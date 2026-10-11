Oferta cultural de la UNAM del 12 al 18 de octubre

UNAM "Diecinueve, veintitrés, once", unacercamiento al flamenco, se presenta en la Sala Miguel Covarrubias.

Artes visuales

UNAM: 475+ de concebir futuros

Como parte de los festejos por los 475 años de la Universidad de México, el Colegio de San Ildefonso presenta una exposición que propone mirar la historia universitaria no sólo como una sucesión de acontecimientos, sino como un proceso permanente de reflexión y construcción del futuro. UNAM: 475+ de concebir futuros reúne una narrativa histórica con una perspectiva prospectiva para examinar la manera en que la institución ha respondido, desde sus orígenes, a las necesidades y transformaciones del país. La muestra es resultado de un trabajo colectivo en el que participan distintas entidades universitarias y plantea una mirada sobre las aportaciones de la Universidad a México y al mundo.

A partir de octubre de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2027

Martes a domingo | 11 am-5:30 pm

Colegio de San Ildefonso

Justo Sierra 16, Centro Histórico

sanildefonso.org.mx

$50*

Música

Programa Universitario de Música Actual (PUMA)

La forma de contagio

La pianista Ana Ruiz y Alain Derbez, quien participa con textos, voz, saxofón, marimbol y acordeón, presentan este concierto titulado La forma de contagio. A partir de la conferencia ¿Improvisar en 140 caracteres? (Situacionista Déjà vu internético-nético-estético-ético y demás esdrújulos a brincar antes de un colofón poético), esta propuesta combina música y palabra con el objetivo de analizar, en tiempo real, a la improvisación como un ejercicio de espontaneidad, escucha y transformación.

Jueves 15 | 8 pm

Sala Carlos Chávez

$100*

Concierto ibérico | Música de cámara

Dúo Lapislázuli

Fátima Hernández, violín y voz

Isabel Negrín, piano y voz

El Dúo Lapislázuli propone un encuentro entre música y poesía en torno a la tradición española de los siglos XIX y XX. El programa alterna piezas para piano, voz y violín con poemas y textos de Federico García Lorca, Rubén Darío, Jorge Guillén, Pedro Salinas y Miguel Hernández. La selección musical reúne obras de Manuel de Falla, Enrique Granados, Isaac Albéniz, Eduard Toldrà y Antonio Álvarez, además de canciones tradicionales españolas y latinoamericanas.

Sábado 17 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

OFUNAM 90 años

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Bajo la dirección huésped de Andrés Salado y la presencia de la violinista británica Leia Zhu como solista, la OFUNAM ofrecerá un programa que abarca distintas expresiones de la música clásica. El repertorio incluye obras de Johannes Brahms, Max Bruch, José F. Vásquez y Manuel de Falla, en una nueva cita de la temporada con la que la agrupación universitaria conmemora nueve décadas de trayectoria.

Sábado 17 | 8 pm, domingo 18 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$240*, $160* y $100*

Danza

Diecinueve, veintitrés, once

Ricardo Osorio “El Niño” y María Martha Rodríguez, dirección

Un acercamiento al flamenco a través de un dueto que invita al público a descubrir las distintas posibilidades, emociones y formas de interpretar este arte. El espectáculo reúne las propuestas de cinco artistas en escena y explora la diversidad de miradas que conviven dentro de la tradición de este género artístico originario de Murcia, Andalucía y Extremadura.

Viernes 16 | 8 pm, sábado 17 | 7 pm, domingo 18 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Teatro

Los olmos sin ramas

Nael De Anda, dirección y dramaturgia

Julia, una mujer de edad avanzada, permanece ligada emocionalmente a la casa y al terreno donde trabajó su padre, Eusebio, ya fallecido. Su hija Ariel, en cambio, quiere vender la propiedad para mudarse a la ciudad y comenzar una nueva vida. En medio del conflicto entre conservar el pasado y abrirse a otras posibilidades, la obra plantea una pregunta en torno a los deseos que persisten al paso del tiempo, incluso cuando quienes nos rodean creen que ha llegado el momento de renunciar a ellos.

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 | 6 pm

Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Foro La Morada

Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

tlatelolcounam.mx/uva

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado