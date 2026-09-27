Impulsa SEP en todo el país el deporte como parte de una educación integral para niñas, niños y jóvenes: Mario Delgado

Clase. Mario Delgado, al centro, encabezó la Clase Nacional de Baloncesto “¡Ponte Pila! Bota y Encesta”, una iniciativa orientada a promover la actividad física entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la convivencia comunitaria y la construcción de entornos de bienestar y paz.

Con la participación simultánea de las 32 entidades federativas, en 600 puntos de activación, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizó la Clase Nacional de Baloncesto “¡Ponte Pila! Bota y Encesta”, una iniciativa orientada a promover la actividad física entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la convivencia comunitaria y la construcción de entornos de bienestar y paz, señaló el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

En la sede principal, ubicada en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el titular de la SEP subrayó la importancia de incorporar el deporte a la vida cotidiana de la niñez, juventud, personas adultas y familias, “porque la educación y el deporte lo son todo en la vida, y eso busca esta iniciativa, ser una jornada deportiva que genere continuidad y fomente hábitos que permitan a las personas mantenerse activas de manera permanente”, asentó.

En la ceremonia inaugural, Mario Delgado destacó que “este evento se está repitiendo en las 32 entidades federativas, en más de 600 puntos, en una iniciativa que obedece a el impulso que le da nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al deporte para tener una educación integral donde no solo se incluye la mente, sino también mantener un cuerpo sano”.

Promover el deporte significa “Vive saludable, vive feliz” y es esa es la política del Gobierno de México, así que vamos a divertirnos el día de hoy vamos a hacer ejercicios para todas y todos estar sanos, afirmó el secretario Mario Delgado ante más de mil 500 participantes, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Por su parte, el subdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Raúl Aguilar Coronado, reiteró que hoy se están llevando a cabo más de 600 actividades masivas en todo el país, con un solo objetivo: “que el deporte y la activación física sea para todas y todos, que sea accesible, que todos lo puedan practicar, y lo más importante que se vuelva parte de la vida cotidiana de las personas no solo para un evento o una foto”.

Indicó que la CONADE tiene muy claro que el deporte sirve para prevenir, el deporte nos aleja de los vicios, de cualquier tipo de conducta inadecuada, por lo que siempre se estará a favor de este tipo de actividades, y cumplir la encomienda de la Presidenta de México, que el deporte debe servir para impulsar los derechos que todos tienen en estos espacios público, como una herramienta de transformación social.

En la Primera Jornada Nacional de Basquetbol, el secretario Mario Delgado participó en los ejercicios de calentamiento y posteriormente se dirigió a las canchas, donde lanzó diversos tiros a la canasta y encestó varios de ellos, con el festivo respaldo de las arengas de “Sí se puede, sí se puede”.

La Clase Nacional de Baloncesto forma parte de una estrategia impulsada por la CONADE, en coordinación con la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (ADEMEBA), la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA) y los institutos estatales y municipales del deporte.

En la Ciudad de México se contemplaron tres sedes principales: Venustiano Carranza, como sede central; así como dos puntos ubicados en Gustavo A. Madero, uno en instalaciones del IMSS. La jornada incluyó ejercicios de coordinación y movilidad, así como fundamentos básicos de iniciación al baloncesto, con el propósito de acercar la práctica deportiva a la población de manera accesible y generar espacios de convivencia.

En el acto estuvieron presentes, además, el presidente de ADEMEBA, Modesto Candelario Robledo Robledo; el entrenador en jefe de la Selección Mexicana de Baloncesto, Omar Quintero Pereda; Adrián Morales, jefe de Deporte Comunitario de la Alcaldía Venustiano Carranza, en representación de la alcaldesa Evelyn Parra; y José Luis Reyes Granados, director de Escuelas Técnicas Deportivas, en representación del director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Jesús Peralta Pérez.