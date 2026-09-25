Recibe Mario Delgado Carrillo al equipo mexicano que obtuvo el segundo lugar en la 41.ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas

Mario Mario Delgad y los alumnos que obtuvieron el segundo lugar en la 41.ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.

México reafirmó el talento y la capacidad de sus jóvenes en el ámbito internacional al conquistar el segundo lugar en la 41.ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), logro que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó como una muestra de la educación, disciplina y capacidad que existe en el país.

Al reunirse con integrantes del equipo mexicano que participó en la competencia, realizada del 6 al 13 de septiembre en Buenos Aires, Argentina, destacó el desempeño de las y los estudiantes, quienes se ubicaron únicamente detrás de Brasil y por delante de España entre 21 países participantes.

Durante la conversación, Mario Delgado preguntó a las y los jóvenes sobre su formación en las Olimpiadas Matemáticas y los métodos de entrenamiento, el uso de celulares y calculadoras, la inteligencia artificial y los retos de la enseñanza de las matemáticas, mientras los estudiantes destacaron que la resolución de problemas fortalece la concentración, la resiliencia y el pensamiento creativo.

Takumi Higashida Martínez destacó la importancia de estudiar matemáticas sobre el papel durante los primeros años de formación académica. Para ilustrarlo, puso como ejemplo a una persona que se prepara para competir en un evento deportivo: “Hace lagartijas como parte de su entrenamiento, pero eso no significa que las realice durante la competencia”.

A partir de esta analogía, el secretario de Educación coincidió con el joven y señaló que, “si bien herramientas como las calculadoras y los teléfonos celulares son funcionales y facilitan determinadas tareas, su uso excesivo puede limitar el desarrollo de la capacidad de razonamiento y la resolución autónoma de problemas”.

Delgado Carrillo preguntó a Emiliano Hernández Barranco, estudiante de inteligencia artificial, cuáles son los límites de esta tecnología. El joven respondió que aún no se conocen con precisión, pero subrayó la importancia de mantenerse atentos a su evolución y a los alcances que pueda desarrollar, además de que alertó que son “distractores”.

Durante la conversación, María y Alejandra también compartieron sus experiencias sobre cómo se iniciaron en el estudio de las matemáticas. Ambas destacaron la importancia de acercarse a esta disciplina desde la infancia y coincidieron en que su aprendizaje temprano contribuye a fortalecer el razonamiento y las habilidades necesarias para enfrentar nuevos desafíos.

Los estudiantes reconocidos son Javier Caram Quirós y Takumi Higashida Martínez, ambos de 18 años, quienes obtuvieron medallas de oro; Juan Luis Manríquez Sequera, de 17 años, e Iker Torres Terrazas, de 18 años, fueron galardonados con medallas de plata; Alejandra Muñoz Espín, de 20 años, obtuvo una medalla de bronce; María Bereni Díaz Mondragón, de 16 años, medallas de oro y bronce; Óscar Omar Bustamante Sánchez, de 14 años, mención honorífica; Gonzalo Díaz Mercado, de 16 años, mención honorífica; Sebastián Mondragón Trujillo, de 16 años, una medalla de oro, una de plata y dos de bronce; y Emiliano Hernández Barranco, de 19 años, dos medallas de oro, dos de plata y una.

“Estamos muy orgullosos de nuestros jóvenes y estudiantes en matemáticas, física y robótica. Son un ejemplo y una inspiración para muchas familias, porque demuestran que no hay que tener miedo cuando se persigue un sueño. Por eso, vamos a seguir apoyando a las y los jóvenes que participen en competencias, para que sus logros motiven a nuevas generaciones”, expresó el titular de la SEP, señalando que la OIM constituye la competencia internacional de mayor relevancia en la que participa México y recordó que este año celebró su edición número 67 en Shanghái, China.

Tras agradecer su asistencia a la sede histórica de la SEP, Mario Delgado entregó a los estudiantes un diploma de reconocimiento y destacó su talento y dedicación, al señalar que representan “algunas de las mentes más destacadas que necesita el país para su desarrollo”.

Subrayó que “son un ejemplo para las nuevas generaciones y coinciden con el impulso a la educación que promueve la presidenta y doctora en Ciencias, Claudia Sheinbaum Pardo”.