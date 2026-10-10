Especies acuáticas del desierto

Inecol. Existe la creencia que en los desiertos no hay animales o son muy escasos, y mucho menos animales acuáticos o muy dependientes del agua.

Las zonas áridas en México cubren aproximadamente el 40% del territorio. El desierto Chihuahuense es la de mayor extensión con aproximadamente 630,000 km2. Está delimitado por la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental y se extiende desde Arizona, Nuevo México y Texas a través de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, llegando hasta el centro de México en Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. Es considerada como una de las regiones secas con mayor riqueza de especies del mundo, incluyendo gran número de endemismos.

Al centro del Desierto Chihuahuense, en la región conocida como el Bolsón de Mapimí, donde se juntan los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, se localiza la Reserva de la Biosfera Mapimí. Esta región está rodeada por montañas de poca altura, con diferentes tipos de suelo desde arenoso en las partes altas y grava y arcilla en las partes bajas. Tiene un clima muy árido y semicálido con lluvias en verano. Llueve muy poco, apenas 40 días al año en promedio, pero desde mediados de invierno hasta finales de la primavera, con las escasas lluvias de la temporada en junio y agosto, se forman algunos ríos y arroyos, que forman un mosaico de hábitats de asociaciones vegetales de matorral desértico, pastizales y algunas áreas de vegetación riparia. Estas últimas, presentes principalmente en las zonas bajas y en los bordos para la contención de agua para el ganado.

Existe la creencia que en los desiertos no hay animales o son muy escasos, y mucho menos animales acuáticos o muy dependientes del agua. Aunque la cantidad de lluvia que se presenta en los desiertos es muy baja, existen especies que están adaptadas a periodos muy cortos de acumulación de agua o hacen uso de ellos temporalmente. Entre estas especies se encuentran aves, reptiles, anfibios, insectos y crustáceos.

Entre las aves podemos ver a la cerceta azul (Spatula discors) que usa los cuerpos de agua durante sus rutas migratorias. Aunque no esta considerada bajo alguna categoría de riesgo y su población se registra en crecimiento, la destrucción de su hábitat es una de las grandes amenazas. Otra ave presente en la zona árida del Bolsón de Mapimí es la avoceta americana (Recurvirostra americana). Esta ave migratoria no esta registrada bajo alguna categoría de riesgo, no obstante, aunque poco, sus poblaciones disminuyen año con año. Se calcula una población de aproximadamente medio millón de individuos. La contaminación del agua, crecimiento de zonas urbanas, la agricultura, el cambio de uso de suelo y los cambios de los patrones hidrológicos por el cambio climático son de las principales amenazas.

Entre los reptiles se encuentra la tortuga casquito de los presones (Kinosternon durangoense), especie endémica de México, catalogada como especie amenazada, principalmente por la pérdida del hábitat por desertificación y degradación, así como por el cambio climático. Es una especie de baja abundancia y se observa mayormente en los cuerpos de agua efímeros.

El sapo verde (Anaxyrus debilis), aunque es común en su área de distribución, es una especie bajo protección especial en México. Se distribuye en los matorrales de las zonas áridas y semiáridas del sur de Estados Unidos y del Norte de México. Sus poblaciones se reportan estables, pero el cambio de uso de suelo, la ganadería extensiva y urbanización, así como el cambio climático son sus principales amenazas. En la temporada de lluvias este sapo se reproduce y ponen los huevos en cuerpos de agua temporales y pozas de arroyos intermitentes, donde también se desarrollan los renacuajos.

Las libélulas están asociadas al agua, una de las especies presentes en la RBM son las azulillas de estanque (Enallagma sp.) o caballitos del diablo. Son libélulas pequeñas de alas angostas. Busca pozas, charcos y recodos de arroyos lénticos; especialmente coloniza hábitats acuáticos temporales.

El cangrejo renacuajo de cola larga (Triops longicaudatus) es una especie que tiene mas de 200 millones de años habitando la tierra. Es un crustáceo omnívoro que se distribuye en América por los cuerpos temporales de agua dulce duras y básicas (calcáreas), nada contaminadas y aisladas de otras corrientes de agua dulce (montañas y valles escarpados, mesetas desérticas, etc.). Se alimenta de restos vegetales y animales, de pequeñas partículas en suspensión o enterradas en el lodo, ya que remueve el fondo con la punta de su caparazón para buscar alimento. Como adulto tiene una vida corta de entre 40 y 70 días, pero sus huevos soportan sequías de varios años y temperaturas extremas. En la temporada de lluvias se rehidratan y eclosionan en cuanto la temperatura ambiental esta por arriba de los 22ºC.

Como hemos observado, los desiertos albergan gran diversidad de especies, incluyendo aquellas dependientes de los cuerpos de agua para sus ciclos de vida. Los cambios de uso de suelo, la ganadería extensiva, la extracción de agua para la agricultura y zonas urbanas, así como el cambio climático son factores de alto impacto para estas y muchas especies presentes en las zonas áridas y semiáridas del país.

Para saber más:

Spatula discors https://www.iucnredlist.org/es/species/22680229/137731845

Recurvirostra americana https://enciclovida.mx/especies/35774-recurvirostra-americana

https://www.iucnredlist.org/es/species/22693717/262144636

Kinosternon durangoense https://www.iucnredlist.org/es/species/63668/161720981

Anaxyrus debilishttps://www.iucnredlist.org/es/species/54626/56843933

Enallagma sp. (posiblemente E.praevarum) https://enciclovida.mx/especies/114204-enallagma-praevarum

Triops longicaudatus https://enciclovida.mx/especies/59686-triops-longicaudatus

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