Las plataformas digitales deben detectar y retirar de inmediato contenidos que inciten a la violencia: Mario Delgado

tABLETAS. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo,.

Luego de los recientes acontecimientos en diversos planteles educativos y ante lainstrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de conformar un grupo trabajo que elabore un proyecto de Decreto para que las plataformas digitales prohíban y eliminen los contenidos violentos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que “el objetivo es que la próxima semana tengamos un proyecto de decreto, porque las plataformas digitales deben hacerse responsables de algunos contenidos violentos que provocan que los jóvenes realicen ciertas acciones”.

Cuestionó que “¿cómo es posible que, con tanta inteligencia artificial, con tantos algoritmos e información que tienen las redes sobre nosotros, no puedan detectar a tiempo esos contenidos?”.

Por ello, dijo, “las plataformas tendrán la obligación no sólo de detectarlos, sino de retirarlos de manera inmediata, así como de informar y alertar a la autoridad correspondiente. Deben asumir su responsabilidad frente a los contenidos a los que tienen acceso niñas, niños y adolescentes.

Las plataformas tienen que demostrarnos que son sitios seguros para los menores de edad”, afirmó. “Los padres y madres de familia también nos deben apoyar en esta tarea, así que pronto estaremos informando sobre los alcances de esta regulación para las plataformas y redes sociales”, dijo.

Durante su participación en “La mañanera del pueblo”, Delgado Carrillo destacó que además se debe trabajar en “El ABC de las Emociones” el cual incluye contenidos específicos sobre el mundo digital y el impacto de las plataformas, dirigidos no solamente a las y los estudiantes, sino también a maestras y maestros, así como a madres y padres de familia.

“Lo que estamos haciendo ahora es llevar la estrategia al aula: que los maestros hablen sobre las emociones, que construyan vínculos de confianza con los jóvenes y que se normalice hablar sobre lo que sienten”, señaló.

Finalmente destacó que el Gobierno de México fortalece una ruta de acción preventiva para anticiparse a posibles riesgos, reducir factores que puedan derivar en situaciones de violencia y contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que representen un riesgo para las comunidades educativas, entre las acciones están:

• Fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir situaciones de violencia en las comunidades educativas, mediante mecanismos de detección temprana, acompañamiento y respuesta oportuna.

• Integrar un grupo de trabajo con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la Agencia de Transformación Digital, la SEP, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para establecer una ruta de acción preventiva y reducir riesgos.

• Impulsar un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en la detección, reporte y retiro oportuno de contenidos que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades.

• Fortalecer “El ABC de las Emociones”, con asambleas para madres y padres de familia, buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo y mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes.

• Reforzar la participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna, y promover el uso de la Línea de la Vida ante situaciones que generen preocupación.

• Fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante reformas que establezcan medidas acordes con la edad y mayores responsabilidades para las plataformas.

• Reforzar el monitoreo de espacios digitales, a través del Centro Nacional de Inteligencia, para identificar oportunamente contenidos o conductas que puedan representar un riesgo de violencia y distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta.