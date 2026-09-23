Estudio global revela optimismo hacia la IA pese a que la mayoría de gente no la ha usado

IA En términos generales, solo en tres territorios predominaron las sensaciones negativas con respecto al futuro de la IA generativa; Egipto, Palestina y Estados Unidos

Una gran encuesta, realizada por Gallup y Microsoft en 37 países y publicada este miércoles, muestra que en el 92 % de las naciones sondeadas predominan las sensaciones positivas con respecto a la inteligencia artificial (IA) pese a que de media el 57 % de los consultados jamás ha usado esta tecnología.

Entre otras cosas, la encuesta planteó a los adultos que conocen la existencia de la IA dos preguntas sobre su impacto futuro, si creen que ayudará o perjudicará a las personas de su país y si esperan que mejore o empeore mayormente su propia vida cotidiana.

China se sitúa al frente de los países con una perspectiva más optimista, con el 93 % de los encuestados contestando de manera positiva a ambas preguntas. Le sigue Vietnam, con el 91 % respondiendo también ambas cuestiones de manera positiva.

Singapur, donde el 77 % consideró que la IA ayudará a su país y el 83 % cree que mejorará su vida diaria, e Israel (el 69 % respondió positivamente ambas cuestiones), están también entre las naciones más optimistas.

En el espectro contrario se situaron estados de bajos ingresos como Afganistán, Palestina, Malaui, Bangladesh o Egipto y, a su vez, llama la atención que Estados Unidos sea el segundo estado en el que más personas (el 36 %) respondieron negativamente a la pregunta de si la IA beneficiará o no a los ciudadanos del país.

En términos generales, solo en tres territorios predominaron las sensaciones negativas con respecto al futuro de la IA generativa; Egipto, Palestina y Estados Unidos, donde el Gobierno del presidente Donald Trump está abogando por impulsar a gran escala la industria y ha pedido no extender la narrativa pesimista al tiempo que cada vez más comunidades expresan su contrariedad por el enorme uso de recursos de los centros de datos.

A más uso, mayor confianza

Aunque la confianza en la IA parece aumentar a medida que se usa más frecuentemente en el día a día (los encuestados que la utilizan más expresaron en general una visión sustancialmente más positiva), los datos de Estados Unidos reflejan a su vez los resultados en otros países occidentales ricos donde el uso relativamente elevado deparó niveles más altos de preocupación.

Por ejemplo, al ser preguntados sobre si se fían o no de la información que proporciona la IA, solo un 50 % o menos de los usuarios que la emplean a diario en Irlanda, Países Bajos, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos respondieron de manera positiva.

En cuanto a adopción, las cifras varían mucho por país, desde Singapur, donde el 79 % dijo haberla usado y el 46 % dijo emplearla a diario, a Malaui, donde solo el 3 % dijo haberla usado alguna vez (el 1 % a diario) y solo el 12 % dijo conocer siquiera su existencia.

En Latinoamérica, Brasil presentó el mayor alcance para esta tecnología, ya que el 81 % dijo conocerla y el 40 % dijo haberla utilizado.

A su vez, Ecuador destaca en otro plano, ya que, aunque solo el 57 % dijo conocer la existencia de la IA, el 21 % dijo utilizarla cada día, lo que representa la tasa de uso diario más alta de los cuatro países de la región sondeados (Brasil, Colombia, Ecuador y México). En los cuatro, las opiniones optimistas predominaron sobre las pesimistas.

En cada uno de los 34 países se encuestó a unos 1.000 adultos para el sondeo, que cuenta con un margen de error de entre más menos 2,2 y 4,9 puntos porcentuales y un margen de confianza del 95 %.

El estudio, realizado por Gallup en cooperación con el gigante tecnológico Microsoft, es un adelanto de un muestreo más amplio que abarca 140 países y se publicará en enero.

Los datos que se publiquen a principio de 2027 medirán la interacción del público con la IA en cinco áreas; respuesta emocional, nivel de conocimiento, frecuencia de uso, impacto esperado y confianza.