México requiere Visión de Estado ante la IA, no leyes rígidas contra la innovación: Expertos

Pretender encajonar la IA hoy es como querer ‘atrapar el aire’; legislar desde el temor solo genera leyes obsoletas que frenan el desarrollo tecnológico nacional —

Diputado Hugo Luna Regulación IA El diputado federal, Hugo Manuel Luna Vázquez, defendió la creación de un marco legal delgado y flexible que evite la obsolescencia y fomente el desarrollo tecnológico. (Gerardo González Acosta)

“Más que hablar de cómo regular la Inteligencia Artificial (IA), lo que México necesita urgentemente es una visión de Estado”, afirmó el diputado federal por Jalisco, Hugo Manuel Luna Vázquez.

Añadió que la pregunta central para el Poder Legislativo debe ser cuál es la arquitectura jurídica idónea para aprovechar la IA, conducir su desarrollo y atender adecuadamente sus desafíos.

Al participar en la mesa de análisis “Regulación de la IA en México”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el legislador advirtió sobre el peligro de normar a partir del miedo o de la visión de riesgos catastróficos.

Ante el senador Rolando Zapata Bello, especialistas y académicos, recordó que el sujeto de regulación en el ordenamiento jurídico mexicano debe seguir siendo la persona.

“El sujeto de la regulación en México es el ser humano, el individuo, la persona”, puntualizó al reflexionar que las herramientas tecnológicas adquieren su dimensión de riesgo o beneficio a partir del uso que le dan los seres humanos.

Utilizó el ejemplo de las armas para ilustrar que lo sancionable es la acción de quien presiona el gatillo, por lo que la legislación debe centrarse en la responsabilidad humana y no en la máquina.

Luna Vázquez cuestionó la proliferación de iniciativas atomizadas a nivel federal y local que buscan normar de forma fragmentada; advirtió que marcos regulatorios precipitados o carentes de técnica legislativacorren el riesgo de quedar obsoletos rápidamente.

Conocedor del tema y visiblemente entusiasmado en ello, explicó que eso sucedió en el contexto europeo, donde diversas disposiciones ya tuvieron que ser matizadas o actualizadas.

En este sentido, el legislador por Movimiento Ciudadano (MC) planteó la conveniencia de avanzar hacia un marco general o Ley General marco que otorgue cohesión territorial y evite la dispersión normativa entre entidades federativas.

Regular es querer Atrapar el Aire

Hugo Luna Vázquez utilizó la metáfora de “atrapar el aire” para advertir sobre los riesgos y la inutilidad de “intentar imponer una regulación rígida y prematura a una tecnología tan cambiante como la Inteligencia Artificial”.

Recordó una famosa entrevista en 1995 en la que el presentador David Letterman se burló de Bill Gatescuando le preguntó qué era el Internet y por qué cambiaría la vida.

El legislador preguntó a sus colegas de la mesa “qué habría pasado si se hubiera regulado el internet en 1995; pretender encajonar la IA hoy es igual de absurdo, pues se corre el riesgo de asfixiar la tecnología o de que la ley quede obsoleta de inmediato”.

En lugar de sobreregular, planteó una “ley general delgada que sirva como un plan de vuelo” flexible y de fomento.

Dijo que este marco general sería complementado con reformas puntuales a las leyes sectoriales ya existentes como el Código Penal, Ley General de Salud, Ley de Educación, para atender los retos específicos conforme vayan surgiendo.

Esfuerzo Regional y Conciencia en Opinión Pública

Por su parte, Eduardo Velázquez Leyer, coordinador de la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT), resaltó “la importancia de articular espacios de diálogo plurales y de alcance regional para poner al alcance del público la voz de expertos, legisladores y diversos actores involucrados en el ecosistema digital”.

Explicó que la AIT concientiza a la ciudadanía sobre el verdadero alcance de la tecnología, para superar la percepción de que la IA se limita únicamente a los modelos de lenguaje o asistentes de uso cotidiano.

Retomó la inquietud de si “México está reaccionando tarde en materia legislativa y si se está perdiendo tiempo discutiendo iniciativas mientras la tecnología evoluciona a un ritmo acelerado día a día”.

Añadió que este ejercicio de reflexión forma parte de un esfuerzo coordinado en Latinoamérica, con capítulos simultáneos en países como Colombia y Chile, para abordar de forma transversal los desafíos éticos, técnicos y legales de la región.

Velázquez Leyer dijo que la regulación constituirá el elemento definitorio del rumbo tecnológico nacional.

“La regulación es prácticamente lo que creemos que definirá el avance y, sobre todo, para qué servirá la Inteligencia Artificial en el país”, manifestó.

Luego planteó que el debate en México debe “cuidar una línea muy delgada, construir condiciones que otorguen certeza jurídica a desarrolladores, industrias y usuarios sin incurrir en sobrerregulaciones que inhiban la inversión, la innovación y las oportunidades de crecimiento que requiere el país”.

Resaltó la necesidad de observar los modelos internacionales de regulación como los de Europa, Estados Unidos y China para evaluar qué postura debe asumir México frente a estos bloques globales.

Hacia un modelo de equilibrio y fomento

Regulación IA Senador Zapata El senador Rolando Zapata Bello expuso la propuesta legislativa orientada a promover la autorregulación y la protección a PyMEs frente a riesgos de ciberseguridad. (Gerardo González Acosta)

En la mesa de diálogo también participó el senador por Yucatán, Rolando Zapata Bello, quien expuso los avances en el ámbito de la Cámara Alta respecto a un borrador de iniciativa enfocado en “fomentar y regular”.

Precisó que la propuesta legislativa busca evitar la “permisología excesiva y centrarse en un esquema binario de evaluación según los niveles de riesgo”.

Se mostró a favor de promover esquemas de autorregulación, acompañamiento a pequeñas y medianas empresas frente a riesgos de ciberseguridad y la consolidación de una Estrategia Nacional de IA.

En el encuentro los académicos e investigadores del IIJ-UNAM recordaron que la Máxima Casa de Estudios fue pionera al abrir líneas de investigación en derecho e IA desde 2017.

Arquitectura con Visión de Estado Mexicano

Durante la mesa de análisis, los especialistas y legisladores identificaron diversos riesgos y desventajas del modelo europeo de regulación de Inteligencia Artificial, basado en la AI Act.

Coincidieron en que “Europa se apresuró en legislar y actualmente ha tenido que moderar sus exigencias, flexibilizar plazos y dar marcha atrás en varios aspectos tras notar el impacto negativo en su economía”.

Advirtieron que replicar ciegamente este esquema en la región es peligroso; “Brasil adoptó el modelo europeo y podría terminar pagando un costo muy alto en términos de desarrollo e innovación”.

Para México, la lección planteada en la mesa de análisis, es “no redactar una ley hiperreguladora desde el miedo, sino optar por una arquitectura jurídica delgada y flexible que combine principios generales con el fomento al desarrollo tecnológico”, enmarcada en una Visión de Estado.

México requiere Visión de Estado ante la IA, no leyes rígidas contra la innovación: Expertos