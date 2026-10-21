Encuesta en la UPN en favor de la continuidad del ciclo escolar rechaza a paristas

Universidad La Universidad Pedagógica Nacional .

La gran mayoría de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se opusieron al paro de actividades escolares al haber ganado la encuesta realizada el día de ayer martes, además de expresar en comunicados y redes sociales las razones de oponerse a los propósitos de unos cuantos estudiantes que reinciden en detener las graduaciones de miles de estudiantes al término del ciclo escolar.

En contra del amague de paro votó el 61,6 por ciento. En contra el 38.4.163 personas con intentos paristas contra una comunidad de miles de estudiantes.Votaron algunos de las carreras de Psicología educativa, Pedagogía, Administración Educativa, Sociología de la Educación y, entre otras, Educación e Innovación Pedagógica.

QUE NO SE IMPIDA NUESTRA GRADUACIÓN

Alumnos y alumnas a unos días de graduarse hicieron un llamado a los llamados Paristas para que no obstaculicen su graduación: “La próxima semana es nuestra ceremonia de termino de licenciatura y nosotros y cada uno de los graduantes nos merecemos respeto; también merecemos una ceremoniadigna. Muchos ya pagamos alojamiento y transporte, se trasladarán familias completas y los gastos son previstos con antelación.

Paristas pedimos de su empatía como compañeros”.Las y los alumnos lanzaron un llamado: “Compañeros la Generación 2022-2026*pide de su total apoyo*Por favor apoyen, al #NOALPAROENLAUPN POR FAVOR”.La Subsecretaría deEducación Superior celebró ayer martes una mesa de diálogo con la disposición de atender sugerencias de mejoras y evitar medidas extremas como cierre de algún plantel.