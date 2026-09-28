Magisterio decidirá nuevas reglas para Carrera Profesional; USICAMM; sepultada

Hemos borrado la mal llamada reforma educativa y desaparecido de facto la USICAMM; hoy a los Maestros se les consulta, respeta y reivindica: Cepeda Salas —

SNTE SEP vs USICAMM Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, y Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, encabezaron la entrega de nombramientos definitivos al personal de prefectura. (SNTE)

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que la certeza laboral, el respeto a los derechos y la participación de los trabajadores educativos en las decisiones que afectan su vida profesional, son parte fundamental de la transformación educativa.

Añadió que los cambios alcanzados en materia educativa y laboral permiten dirigirnos hacia una nueva etapa en la que las maestras y los maestros tengan mayor participación en las decisiones relacionadas con su carrera profesional.

Durante la entrega de nombramientos definitivos a personal de prefectura, indicó que avanzaron para dejar atrás mecanismos que durante años generaron inconformidad entre el Magisterio.

Extinción de USICAMM y Consulta Nacional

“Hemos borrado la mal llamada reforma educativa; en los hechos hemos desaparecido de facto la USICAMM, nada más nos falta reformar la ley para que esto sea ya una realidad y estemos todos seguros en nuestro trabajo y en la labor que desempeñamos”, explicó.

Lo escuchaba atento el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ante quien reconoció que “hoy a las Maestras y Maestros no se les persigue, no se les excluye ni se les impone; al contrario, se les consulta, respeta y se les reivindica”.

El Maestro dirigente resaltó los resultados obtenidos, mediante el diálogo entre la autoridad y la representación sindical para atender las demandas laborales; “en materia de educación, ningún gobierno había hecho tanto en tan poco tiempo”.

En las instalaciones de la SEP, ante las y los prefectos que recibieron su nombramiento definitivo, reivindicó también el valor de todas las funciones que se realizan dentro de la comunidad escolar y la importancia de brindar estabilidad a quienes las desempeñan.

“El SNTE mantendrá como prioridades la defensa de la escuela pública, la certeza laboral y la participación efectiva del magisterio en las decisiones que inciden en su vida profesional”, expresó.

Cepeda Salas dijo que la entrega de los 568 nombramientos definitivos representa un avance en esa dirección y reconoce la aportación de las prefectas y los prefectos a la formación, convivencia y funcionamiento cotidiano de las escuelas.

Reconocimiento de la SEP a Maestros

En su mensaje, Delgado Carrillo reconoció el respaldo que han brindado los gobiernos de la transformación a los trabajadores de la educación, fundamentalmente al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

“Son un factor de orden, un factor de disciplina, así que todo nuestro reconocimiento para ustedes; muchas felicidades por esta basificación que en algunas ocasiones llega tarde, pero qué bueno que llega para hacer justicia”, indicó.

Recordó que a finales de octubre se hará la consulta final de la USICAMM, “donde se va a determinar la desaparición y la nueva relación entre los maestros y el Estado, donde prevalezca la transparencia, donde se confíe en los maestros, en las evaluaciones, donde se respeten los derechos laborales”.

Por su parte, el secretario general de la Sección 10, profesor Arturo Alejandro Salazar Lara, reconoció la gestión de Cepeda Salas y el apoyo del titular de la SEP a los Maestros y la educación.

Magisterio decidirá nuevas reglas para Carrera Profesional; USICAMM; sepultada