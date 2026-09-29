La Bomba de Tiempo Financiera: El mundo nada en deuda

Dineros. El mundo se enfrenta a una transición desde la era del dinero barato hacia una en la que el capital tendrá precios significativamente altos.

El mundo no enfrenta una crisis de deuda en el sentido clásico, al menos no todavía. Enfrenta algo más sutil: el encarecimiento estructural de financiarla. Tras décadas en las que el dinero barato permitió a gobiernos, empresas e inversionistas asumir niveles de apalancamiento crecientes, los mercados están empezando a exigir un precio mayor por el dinero.

¿Cuáles son las alertas recientes?

Reuters reportó en los últimos días que la venta masiva global de bonos, se ha profundizado, con inversionistas preocupados simultáneamente por inflación y niveles de deuda pública. El bono japonés a 10 años alcanzó 3% por primera vez desde 1996. Esto es relevante, porque Japón fue durante décadas una de las principales fuentes mundiales de capital barato. Los U.S. treasury bonds a 10 años alcanzaron 4.80%, máximo desde enero del 2025 y a 30 años alrededor de 5.27%. El aumento en el precio del petróleo vuelve a alimentar la inflación, después de subir 4.6% el precio del brent, debido al conflicto de Estados Unidos frente a Irán. Eso está provocando que los mercados vuelvan a descontar posibles aumentos de tasas de interés.

Aparece la combinación peligrosa: el petróleo aumenta en precio, la inflación sube, las tasas de interés esperadas son mayores a las actuales y el costo del financiamiento aumenta.

Pero, simultáneamente: los déficits públicos aumentan, la emisión de bonos crece, la oferta de deuda se encarece y la presión sobre los rendimientos aumenta.

Si tuviera que definir, ¿qué es lo que hay que vigilar?, diría:

Indicador Vigilar Indica Treasury 30Y Tendencia al alza Costo estructural de capital Treasury 10Y Tendencia al alza Referencia mundial Deuda pública/PIB mundial Mayor porcentaje Fragilidad fiscal mundial Intereses/PIB Incrementos Sostenibilidad de la deuda Precio petróleo Brent Aumento Riesgo inflacionario Emisión de bonos IA Necesidades crecientes Alta demanda de dinero Spreads de crédito Tendencia Estrés financiero real

El gran tema financiero global es si los mercados serán capaces de absorber el costo de la enorme cantidad de deuda sin que los rendimientos reales de largo plazo suban sin generar desaceleración económica o crisis de refinanciamientos.

El Fondo Monetario Internacional ya identificaba en su Global Financial Stability Report 2026, los riesgos provenientes de la volatilidad de los bonos, el aumento de deuda, los riesgos de refinanciamiento y el posible contagio a los mercados de crédito.

Y hay algo particularmente interesante: si los bonos siguen cayendo mientras las bolsas permanecen relativamente fuertes, podríamos estar ante una divergencia muy relevante entre el mercado de activos de riesgo y el mercado que determina el precio del dinero, Reuters está señalando precisamente esa tensión.

Las empresas demandan cantidades extraordinarias de dinero para financiar la próxima ola de inversión, particularmente en inteligencia artificial.

El mundo se enfrenta a una transición desde la era del dinero barato hacia una en la que el capital tendrá precios significativamente altos. En la respuesta podría estar la gran oportunidad financiera, pero también el origen de la próxima crisis.

El verdadero desafío financiero de esta nueva era no es simplemente cuánto debe el mundo, sino cuánto costará seguir financiándolo.

Si los rendimientos de largo plazo permanecen elevados, la aritmética de la deuda terminará imponiéndose sobre las narrativas de crecimiento, innovación y estabilidad fiscal. La cuestión decisiva, por tanto, no es cuánto más puede endeudarse el mundo, sino cuánto está dispuesto a pagar por hacerlo. Porque cuando el precio del dinero cambia, tarde o temprano, todo lo demás cambia con él.

* Director de Posgrados Empresariales en la Universidad Panamericana.