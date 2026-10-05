Educar sin violencia: la lección pendiente de Confucio

En una época dominada por la prisa, la hiperconectividad digital y el individualismo feroz, la educación parece haber extraviado su brújula más profunda. Hoy en día, los sistemas educativos y los hogares se enfocan casi con exclusividad en la competitividad, la medición de resultados y la productividad económica, dejando de lado la formación del carácter.

En este escenario, recuperar la postura filosófica de Confucio no es un mero ejercicio de nostalgia histórica, sino una urgencia social ineludible; el pensador chino nos enseñó que la verdadera educación no consiste únicamente en acumular conocimientos técnicos, sino en aprender a convivir, cultivando una sociedad armoniosa fundamentada en el respeto, la bondad y el buen trato hacia los semejantes.

Para Confucio, el núcleo de la vida en comunidad se apoya en pilares éticos muy claros y establece que una sociedad verdaderamente próspera no se sostiene sobre el éxito material o el dominio de unos sobre otros, sino sobre la virtud y la reciprocidad.

Lamentablemente, estos valores parecen haberse olvidado en la cotidianidad de nuestras escuelas, familias y grupos de interacción; vivimos inmersos en una cultura de confrontación, donde la empatía ha sido reemplazada por la indiferencia o, peor aún, por una hostilidad latente (basta recordar cuantos ladies y lords hay en el país).

El corazón de la enseñanza confuciana queda magistralmente sintetizado en su célebre máxima: No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esta regla de oro, de aparente simplicidad, encierra una verdad transformadora que debería ser el eje transversal de todo proceso formativo. Si esta premisa fuera replicada genuinamente por la sociedad, la violencia verbal, el acoso escolar y la intolerancia perderían su terreno.

Sin embargo, en el ámbito educativo actual, tanto padres de familia como docentes parecen haber olvidado este principio elemental. Con demasiada frecuencia, los adultos promueven dinámicas de exigencia extrema donde se busca el éxito a cualquier costo. Se fomenta una atmósfera de rivalidad implacable donde el otro es visto como un obstáculo a vencer y no como un prójimo con quien caminar. En muchos casos, los entornos educativos y familiares operan bajo lógicas punitivas y agresivas, reflejando una inconsciente búsqueda de conflicto y destrucción mutua donde se quiere sangre a cualquier costo para validar posturas o ganar discusiones.

Es urgente cambiar el rumbo; los padres de familia y los docentes deben asumir su rol como guías éticos y morales, entendiendo que los niños y jóvenes no aprenden tanto de lo que se les enseña en los libros, sino de lo que observan en el trato diario. Si queremos erradicar la agresividad de las aulas y de las calles, debemos empezar por modelar la bondad y el respeto en cada interacción cotidiana.

Recuperar el legado de Confucio en la educación implica volver a creer que el ser humano es perfectible a través del cultivo interior y la convivencia armónica. La escuela no debe ser una fábrica de empleados dóciles o competidores despiadados, sino un espacio sano para el aprendizaje.

Al integrar la reciprocidad y la benevolencia en la crianza y la enseñanza, no solo honramos una sabiduría ancestral, sino que sembramos las bases indispensables para sanar el tejido social herido de nuestro tiempo.

¿Por qué no tratar de ser buenos?

Director General del Colegio del Tepeyac

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