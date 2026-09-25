José de Jesús Rubio, guardián del orden algorítmico

Politécnico destacado José de Jesús Rubio es investigador de la ESIME Azcapotzalco. (IPN)

En la cúspide de la investigación científica global, donde los datos se transforman en conocimiento y las máquinas en aprendices, el nombre de José de Jesús Rubio Ávila resuena con un peso específico. Clasificado en el ranking de Research.com y distinguido miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel 3, este catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) no solo observa el futuro, sino que lo estabiliza. La trayectoria de Rubio Ávila está respaldada por 186 artículos, cuatro mil 290 citas y el liderazgo editorial en las revistas más influyentes del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). El profesor politécnico ha dedicado su carrera a una meta que parece sencilla, pero es matemáticamente titánica: asegurar que la inteligencia artificial no pierda el juicio. Para el doctor en Ciencias en Control Automático el corazón de la tecnología moderna reside en las redes neuronales, esos algoritmos que intentan emular la plasticidad del cerebro humano. Sin embargo, a diferencia de la biología, la computación requiere de un ancla. Su investigación más trascendental —y la que le ha otorgado un reconocimiento internacional— se centra en la estabilidad aplicada a los algoritmos de evolución. En un proceso donde las máquinas actualizan sus “pesos sinópticos” y su propia arquitectura para aprender, Rubio Ávila propone un rigor matemático que garantiza un comportamiento aceptable a través del tiempo. No basta con que una red aprenda; debe mantenerse estable para ser útil a la sociedad.

LA ELEGANCIA DEL CONTROL FRENTE AL CAOS

Si bien su labor académica es vasta, José de Jesús confiesa una predilección personal por la estimación y el rechazo de perturbaciones. En el mundo del control automático, una perturbación es una señal intrusa que desvía a un sistema de su objetivo. Desde 2016, el investigador trabaja en métodos para “conocer al enemigo” —estimar estas señales— y posteriormente atenuarlas. Actualmente integra optimizadores para localizar las ganancias ideales en los controladores y permitir que los sistemas alcancen su estado óptimo de funcionamiento. Rubio ha implementado sus modelos para predecir el consumo eléctrico en regiones como Nueva Inglaterra y Panamá, permitiendo que las plantas generadoras operen con la precisión de un relojero, con la finalidad de evitar desgastes innecesarios y garantizar el suministro para los ciudadanos. Su visión humanista lo ha llevado al diagnóstico médico, donde utiliza algoritmos para clasificar la salud de pacientes mediante señales cardíacas y cerebrales e identificar anomalías que el ojo humano podría pasar por alto. La labor de José de Jesús Rubio no se queda atrapada en el papel. Con nueve patentes concedidas, su ingenio ha transitado desde las energías limpias hasta la robótica avanzada. Entre sus contribuciones destacan un aerogenerador diseñado para el uso doméstico en casas habitación; un vehículo con sistemas de recuperación de energía; una grúa autoequilibrada; un brazo robótico capaz de aprender trayectorias trazadas por un dedo humano; una máquina clasificadora de frutas que utiliza una “nariz electrónica” para distinguir, mediante el aroma, el grado de madurez de los productos y organizarlos con ayuda de un brazo robótico.

EL RETO DE LA SOBERANÍA DE DATOS EN MÉXICO

A pesar de ser un referente mundial, Rubio Ávila señala una paradoja que frena el desarrollo nacional: la escasez de datos locales. Mientras sus alumnos “sufren” para obtener señales biológicas precisas mediante electrodos, la investigación en áreas como la red eléctrica mexicana se ve limitada por la falta de plataformas de datos abiertos. “Si nos dieran los datos de México, trabajaríamos con ellos con mucho gusto”, señaló, evidenciando que la ciencia mexicana tiene el talento, pero a veces la faltan de herramientas para resolver sus propios problemas. Como tutor de decenas de estudiantes de posgrado, José de Jesús Rubio Ávila enfatiza que la matemática no es una abstracción escolar, sino el lenguaje que expresa la realidad. Con dos libros publicados recientemente en la editorial Springer y el deseo de que sus patentes den vida a nuevas empresas, el científico del IPN sigue firme en su propósito: que la ciencia no sea solo una acumulación de citas, sino una fuerza que transforme y sirva a la sociedad.