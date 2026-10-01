Despega la misión Crew-13 para intentar el viaje más rápido de EU a la estación espacial

Mision. El cohete de SpaceX Falcon 9 despega del Centro Espacial Kennedy.

La NASA y SpaceX lanzaron este jueves desde Florida la misión tripulada Crew-13 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), un trayecto previsto de 7 horas y 50 minutos que se convertirá en el viaje más rápido de una nave estadounidense en la historia del laboratorio orbital.

El cohete Falcon 9 de SpaceX salió de Cabo Cañaveral a las 11:10 hora local (15:10 GMT), y el acoplamiento a la estación está previsto hacia las 19:00 (23:00 GMT).

La Crew-13 es la decimotercera rotación de tripulaciones del programa comercial de la NASA y SpaceX, Está comandada por la estadounidense Jessica Watkins, con su compatriota Luke Delaney como piloto, y la completan, como especialistas de misión, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov.