Innovadores se dan cita en el Falling Walls Lab México 2026

Innovadores en la UAM El encuentro reunió a 15 estudiantes e innovadores de distintas instituciones de educación superior del país. (Alejandro Juarez Gallardo)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue sede de la edición 2026 de Falling Walls Lab México, certamen internacional organizado por la Dirección de Comunicación del Conocimiento (DCC) de esta casa de estudios, la Embajada de la República Federal de Alemania en México, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán), el Goethe-Institut, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) y el German Centre, que impulsa el avance de propuestas científicas, tecnológicas y de desarrollo innovador con impacto social.

El encuentro reunió a 15 estudiantes e innovadores de distintas instituciones de educación superior del país, seleccionados de entre 50 postulaciones, quienes exhibieron en tres minutos proyectos orientados a resolver algunas de las principales necesidades contemporáneas, ante un jurado de expertos del ámbito académico, empresarial y de la sociedad civil.

El ganador de esta jornada fue Eduardo Quijano Cabral, de la maestría en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, quien asistirá en nombre de México a Berlín, Alemania como uno de los 100 finalistas seleccionados a nivel mundial en la Cumbre Científica Falling Walls, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre de este año.

Eduardo Quijano Cabral, alumno de la maestría en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, por su propuesta Breaking the Wall of the Missing Minutes, herramienta que genera una huella digital a través del análisis de señales Wi-Fi, Bluetooth y sensores de teléfonos móviles para apoyar las investigaciones sobre personas desaparecidas.

El segundo lugar fue para María Fernanda Montiel Quiñones, estudiante de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por un dispositivo de bajo costo para medir la velocidad del pulso de onda, tecnología que permitiría prevenir enfermedades cardiovasculares en centros para la salud pública.

La tercera posición la obtuvo Rodrigo Flores García, alumno de Arquitectura de la Unidad Xochimilco de la UAM, por su plataforma digital Umbral, que analiza el diseño de viviendas para mejorar la ventilación cruzada, reducir el calor y favorecer la climatización pasiva.

La Casa abierta al tiempo también estuvo presente a través de los universitarios Liliana Rodríguez Pastrana, Alberto Bastida Nicasio, Rogelio Leonardo Méndez Macías y Carlos Felipe Coello Castillo.

El resto de los competidores fueron Belén Cisneros Juárez (Universidad de Santander), José Luis Muñoz (Capulín Kalpolli A.C.), Mauro Daniel Munguía Manzanarez (The X-Company), Jesús Antonio Muñoz Mejía (Benemérita (Universidad Autónoma de Puebla), Selene Velázquez Moreno (Universidad Autónoma de San Luis Potosí), Roberto Vincenzo Caraballo González (Universidad de Guadalajara), Angélica Cruz Gómez (UNAM) y Luis Roberto Arias Treque (Witlab).

CEREMONIA.

En la ceremonia inaugural, el rector general de la UAM, profesor doctor Gustavo Pacheco López, indicó que este evento reafirma con convicción y certeza que ninguna problemática es invencible.

Recordó que, en 1989, el planeta fue testigo de un punto de inflexión en la historia contemporánea con la caída del Muro de Berlín, acontecimiento emblemático del siglo XX que nos recuerda que, incluso, los obstáculos más persistentes pueden ser derribadas con la acción colectiva, el saber y la responsabilidad compartida con la libertad.

“Identificar las barreras y cerrar las brechas constituye el camino para superar nuestros principales desafíos; es la manera en que la ciencia, las humanidades y la tecnología pueden contribuir a diseñar un futuro más justo, sostenible e incluyente para México y para el mundo”.

En ese contexto, destacó que la Institución asume su rol visionario como un Laboratorio de Futuros y un ecosistema intelectual para anticipar problemas y buscar soluciones creativas frente a los retos del porvenir, por lo que mantiene un compromiso permanente con la generación de aprendizaje orientado al bienestar social.

El director regional del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para México, Centroamérica y República Dominicana, maestro Christoph Hansert, subrayó que el concurso constituye una plataforma para convertir la creatividad en un motor de evolución.

“La innovación, la ciencia y la tecnología pueden convertirse en una poderosa herramienta de cambio y de transformación”, y refrendó que los grandes cambios comienzan con ideas que parecen imposibles.

El agregado para Asuntos Científicos y Económicos de la Embajada de Alemania en México, Lando Daemmer, reflexionó sobre el significado contemporáneo del concepto Falling Walls en donde los límites más importantes ya no son físicas, sino científicas, tecnológicas y éticas, por lo que la investigación debe avanzar con responsabilidad.

“Nuestra tarea como comunidad científica es doble: derribar los muros que frenan el progreso y construir las salvaguardas que lo garanticen para el beneficio de todas y todos”.

La directora general del German Centre México, Jimena Kreusler, resaltó el papel de la diplomacia científica y de las redes de colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas para promover el talento joven.