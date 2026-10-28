Banco Santander Impulsa Transición Laboral Universitaria con Nuevas Becas

Impulso a Empleabilidad Juvenil requiere puentes entre aulas y mercado laboral; financiar titulación y primeros pasos profesionales es invertir en movilidad social —

Santander Universidades La convocatoria contempla apoyos de 7 mil pesos destinados a cubrir trámites de titulación, papelería oficial y movilidad para entrevistas en el mercado de trabajo formal. (Santander)

Para ayudar a 100 jóvenes en la transición de su vida académica a su primer trabajo, Banco Santander México invierte 700 mil pesos en la primera edición de las Becas Santander Manutención Primer Empleo.

La institución informó que el lanzamiento de este apoyo se trata de un nuevo modelo de impulso a universitarios primerizos en la vida productiva.

Explicó que la convocatoria está dirigida a estudiantes de último año de Educación Superior y egresados de los últimos dos años.

Cada uno de los seleccionados tendrá un apoyo económico único de 7 mil pesos para cubrir gastos de titulación, trámites académicos y búsqueda de empleo, para mejores oportunidades laborales.

Este apoyo universitario es relevante si es tomado en cuenta que el 33.3 por ciento trabajó durante la universidad, pero el 50 por ciento no ha tenido ninguna promoción laboral tras graduarse, lo que impacta en su primer ingreso mensual promedio, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados, que Crónicainformó oportunamente.

Proceso de Postulación y Fases de Registro

“Las inscripciones están abiertas desde el 14 de octubre al 14 de diciembre de 2026 a través de Santander Open Academy”, detalló.

La institución señaló que las personas participantes deberán completar una segunda fase de registro del 18 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027, en la que deberán proporcionar información adicional y cargar la documentación correspondiente a su perfil académico.

Otro requisito indispensable para que los aspirantes participen en el proceso de selección, es completar un curso de acceso directo, disponible en Santander Open Academy desde el momento de la inscripción y hasta el 11 de enero de 2027.

Requisitos Documentales

Respecto a la comprobación de perfil, Banco Santander México precisó los criterios de acreditación académica requeridos para los participantes.

Los alumnos de último año deben presentar un historial académico (kárdex) con antigüedad no mayor a tres meses, que acompañe la credencial institucional vigente o documento oficial equivalente.

Para los egresados es necesario acreditar su condición con el título profesional o constancia oficial de créditos concluidos.

Con esta iniciativa, la institución dijo que “reafirma su compromiso con la Educación Superior, empleabilidad y consolidación del talento joven en el país”, con mecanismos innovadores que derriben las barreras salariales y económicas iniciales que enfrentan los universitarios al egresar.

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