Piden frenar violencia intrafamiliar, promover Paz, e incentivos reales a Maternidad en México

A Favor de la Mujer y la Vida Paulina Hernández y Mariana Enríquez expusieron la necesidad de otorgar apoyos económicos, médicos y laborales integrales para las mujeres gestantes en México (Jessica Ini)

A Favor de la Mujer y la Vida Alison Gonzalez informó que el Parque del Mestizaje en la alcaldía Gustavo A. Madero será la sede principal del encuentro nacional por la paz y el apoyo a la maternidad el próximo 11 de octubre. (Jessica Iniesta)

Mujeres no deben conformarse con parches normativos ni apoyos mínimos ante la vulnerabilidad social; necesitan licencias efectivas, salarios dignos y empleos flexibles — En México cada minuto hay una llamada al 911 para denunciar violencia intrafamiliar; 60 llamadas cada hora, mil 438 al día, 129 mil 394 al año, alertaron las organizadores de la “Sexta Celebración A Favor de la Mujer y de la Vida”.

Esta frecuencia de un problema tan silencioso como destructivo parte de indicadores oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para dimensionar la gravedad de la violencia familiar en México, dijeron.

Ante esto y porque la vida de todo ser humano merece paz, fue anunciada la realización de esta sexta jornada en defensa de la mujer y la dignidad humana, que promoverá y anunciará la paz en Méxicoenmedio del contexto de violencia y polarización que padece.

Infancia No es Destino

Mariana Enríquez, Doctora y residente de Psiquiatría, explicó a Crónica que aún cuando el entorno familiar no determina de forma absoluta el futuro de los infantes, sí influye notablemente, y tienden a imitar o evitar patrones de crianza machistas y violentos que modelan de quien más tiempo pase con ellos en el hogar.

Advirtió que la violencia afecta incluso antes de nacer;”el estrés por maltrato en la mujer embarazada libera cortisol, alterando la química cerebral y el desarrollo neurológico del bebé en gestación; por ello la paz debe garantizarse desde el inicio de la vida”.

Alison González, representante del ámbito familiar, Esposa y Madre, adelantó que el evento es el próximo 11 de octubre a las 11 de la mañana en el Parque del Mestizaje, alcaldía Gustavo A. Madero; además serán realizadas celebraciones similares en diversas ciudades del país.

Dijo que este 2026 el lema de la convocatoria es “Anunciamos la paz”, y cuidar a la mujer y a la vida desde sus primeras etapas es el camino para construir una sociedad más justa, solidaria y unida.

Expresó que anunciar la paz implica un trato digno y justo para cada persona antes y después de su nacimiento, incluyendo a todos y especialmente a los más vulnerables.

México, Cansado de Confrontación

“Estamos cansados de la confrontación, la división, todo lo que separa; bien lo vimos en el Mundial de Fútbol de este año que sí se puede vivir un México unido, esperanzado, un México que construye juntos”, afirmó.

Añadió que para alcanzar este objetivo, la iniciativa está sostenida en los compromisos fundamentales de reconocer que la vida de todo ser humano merece paz; fomentar la unidad sobre la división, y rechazar el falso dilema entre la madre y el hijo.

“Exigir un trato digno y justo para cada persona antes y después del nacimiento, priorizando a los sectores más vulnerables, es prioritario; dejar de lado la confrontación social para construir propuestas en comunidad, y eliminar la idea de que los derechos de la mujer embarazada y los de su hijo se oponen, promoviendo el apoyo integral y la protección mutua”, señaló Alison González.

Rechazo a Migajas Legales

Paulina Hernández Torruco, representante del ámbito legal e incluyente, dijo que además de su mensaje cultural, la celebración impulsa propuestas sociales y legislativas concretas dirigidas al Estado y a la sociedad civil.

Enseguida mencionó el término “migajas legales” para advertir que “las mujeres no deben conformarse con reformas superficiales o parches normativos mínimos ante las dificultades de la maternidad y la vulnerabilidad social”.

Expuso la necesidad de contar con “apoyos reales y soluciones concretas; la sociedad y el Estado suelen ofrecer respuestas normativas parciales que no resuelven la precariedad de fondo que enfrentan las mujeres”.

Como abogada, afirmó que para que una mujer pueda vivir un embarazo sin miedo se requieren licencias de maternidad y paternidad efectivas, salarios dignos, seguros médicos integrales y empleos con horarios flexibles.

Afirmó que el objetivo legal y social debe ser brindar redes de acompañamiento efectivas que eviten poner a la mujer en la disyuntiva entre su desarrollo personal y la vida de su hijo.

Desarrollo del Carácter, Etica del Cuidado

Las conferencistas también respondieron a Crónica sobre educación familiar, eutanasia, desarrollo del carácter, y el valor del amor en la sociedad.

Sobre la educación para formar familia y cambiar la cultura, Alison González y Paulina Hernándezresaltaron que la sexta jornada de concientización y apoyo tiene en sí un valor pedagógico para que las nuevas generaciones aprendan el valor de la dignidad y la familia.

Confirmaron que dentro de su pliego petitorio solicitan programas educativos que forjen el carácter desde la juventud, con el fin de erradicar la violencia contra la mujer en el hogar, la calle y el trabajo.

Sobre la eutanasia y quién se beneficia con la aprobación legal para descartar vidas, Paulina Hernándezexplicó que la búsqueda de la eutanasia surge de una visión utilitarista que busca la “solución fácil por motivos económicos o para evitar el esfuerzo de cuidar”.

Frente a esto, promovió la “ética del cuidado” y recordó que la condición humana exige que todos seamos cuidados en algún momento; “en el vientre, la infancia, la enfermedad o la vejez, y el cuidado mutuofortalece a la comunidad”.

Ritmo actual de Vida produce Desamor

Sobre la perspectiva de credo y el amor a la mujer Dara, comunicóloga y fundadora de los proyectos Buenas Nuevas, respondió desde una cosmovisión cristocéntrica, y definió el amor como un fruto que se cultiva y se produce con acciones.

Reflexionó sobre cómo “el ritmo acelerado de la vida moderna provoca que el amor se enfríe; promover iniciativas a favor de la paz y la dignidad ayuda a renovar la empatía y el amor en la sociedad, sin caer en religiosidad”.

Por su parte, Luisa Argueta, integrante del movimiento, dijo que las mujeres con embarazos inesperados o en entornos violentos necesitan apoyos concretos para salir adelante.

Afirmó que el lema “Anunciamos la paz” es un compromiso cotidiano para construir un México donde ninguna mujer se sienta desprotegida en alguna etapa de su vida.

Además de su mensaje cultural, la celebración impulsa incentivos a la Maternidad, como apoyo económicodesde la gestación, atención médica preferencial, licencias y acceso a estancias infantiles para reducir la incertidumbre económica.

La “Sexta Celebración A Favor de la Mujer y de la Vida”, es cada año un mosaico social en el que participan física y virtualmente, millones de mujeres y hombres de todas las edades, religiones y estratos sociales.

El movimiento es un exhorto al Estado mexicano y a la sociedad a mirar con especial benevolencia y justicia a la mujer, y de manera especial, a la mujer embarazada.

Piden frenar violencia intrafamiliar, promover Paz, e incentivos reales a Maternidad en México