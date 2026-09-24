El Ecosur reúne a especialistas para fortalecer la respuesta frente al gusano barrenador del ganado

Gusano. La conferencia destacó la relevancia de comprender la biología del insecto, la vigilancia sanitaria permanente y la coordinación regional e internacional para contener su dispersión.

Con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención, control y erradicación del gusano barrenador del ganado, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) realizó, desde su Unidad San Cristóbal, este 18 de septiembre el Foro sobre el Gusano Barrenador del Ganado, un espacio de análisis e intercambio de conocimientos que reunió a especialistas, autoridades, personas productoras, personal técnico, académicas, académicos y estudiantes.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por Antonio Saldívar Moreno, director general de ECOSUR, y por Héctor Albores Cruz, subsecretario de Ganadería de Chiapas, quienes destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones académicas, autoridades sanitarias y el sector productivo para enfrentar una de las plagas con mayores repercusiones para la sanidad animal y la producción pecuaria en México.

Durante el acto inaugural se enfatizó que el avance del gusano barrenador representa un reto que exige respuestas sustentadas en evidencia científica, vigilancia epidemiológica y trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados. Asimismo, se destacó la importancia de generar espacios de diálogo que permitan traducir el conocimiento científico en acciones concretas para la protección del patrimonio pecuario y el bienestar de las comunidades rurales.

Como parte de la jornada, Moisés Vargas Terán, Premio Nacional en Sanidad Animal 2026 y quien tuvo un papel clave en la erradicación de la plaga del gusano barrenador del ganado en la década de los 90 en México y Centroamérica, impartió la conferencia magistral “Del brote a la erradicación: historia y evolución de las estrategias contra el gusano barrenador del ganado”, en la que presentó una revisión histórica de esta problemática y de las medidas implementadas para su control y erradicación.

La conferencia destacó la relevancia de comprender la biología del insecto, la vigilancia sanitaria permanente y la coordinación regional e internacional para contener su dispersión. Asimismo, se abordó la evolución de las estrategias de intervención desarrolladas a lo largo de varias décadas y las lecciones aprendidas que pueden contribuir a fortalecer las acciones actuales frente a esta amenaza para la ganadería.

Posteriormente, se desarrollaron mesas de trabajo enfocadas en identificar acciones prioritarias, capacidades institucionales y mecanismos de coordinación para el control del gusano barrenador del ganado. En estos espacios participaron representantes de instituciones, especialistas y actores del sector productivo, quienes intercambiaron experiencias y formularon propuestas orientadas a fortalecer la atención sanitaria y la respuesta interinstitucional.

Con el objetivo de impulsar estrategias conjuntas que permitan una respuesta más eficaz ante esta problemática, los resultados generados en las mesas fueron presentados en sesión plenaria, en donde se puntualizó en la necesidad de brindar información clara sobre esta plaga a productores de ganado, así como a la población en general para el cuidado de sus animales de compañía y para la salud humana; capacitar a veterinarios y a médicos para la atención de la infección; brindar confianza a ganaderos para que reporten los casos de infección, ya que han dejado de hacerlo por miedo a que se ponga en cuarentena a su ganado. Asimismo, se hizo la propuesta de que México desarrolle un larvicida para atender la infección, pues la Ivermectina, es de costo elevado y genera muchos daños al ambiente.

La jornada concluyó con la conferencia “Control con impacto: ciencia, territorio y coordinación interinstitucional frente al gusano barrenador del ganado”, impartida por Juan Garza Ramos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la que se destacó la necesidad de que haya una coordinación interinstitucional, participación transdisciplinaria y la creación de redes intersectoriales para atender esta problemática, y teniendo presente un enfoque de una salud porque “no puede haber salud humana sin salud animal y para que haya salud humana y animal se necesita salud ambiental”.

El Dr. Garza recordó que la epidemia del gusano barrenador del ganado ya se había erradicado, y que su reaparición da cuenta que algo hicimos mal, por lo que hizo un llamado a aprender de esos errores para evolucionar. Asimismo, mencionó que, en la atención de esta plaga, no solo se debe vigilar al ganado, sino también la salud humana, la salud de los animales de compañía (mascotas) y a la fauna silvestre.

Con la realización de este foro, ECOSUR reafirma su compromiso con la generación y difusión del conocimiento científico y con la construcción de espacios de colaboración entre academia, gobierno y sectores productivos para atender los desafíos que afectan la salud animal, la producción pecuaria y el desarrollo regional.