¡Qué bien huele este estiércol!

Moscas. Figura 1. Ciclo biológico de la mosca de los cuernos (Haematobia irritans). El ciclo comienza cuando la mosca hembra deposita sus huevos sobre las heces bovinas frescas, oviponiendo entre 200 y 400 huevos a lo largo de su vida. El tiempo de incubación antes del primer estadio larval puede durar hasta 24 horas; luego continúa con los estadios larvales segundo y tercero hasta llegar a la pupa en un periodo de ocho días. El ciclo completo ,desde el huevo hasta el adulto, dura entre 9 y 15 días en condiciones ambientales favorables y entre 45 y 60 días en condiciones adversas. (Imagen generada por Isabel Soto Llanquitruf)

La mosca de los cuernos, cuyo nombre científico es Haematobia irritans, es un insecto ectoparásito hematófago (es decir, que se alimenta de la sangre) del ganado bovino. A pesar de su pequeño tamaño, esta mosca se considera una de las principales plagas de la producción ganadera a nivel mundial. Puede encontrarse en partes de Europa, Asia Menor, el norte de África y América (Oyarzun et al., 2009). Cuando la mosca de los cuernos se alimenta de la sangre del bovino, le causa intensas molestias. El ganado afectado disminuye su tiempo de pastoreo y de sueño. A la vez, aumenta su nivel de estrés. Estas molestias en el ganado se traducen en pérdidas económicas considerables para los productores debido a la reducción de la ganancia de peso y de la producción de leche.

Actualmente, el manejo en campo de H. irritans se basa principalmente en el uso de insecticidas químicos. Sin embargo, muchos de estos compuestos son de amplio espectro; es decir, no son específicos y eliminan múltiples especies de insectos, incluidas las que pueden ser benéficas. Además, estos insecticidas son altamente persistentes en el ambiente y su uso continuo e indiscriminado ha provocado el desarrollo de poblaciones de moscas resistentes en distintas partes del mundo.

Un aspecto llamativo de la historia de vida de la mosca de los cuernos es que las hembras ponen huevos casi exclusivamente en el estiércol fresco del ganado (Figura 1). Esto da como resultado que las larvas y las pupas crezcan y se desarrollen en el estiércol. ¿Pero por qué la mosca hembra elige el estiércol fresco? En otras especies de moscas hematófagas, se sabe que se guían por los olores más que por los hospedadores para localizarlos (Figura 2). Estas sustancias químicas volátiles percibidas por los insectos se denominan semioquímicos y pueden ser moléculas simples, como el dióxido de carbono y el amoníaco (Majeed et al., 2016; Clerck y Borrero-Echeverry, 2018). Estas sustancias suelen proceder de diversas fuentes, como el aliento, los olores corporales, la orina o las heces de animales parasitados. En el caso de la mosca de los cuernos, poco se sabe sobre la naturaleza química y el papel de los semioquímicos en la localización y selección de hospedadores. Se han estudiado algunos compuestos volátiles relacionados con el hospedador, como 1-octen-3-ol, indol, fenol, 3-metilfenol y 4-metilfenol (m- y p-cresol), entre otros (Oyarzun et al., 2009), que provocan cambios en el comportamiento y la fisiología de la mosca de los cuernos. Por otra parte, resulta interesante que la fuente de estas sustancias podría no provenir únicamente del ganado, sino también de los microorganismos asociados a las heces. De ahí que resulte relevante conocer la naturaleza y la función de la microbiota asociada a las heces (es decir, la comunidad de microorganismos que habitan un entorno específico).

Moscas. Figura 2. Emisión de compuestos semioquímicos volátiles por el hospedero bovino. Las moscas del ganado utilizan, entre otras señales, compuestos volátiles producidos por sus hospedadores para localizarlos. No obstante, se sabe poco sobre la naturaleza química y el papel de los semioquímicos empleados en la localización y la selección de hospedadores por las moscas de los cuernos (Clerck y Borrero-Echeverry, 2018). (Imagen de Isabel Soto Llanquitruf.)

Al estudiar la compleja relación entre el ciclo de vida de esta mosca, su microbiota y las sustancias químicas involucradas, podemos desarrollar nuevas estrategias para el control de esta plaga. De esta forma, tecnologías como el uso de cebos y atrayentes más eficaces y sostenibles podrían beneficiar tanto a los productores pecuarios como a los consumidores de productos de origen animal en la mayor parte del continente americano y en otras regiones afectadas, favoreciendo la seguridad alimentaria de manera responsable.

Referencias