo conjunto para llevar a las comunidades educativas de la Ciudad de México “Vamos a la Cineteca”, fortaleciendo así el poder transformador del cine desde los principios de la NEM.Chávez Campos compartió su historia de autoría de “La película de Diego”, en la que un estudiante encuentra en el cine un lenguaje para reconocer y expresar emociones que durante mucho tiempo no había podido nombrar con palabras.

Explicó que el aprendizaje también ocurre mediante la imagen, la música, los gestos y las experiencias artísticas, por lo que el cine puede abrir nuevas posibilidades para conocerse, comunicarse y aprender en comunidad.

Por su parte, la directora general del Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen Vargas destacó la importancia de que las y los estudiantes tengan acceso a propuestas cinematográficas distintas de las que habitualmente circulan en espacios comerciales y plataformas digitales, con valores, calidad narrativa y lenguaje cinematográfico que contribuyan a fortalecer una cultura de apreciación del séptimo arte y pensamiento crítico.

“Creemos que el cine es una herramienta poderosísima de comunicación, de transformación, de conocimiento del mundo”, afirmó.La primera presentación de “Vamos a la Cineteca”, incluyó una función especial de “Yuku y la flor del Himalaya” para supervisoras y supervisores de Educación Básica, quienes conocieron de primera mano una muestra de las películas que contempla el programa y su potencial para vincular el lenguaje cinematográfico con los campos formativos y ejes articuladores de la NEM.

A partir del 21 de septiembre a partir de las 10:00 h., “Vamos a la Cineteca” realizará tres funciones semanales: los lunes en Cineteca Xoco, los martes en la Cineteca Nacional de las Artes y los miércoles en Cineteca Chapultepec, con un cupo máximo de 350 estudiantes por función.

Las directoras y los directores podrán solicitar la inscripción de sus planteles con el acompañamiento de las supervisiones escolares.