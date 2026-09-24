Las emisiones pasadas de los principales contaminadores seguirán calentando el planeta durante las próximas décadas

Contaminación. Este nuevo estudio demuestra que los gases liberados por los principales emisores, tanto por la extracción como por la quema de combustibles fósiles, también podrían ser responsables de sucesos que aún no han ocurrido.

Un nuevo estudio de la Universidad de Washington (Estados Unidos) ha demostrado que las emisiones pasadas de las principales empresas carboníferas, las 178 principales productoras de petróleo, gas, carbón y cemento, seguirán afectando a nuestro medio ambiente durante las próximas décadas. Los resultados se publican en ‘PLOS Climate’.

En los últimos años, los científicos han perfeccionado los métodos para vincular los fenómenos meteorológicos extremos, a veces denominados desastres climáticos, con el cambio climático. Los avances en la ciencia de la atribución aclaran cómo la quema de combustibles fósiles ha aumentado la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos. Estos hallazgos constituyen la base de una creciente lista de demandas que buscan responsabilizar a las principales empresas emisoras por las muertes y los daños ocasionados durante los desastres climáticos.

“Sabemos que las emisiones de combustibles fósiles han provocado un gran calentamiento, y estamos viendo sus consecuencias, pero la pregunta es cuánto tiempo durará ese calentamiento en el futuro”, plantea Dargan Frierson, profesor asociado de ciencias atmosféricas y climáticas de la Universidad de Washington.

Si las emisiones de gases de efecto invernadero se desplomaran mañana, el medio ambiente no volvería a ser como antes. Las grandes empresas carboníferas han emitido más de un billón de toneladas de dióxido de carbono, una parte sustancial de las cuales permanecerá en la atmósfera, atrapando el calor, durante milenios. Aunque dejemos de emitir, la Tierra seguirá estando aproximadamente 1,5 grados Celsius por encima de las temperaturas preindustriales.

“Prevemos que el calentamiento global continuará hasta que detengamos las emisiones de combustibles fósiles”, agrega Frierson. “El único futuro estable es aquel en el que no se quemen combustibles fósiles en absoluto”.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores simularon el clima global hasta el año 2500 utilizando el modelo de respuesta de impulso de amplitud finita, o FaIR , en escenarios de bajas y altas emisiones, con y sin emisiones de las principales fuentes de carbono hasta 2024.

En un futuro donde las emisiones de gases de efecto invernadero estén limitadas, las principales empresas carboníferas serán responsables de un mayor porcentaje del calentamiento global por encima de los niveles preindustriales.

En escenarios de mayores emisiones, donde la quema de combustibles fósiles continúa sin cesar, la Tierra se calienta mucho más a medida que aumentan las emisiones. En el escenario más extremo analizado, las emisiones futuras provocan un porcentaje de calentamiento mucho mayor que las emisiones de carbono más elevadas. Sin embargo, el cambio total de temperatura derivado de estas emisiones es prácticamente el mismo.

“La magnitud del calentamiento es calculable y relativamente independiente de las emisiones futuras”, señala Frierson. “Si se toman decisiones legales sobre la responsabilidad, esta no se limita al presente, sino que se extenderá durante muchos años”.

La relación entre los gases de efecto invernadero y el calentamiento global no es nueva. De hecho, los científicos comprendieron los riesgos hace muchas décadas. Los esfuerzos por exigir responsabilidades a los emisores se basan en acusaciones de que las empresas conocían esos riesgos y ocultaron esa información al público, a veces empleando tácticas engañosas para difundir desinformación.

Este nuevo estudio demuestra que los gases liberados por los principales emisores, tanto por la extracción como por la quema de combustibles fósiles, también podrían ser responsables de sucesos que aún no han ocurrido. Las emisiones del pasado pueden aumentar la probabilidad de un desastre futuro debido al calentamiento global persistente.

“Esto es importante para las decisiones actuales sobre los combustibles fósiles”, concluye Frierson. “La producción futura de combustibles fósiles agravará los desastres climáticos durante muchas décadas, por lo que cabe esperar nuevas batallas legales sobre quién es responsable durante muchos años”.