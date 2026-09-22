Denise Desautels, gana Premio de Poesía “Jaime Sabines - Gatien Lapointe” 2026

Premio. “Tombeau de Lou”, el poemario con el cual ganó Denise Desautels.

“Este es un momento excepcional en mi vida”, expresa la poeta quebequense Denise Desautels, ganadora del Premio de Poesía “Jaime Sabines - Gatien Lapointe” 2026.

Recuerda que la primera vez que acudió a un evento literario en México fue en 2009, pero que a su querida traductora Sylvia Pratt la conoció en Montreal, “cuando ella estaba en una residencia artística, y esa vez hablamos mucho sobre la muerte. Muchas gracias. De verdad, no tengo palabras”, declara durante el acto de premiación.

Desde 2003, Seminario de Cultura Mexicana y el Festival Internacional de Poesía

Trois-Rivières (FIP), de Québec crearon y gestionan anualmente este galardón para reconocer de manera alternada a poetas mexicanos y quebequenses, cuya obra ha sido traducida entre el español y el francés.

En esta ocasión, el jurado decidió por unanimidad premiar la obra “Tombeau de Lou”

, publicado en 2000 por Éditions du Noroît y en 2015, por Mantis Editores en edición bilingüe, con traducción de Silvia Pratt, bajo el título de Sepulcro de Lou.

De acuerdo con la calificación del jurado, se trata de una obra de lenguaje maduro, “organizada como el relato de una agonía pero también como la constatación de que tal relato es imposible. Sus frases parecen tejidas por una fuerza visceral”.

“A medida que la muerte se acerca paso a paso a un ser amado, las palabras de la poeta revelan su doble naturaleza, la de ser capaces de representar los acontecimientos, y al mismo tiempo la de ser incapaces de soldar la fisura entre deseo y realidad, entre presencia y ausencia, entre memoria y presente”, dice el documento firmado por Silvia Eugenia Castillero, Luis Armenta Malpica y Luis Vicente de Aguinaga.

Detallan que la obra elegida está escrita en forma de capítulos en prosa, no en la extensión integral de la página, “sino apenas en su mitad inferior y. al interrumpirse cada hoja con un renglón inconcluso, como si fuera necesario respirar a la mitad de una frase para enfrentar con temor la hoja siguiente, tiene la verosimilitud pulsante de un testimonio personal y la compleja hondura de un descenso a la soledad, al malestar, al deterioro del cuerpo, al cansancio y a la incomunicación”.

El reconocimiento consta de 100 mil pesos aportados conjuntamente por las instituciones organizadoras.

Por su parte, la traductora Silvia Pratt detalla que la edición bilingüe forma parte de un proyecto de 3 libros, que le tomó alrededor de 2 años concretar.

“Yo pienso que mi misión en la vida ha sido esa: ser poeta y traductora, eso me hace muy feliz. En el caso de la traducción, a cada verso le entrego todo lo que sea necesario, de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, porque no se puede tratar de sacar la traducción rápido. Eso lo puede hacer uno en una traducción técnico-científica, pero en traducción literaria hay otra cosa. Hay que sentir la obra, hay que conocer la obra, hay que conocer la cultura de la que se está traduciendo”, comparte.

¿Quién es la ganadora?

De acuerdo con el Seminario de Cultura Mexicana (SCM), Denise Desautels (Montreal, 1945) es una poeta quebequense de lengua francesa, autora de más de cuarenta libros de poesía, relatos y libros de artista. Su escritura explora la memoria, el dolor y el duelo desde una perspectiva íntima y una conciencia de la experiencia femenina, en constante diálogo con las artes visuales. Ha recibido el Premio de Poesía del Gobernador General de Canadá y, por el conjunto de su obra, los premios Athanase-David (2009) y Jean Arp de Literatura Francófona (2010). En 2022 obtuvo el Premio Apollinaire por Disparaître, creado en colaboración con la artista Sylvie Cotton; ese mismo año se convirtió en la segunda voz poética de Quebec, después de Gaston Miron, publicada en la colección Poésie/Gallimard.