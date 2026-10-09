Universidad del Valle de México, dos décadas del Premio UVM por el Desarrollo Social

Esta generación de jóvenes es el presente que ya está cambiando la realidad de México; compromiso de la UVM apenas comienza, señala Raúl Caraballo —

UVM Premios 2026 La celebración del vigésimo aniversario del Premio UVM al Desarrollo Social, que reconoció a jóvenes líderes en el Campus Sur de la institución universitaria. (Gerardo González Acosta)

La Universidad del Valle de México (UVM) celebró el vigésimo aniversario de su “Premio UVM por el Desarrollo Social”, iniciativa dedicada a reconocer y respaldar a jóvenes líderes que transforman sus comunidades desde el emprendimiento.

Durante el evento fue destacada la participación de 55 evaluadores, entre ellos numerosos exganadores quienes seleccionaron a los nuevos galardonados entre más de un centenar de postulaciones de todo el país.

Los proyectos premiados abarcan áreas singulares como la educación, la economía circular, la conservación ambiental y la inclusión social, para mostrar el sólido compromiso de la juventud mexicana.

Durante la ceremonia celebrada en el Campus Sur de la UVM, fue rendido homenaje también a la trayectoria distinguida de exalumnos y reconocido el periodismo que visibiliza estas iniciativas universitarias.

Los jóvenes ganadores de esta generación, con edades entre 22 y 29 años, lideran iniciativas enfocadas en resolver desafíos cruciales y en algunos casos, históricos, en México.

Sus familiares, compañeros y amigos los veían, les aplaudían y coreaban loas, en un genuino despliegue de inspiración y aspiración que muestra otro perfil de los estudiantes de Educacion Superior en México, con su fe, su empuje y alegría por emprender.

Educación, Economía Circular y Sostenibilidad Ambiental

Sus proyectos sociales y ambientales abarcan la educación y cultura de paz, con proyectos como Zacatecas Letras y Esperanza, de Jesús Asael; una biblioteca móvil en bicicleta que promueve la lectura, la escritura y la prevención de la violencia en comunidades vulnerables de más de 30 municipios de Zacatecas.

De forma general, 6 de cada 10 ganadores de esta generación aportan a la educación de calidad.

Sobre la economía circular y manejo de residuos, iniciativas como Introscrea, de Alma Valeria Barrios y su cofundador Aarón Vázquez Vallejo, que transforma plásticos postconsumo en mobiliario escolar para dignificar las aulas de escuelas públicas.

También sobresalió el proyecto de Kevin, para el desarrollo de biodigestores que convierten materia orgánica en biogás y fertilizante; alrededor del 40 por ciento de los postulantes transforman residuos en valor.

En el rubro de conservación y biodiversidad, Ecocalán, de José Carlos Santores Castro, rescata, reubica y protege la fauna silvestre en Yucatán, combinado con educación ambiental para combatir el miedo desinformado.

En educación ambiental y proyectos de conservación y rescate de abejas nativas mexicanas mediante apicultura comunitaria, el galardonado fue el proyecto del estudiante Venancio.

Inclusión Social, Salud e Impacto Agropecuario

La inclusión social y reinserción estuvo presente con iniciativas como Renacer Mujer, de María Guadalupe Gómez Quiñones, que brinda capacitación, apoyo y desarrollo de herramientas de emprendimiento a mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios para prevenir la reincidencia y asegurar su reinserción digna.

En salud e investigación, proyectos aplicados a la fisioterapia y atención en la salud de los trabajadores del campo, Alejandro fue el galardonado por sus investigaciones médicas orientadas al manejo del dolor infantil mediante el desarrollo de parches transdérmicos, Alin.

El desarrollo agropecuario y alimentario marcó una presencia singular con el proyecto de la estudiante Alicia, enfocado en optimizar la producción ganadera para garantizar alimentos de mejor calidad.

Jóvenes, Transformadores del Presente

UVM Premios 2026 El vicepresidente Académico de la UVM, Raúl Caraballo, destacó que seis de cada diez proyectos premiados impulsan la educación de calidad en México. (Gerardo González Acosta)

Raúl Caraballo, vicepresidente Académico de la UVM, resaltó el papel de la juventud, felicitó de manera individual a cada galardonado y reafirmó el compromiso de la institución con los proyectos sociales.

Dijo que los jóvenes son transformadores del presente; “esta generación de entre 22 y 29 años demuestra que los jóvenes ya están transformando a México hoy”.

Detalló que los 10 ganadores fueron elegidos entre 106 postulaciones de 23 estados del país, tras la revisión de un comité de 55 evaluadores que incluyó a 35 exganadores del premio.

Explicó que 6 de cada 10 ganadores contribuyen a la educación de calidad, 4 de cada 10 transforman residuos en valor, y 9 de cada 10 crearon o cofundaron sus proyectos.

Aseguró que “el compromiso de la universidad no termina la noche de la premiación, sino que los ganadores acceden a un ecosistema de fortalecimiento como bootcamp, beca de estudios, visibilidadnacional e integración a la red de más de 220 líderes sociales”.

Universidad del Valle de México, dos décadas del Premio UVM por el Desarrollo Social