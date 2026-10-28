Guardianes invisibles del huerto: de prácticas tradicionales al reconocimiento de enemigos naturales en huertos de mango

Inecol. Figura 1. Hormigas, tijeretas y arañas. Insectos benéficos en suelos de huertos de mango en Jalcomulco, Veracruz.

Una de las claves para mantener nuestros huertos saludables es prevenir brotes de plagas y enfermedades; con ello evitamos posteriormente tener que buscar remedios químicos que resuelvan el problema. En ambientes agrícolas, con uso mínimo de insumos, insectos fitófagos y depredadores pueden convivir manteniendo el equilibrio en huertas familiares.

Una lección de la historia: las hormigas tejedoras de China

La observación siempre ha sido la base de la agricultura; y registrar y corroborar lo observado para encontrar mejores prácticas ha sido útil desde tiempos remotos. Así, en el sur de China en el año 304 d.C. en las regiones de Sihui, Guanzhou y Huaan, los pequeños agricultores de cítricos criaban hormigas tejedoras (Oecophylla) para proteger sus naranjos de insectos no deseables. Los registros históricos relatan que los pobladores colocaban nidos de estas hormigas tejedoras en sus árboles y conectaban las copas con ramas de bambú para que las hormigas pudieran caminar libremente entre ellas eliminando insectos pequeños como pulgones, ácaros, escamas y otros artrópodos dañinos.

Aunque esta práctica sucumbió con la introducción de pesticidas, hoy se reconoce como uno de los primeros registros de “control biológico” en la historia de la humanidad (Figura 2).

Inecol Figura 2. Relato pictórico retomado de Huang y Yang (1987) proveniente de China (304 d.C.) sobre el uso de hormigas tejedoras para proteger naranjos de insectos no deseables.

La artropofauna del suelo: aliados voraces del agricultor

Hoy en día pareciera que hemos perdido de vista el papel que juegan un sin número de pequeños organismos que son parte de la fauna insectil y arácnide del suelo y que son fundamentales en las huertas familiares de mango.

En la hojarasca del cultivo de mango se libra una batalla silenciosa encabezada por depredadores voraces. Hormigas depredadoras como la hormiga roja (Solenopsis geminata) y la hormiga cabezona (Pheidole gouldi) (Figura 3), las tijeretas o “tijeretillas” y arañas que devoran tanto larvas como insectos adultos, forman parte de este ambiente.

Inecol. Figura 3. Hormiga (Pheidole gouldi) depredando larva de mosca de la fruta (Tephritidae) en huerta de mango Manila en Jalcomulco, Veracruz.

Sorprendentemente, muchos de estos insectos se orientan en cultivos de mango por los aromas (volátiles) que emiten los frutos que han caído al suelo y están en proceso de descomposición. Mientras tijeretas forrajean principalmente durante la noche, las hormigas reaccionan rápidamente a las vibraciones y señales químicas de fruta madura o larvas que salen de ella. La actividad de hormigas es tan eficiente que, de no enterrarse la larva plaga en tiempo, es rápidamente atrapada, removida y consumida. Es de notarse que estos insectos son generalistas, es decir, se alimentan de prácticamente toda larva o insecto que encuentran a su paso, siempre y cuando sea palatable.

¿Cómo transformar a estos insectos en nuestros aliados?

Para poner a trabajar a este “ejército natural” a nuestro favor, la estrategia clave es construir y conservar hábitats saludables, ello implica conocer el tipo de depredadores que hay en nuestras huertas familiares, generar ambientes que les permitan reproducirse y desarrollarse de forma óptima, por ejemplo, manteniendo la hojarasca y la biodiversidad del suelo y reducir el uso indiscriminado de agroquímicos.

Uno de nuestros trabajos actuales, procura evaluar que el impacto de los insumos que se usan tenga un mínimo efecto sobre enemigos naturales (depredadores, parasitoides, microorganismos) y encontrar las mejores estrategias de aplicación como sustitución de insumos agresivos por otros que impacten menos la fauna insectil local, uso de biocontroles selectivos y protección de polinizadores, son algunos de estos ejemplos.

Mantener un huerto en equilibro no es tarea fácil. Sin embargo, el descifrar la biología, el comportamiento de tanto artrópodos benéficos como de plagas, aporta conocimiento científico sólido para acompañar a las y los productores hacia una agricultura amigable con el entorno.

Bibliografía

Alins, G., Lordan, J., Rodríguez-Gasol, N., Arnó, J., & Peñalver-Cruz, A. 2023. Earwig releases provide accumulative biological control of the woolly apple aphid over the years. Insects, 14, 890.

Huang, H. T., & Yang, P. (1987). The ancient cultured citrus ant. BioScience, 37, 665-671.

Way, M. J., & Khoo, K. C. (1992). Role of ants in pest management. Annual Review of Entomology, 37, 479-503.

1 Instituto de Ecología, A. C. Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores

2 Instituto de Ecología, A. C.