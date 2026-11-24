Docente Nidia Irais Moreno Vargas, académica de la UAEH, investiga cómo los estímulos olfativos de hierbas y frutas podrían contribuir a preservar algunas funciones cognitivas, para afrontar el Alzheimer. (Mariana Roldan Reyes )

El Alzheimer transforma la vida de quienes lo padecen y de sus familias. Sin embargo, los olvidos recurrentes, la desorientación y los cambios de comportamiento suelen confundirse con el envejecimiento, lo que puede retrasar su detección, a lo que se suman condiciones de riesgo como la predisposición genética, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y los hábitos poco saludables.

Ante este panorama, Nidia Irais Moreno Vargas, académica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), investiga cómo los estímulos olfativos de hierbas y frutas podrían contribuir a preservar algunas funciones cognitivas.

Mediante el proyecto “Efectividad del entrenamiento olfativo en el desempeño cognitivo de adultos mayores con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer”, evaluó durante tres meses una intervención nocturna con siete esencias. Los resultados mostraron efectos favorables en algunas funciones cognitivas y una disminución de la ansiedad, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre alternativas complementarias.

Una enfermedad que requiere atención

Según lo expuesto por la investigadora, solo el 50% de las personas que viven con Alzheimer reciben un diagnóstico precoz, por lo que una detección oportuna es uno de los grandes desafíos. Además, la enfermedad puede comenzar hasta 20 años antes de ser identificada, lo que vuelve fundamental reconocer las señales iniciales y acudir a una valoración profesional.

El Alzheimer es un padecimiento neurodegenerativo relacionado con la acumulación anormal de proteínas como beta-amiloide y tau. Estos procesos afectan la comunicación entre neuronas y provocan daños en regiones cerebrales vinculadas con la memoria.

Entre los síntomas se encuentran olvidar información reciente, repetir preguntas, desorientarse, tener dificultades para reconocer personas o presentar cambios de comportamiento. También pueden aparecer delirios y alucinaciones, por lo que se requiere una valoración profesional.

Moreno Vargas mencionó que entre los factores de riesgo está la predisposición genética, diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo y hábitos poco saludables de alimentación y sueño. También señaló la importancia de estudiar la exposición a contaminantes ambientales y metales pesados por sus posibles efectos sobre la salud neuronal. Aunque no existe una cura, se estudian alternativas para acompañar a quienes la padecen.

El poder de los estímulos olfativos

La propuesta de la doctora Nidia Moreno parte de la conexión entre el bulbo olfatorio y el hipocampo, una región cerebral fundamental para la memoria. Esta relación explica por qué un aroma puede evocar una persona o una experiencia, además, determinadas moléculas aromáticas han mostrado potencial para atravesar la barrera hematoencefálica y participar en mecanismos relacionados con la regulación de la neuroinflamación.

Para explorar esta posibilidad, la investigadora realizó un ensayo clínico con 16 personas de entre 60 y 85 años, alojadas en una casa de día. La muestra se dividió en dos grupos: ocho participantes recibieron el entrenamiento olfativo experimental y otros ocho integraron el grupo de control.

Antes de comenzar, se evaluaron capacidades de orientación, atención, memoria, lenguaje, lectura, escritura, funciones ejecutivas, cálculo, habilidades visoespaciales e identificación de olores. Se utilizaron las pruebas MoCA y Neuropsi, -herramientas para evaluar el deterioro y las funciones cognitivas, respectivamente-, al inicio y al final.

La intervención consistió en utilizar siete esencias: mentol, romero, lavanda, naranja, limón, canela y orégano. Durante tres meses, las personas del grupo experimental inhalaron un aroma diferente cada noche mediante un difusor colocado cerca de su cama, durante dos horas mientras dormían.

En este contexto, las personas cuidadoras recibieron capacitación para manejar y limpiar los dispositivos, con indicaciones para su aplicación.

Ningún participante suspendió su tratamiento habitual: el entrenamiento olfativo se planteó como una alternativa complementaria, no como sustituto de los medicamentos ni de la atención médica.

Resultados que abren nuevas posibilidades

Al comparar las evaluaciones, la investigadora encontró que el grupo experimental mantuvo estabilidad en su desempeño cognitivo, sin presentar un deterioro estadísticamente significativo. En contraste, el grupo de control mostró una evolución de la enfermedad, además, se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la evaluación final.

Entre los aspectos con resultados favorables del entrenamiento olfativo destacaron la memoria de codificación y evocación, la concentración, el lenguaje y la capacidad de oler. Algunos participantes presentaron mejorías clínicas individuales, aunque la especialista aclaró que las respuestas fueron distintas en cada persona.

Otro hallazgo relevante fue la disminución estadísticamente significativa de los niveles de ansiedad en el grupo experimental. El seguimiento también dejó testimonios de las personas cuidadoras, algunas compartieron que, al dormir en la misma habitación que sus familiares, estuvieron expuestas indirectamente a los aromas y se sintieron más tranquilas, menos estresadas y con mayor concentración en sus actividades.

Aunque no fueron evaluadas clínicamente, estas experiencias abrieron la posibilidad de estudiar también el bienestar de quienes acompañan a personas con Alzheimer.

La investigadora reconoció que será necesario ampliar los ensayos e incorporar herramientas como biomarcadores para comprender los mecanismos involucrados. El estudio no demuestra que las esencias curen el Alzheimer o reviertan el daño neuronal; sin embargo, sí aporta evidencia sobre resultados positivos del entrenamiento olfativo como una intervención complementaria.

La memoria también necesita cuidados

La investigadora hizo un llamado a no normalizar los olvidos recurrentes como parte del envejecimiento y recomendó buscar valoración médica ante cambios persistentes. También destacó la importancia de cuidar la salud cognitiva mediante una alimentación equilibrada, actividad física, descanso adecuado y ejercicios de estimulación mental, como la lectura y los crucigramas.

En caso de utilizar esencias, aconsejó verificar su calidad, concentración y proceso de extracción. Entre las que mencionó por sus posibles efectos relacionados con la neurodesinflamación se encuentran el romero, el mentol y el limón. Desde la UAEH, este proyecto contribuye al estudio de alternativas complementarias para favorecer el bienestar de las personas con Alzheimer y sus familias.