Tu futuro profesional comienza aquí: vive la experiencia Expo UDLAP

UDLAP A partir de las 8:00 horas, el campus UDLAP abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia que va más allá de conocer una licenciatura.

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El próximo 17 de octubre la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizará la Expo UDLAP Otoño 2026, un evento en el que los estudiantes de preparatoria, padres de familia, profesores y orientadores vocacionales conocerán la propuesta académica de la institución y vivirán de cerca la experiencia de formar parte de la mejor universidad privada de México.

A partir de las 8:00 horas, el campus UDLAP abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia que va más allá de conocer una licenciatura, ya que los asistentes podrán participar en talleres, actividades, recorridos y experiencias académicas que les permitirán descubrir las distintas opciones de formación, conocer los espacios universitarios y acercarse a la vida que ofrece la institución.

Durante esta jornada, los futuros universitarios explorarán las 50 licenciaturas, 18 maestrías y 5 doctorados que integran la oferta académica de la UDLAP y resolver dudas sobre las opciones que tienen para construir su futuro profesional.¿Qué te espera en Expo UDLAP?Uno de los principales atractivos serán los recorridos por el campus, que permitirán conocer aulas, talleres y los más de 170 laboratorios con los que cuenta la UDLAP, espacios en los que estudiantes llevan sus conocimientos de la teoría a la práctica.Los visitantes también podrán conversar directamente con sus futuros profesores, quienes brindarán atención personalizada para resolver dudas relacionadas con los programas académicos y la experiencia universitaria. A través de talleres y actividades interactivas, los aspirantes podrán conocer de manera más cercana el campo de acción de las distintas licenciaturas.La jornada incluirá además una muestra de las actividades que complementan la formación académica de la comunidad UDLAP, con la participación de equipos representativos culturales, deportivos y de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como espacios destinados a conocer el ambiente universitario.La internacionalización será otro de los temas presentes en la Expo UDLAP. La universidad cuenta con más de 270 convenios con universidades y organizaciones internacionales que generan oportunidades para que sus estudiantes participen en programas de intercambio y otras experiencias académicas internacionales.Como parte de la programación, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, encabezará el espacio Diálogo con el Rector, en el que los asistentes podrán resolver sus dudas sobre el modelo educativo de la universidad y de los servicios que ofrece para acompañar la formación integral de sus estudiantes.

La Expo UDLAP Otoño 2026 representa así una oportunidad para que los jóvenes conozcan, experimenten y visualicen el camino que pueden comenzar a construir en la Universidad de las Américas Puebla.

Si deseas asistir, regístrate en https://www.udlap.mx/expoudlap/ y este 17 de octubre, hazle espacio a lo que te mueve.