El futuro es de quien saber dar respuestas responsables en el presente: Villagrasa Lasaga

Medalla Anáhuac 2026 El rector de la Anáhuac, Jesús Villagrasa Lasaga, entrega la medalla que otorga esta institución a mexicanos distinguidos en al liderazgo de accionarial positiva y servicio a los demás. (Anáhuac)

La Universidad Anáhuac entrega la Medalla 2026 a Guillermo Ochoa e impulsa plataforma de talento juvenil para detectar talento nacional deportivo — El futuro será de ustedes si saben dar respuestas responsables en el presente, dijo el rector de la Universidad Anáhuac, Jesús Villagrasa Lasaga, a jóvenes que le escuchaban en el Centro Cultural Mexiquense (CCM) de la institución.

Al parafrasear al Papa Juan Pablo II durante la entrega de la Medalla Anáhuac 2026 al deportista Guillermo “Memo” Ochoa, el dirigente resaltó que aunque un individuo puede lograr cosas por sí solo, es en equipodonde se alcanzan metas mayores.

Durante su mensaje habló a los universitarios sobre liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo y el valor de estar preparados para las oportunidades del presente.

Explicó que el lema de la universidad “Vencer al mal con el bien” se manifiesta en el deporte al ayudar a superar vicios, combatir el individualismo y unir a las personas.

Fue entonces cuando viendo a los ojos al galardonado arquero de la Selección Nacional, reveló que Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, fue portero en su juventud, apodado “Lolek”, y citó las palabras que dedicó a los jóvenes en 1985; “el futuro será de ustedes si saben dar respuestas responsables en el presente”.

Enseguida elogio el liderazgo y trayectoria de más de dos décadas de Memo Ochoa; dijo que le es otorgado el reconocimiento por sus logros deportivos en más de dos décadas de carrera, y haber puesto su talento al servicio de los demás.

Resaltó que “el liderazgo no se recibe como un título académico, sino que se edifica día a día a través de la disciplina, constancia y humildad”.

Lo escuchaban atentos universitarios, maestros, y deportistas invitados, ante quienes expresó que “en el deporte cada jugador lleva consigo los sueños de toda una afición; por eso, cada decisión en la cancha está llena de responsabilidad”, manifestó.

El rector afirmó a sus universitarios que “el futuro será de ustedes si saben dar respuestas responsablesen el presente y eso exige reflexiones serias como las que hizo con ustedes hace un momento Memo”.

Añadió que en la vida sucede algo semejante; “cada uno de nosotros representa algo más que a sí mismo, representamos también a nuestra familia, nuestra universidad, nuestro país”.

Les recordo que como en un partido, nuestras decisiones influyen directa o indirectamente en la vida de otras personas, ya sea en el derecho, la arquitectura, medicina, arte, deporte, o en cualquier otra profesión; esa responsabilidad merece ser asumida con seriedad y generosidad.

“Haz dicho que el portero puede pasar buena parte del partido esperando y preparándose, porque quizá todo dependa de un solo instante; cuando ese momento llega, el portero no puede dudar, esa imagen también habla de la vida; uno se prepara, aprende y trabaja antes de que aparezca la oportunidad que lo pondrá a prueba”, expresó emotivamente el rector Villagrasa Lasaga.

Enseguida, el dirigente señaló a los alumnos que “no están solos, pues cuentan con una red de apoyo formada por su familia, profesores, amigos y la universidad”. Finalmente, expresó con emoción en su voz una frase del propio Memo Ochoa; “el arco no pide perfección, pide orgullo”, y la interpretó como una invitación a dar lo mejor de uno mismo con honestidad y pasión.

Apoyo Familiar y Liderazgo Positivo

Durante el evento en el CCM de la Anáhuac, el histórico portero compartió su experiencia sobre la disciplina, perseverancia y la importancia de la preparación constante para superar los fracasos.

Medalla Anáhuac 2026 Guillermo "Memo" Ochoa resaltó el apoyo familiar para salir adelante, reconoció el ejemplo de su padre para el trabajo perseverante, y de su madre para el esfuerzo consistente. (Anáhuac)

Ante los estudiantes de la Anáhuac que llenaron el auditorio, Ochoa recordó su paso como estudiante de la institución, y resaltó el valor del apoyo familiar y el liderazgo positivo; anunció una nueva etapa enfocada en crear plataformas digitales para apoyar el abundante talento juvenil en México.

En un diálogo amable y cercano con la comunidad universitaria, reflexionó sobre su paso por seis Copas del Mundo y su rol al abrir puertas a los futbolistas mexicanos en Europa.

Talento Abre Puertas, Disciplina Mantiene

Al hablar sobre el talento, Guillermo “Memo” Ochoa concordó con las autoridades universitarias sobre pilares fundamentales de la la vida, el deporte y la educación.

Expresó que en la vida y en el deporte no triunfa necesariamente quien tiene más talento natural, sino quien demuestra mayor preparación, disciplina, constancia y resiliencia.

“Muchos jóvenes talentosos no alcanzan sus metas porque carecen de la fortaleza mental para sobreponerse a los momentos difíciles”, afirmó.

Compartió que con el tiempo entendió que además del talento, es necesaria la disciplina, preparación, sacrificio y resiliencia.

“Tuve triunfos, pero también derrotas, críticas y momentos de muchas dudas; aprendí que el carácter no se demuestra solamente cuando ganas, sino cuando algo sale mal y decides volver a intentarlo; eso también es liderazgo”, afirmó.

Ochoa aprovechó este momento para aunciar su nueva iniciativa en alianza con la universidad, la Plataforma WAME; explicó que luego de sus estancias en otros lugares, está convencido que el talento existe en todos los rincones de México.

Añadió que “la situación económica o el lugar de origen no deberían ser un impedimento para que los jóvenes deportistas reciban oportunidades y visibilidad”.

Enseguida afirmó que “el talento abre puertas, y la disciplina te mantiene”.

En concordancia con este mensaje, el rector expresó después que las capacidades naturales pueden abrir una primera puerta, pero son el esfuerzo cotidiano y el trabajo continuo los que permiten llegar lejos y poner ese talento al servicio social.

La Preparación Previa

Medalla Anáhuac 2026 Ante un auditorio abarrotado en el Centro Cultural Mexiquense, Guillermo Ochoa dialogó con estudiantes sobre resiliencia, disciplina y la importancia de los valores familiares en el alto rendimiento. (Anáhuac)

Para superar los momentos difíciles, los errores y la presión durante su carrera, Guillermo Ochoa explicó a los universitarios que recurría a varios pilares fundamentales.

“Lo que permite salir adelante tras una equivocación es el trabajo realizado con anterioridad; cuando se llega con la tarea hecha y una preparación rigurosa, se sabe cómo encontrar el camino para recuperarse”, reveló.

Comentó que es necesario aprender a estar listo para los momentos buenos y también para el error; “ante una falla, la clave está en la capacidad de reiniciar la mente al instante y comenzar nuevamente desde cero”.

Enseguida expresó que frente al nerviosismo o la tensión momentánea, “procuraba mantener siempre una imagen exterior de serenidad para no transmitir inseguridad ni a sus defensas ni al rival, aun cuando por dentro sentía una gran presión”.

Los Valores Familiares

Enseguida atribuyó su fortaleza a la educación y ejemplo en casa; resaltó el trabajo incansable de su padre, la actitud positiva constante de su madre y el ejemplo deportivo de su hermana, quien confió que fue tenista de alto rendimiento, lo cual le brindó una base de constancia y apoyo.

Ochoa explicó a los jóvenes la importancia de “creer en uno mismo y nunca dudar de tus propias capacidades”.

Plataforma WAME para Detección

Sobre el nuevo proyecto que anunció, explicó que se trata de una iniciativa orientada a detectar y dar visibilidad a jóvenes talentos deportivos en todo México.

A través de una Plataforma Digital de Detección WAME, impulsará una herramienta tecnológica diseñada para rastrear e visibilizar a niños, niñas y jóvenes deportistas que suelen quedar fuera de los circuitos de visorías tradicionales.

Parte de la premisa enunciada por Ochoa de que “el talento no tiene código postal”, plantea que ni el lugar de origen ni los recursos económicos limiten el desarrollo deportivo de las personas.

Ochoa explicó que este iniciativa será realizada en colaboración directa con la Universidad Anáhuac para articular deporte, educación, tecnología e investigación.

El galardonado invitó a los alumnos universitarios a participar, investigar e innovar para crear y fortalecer proyectos reales que beneficien a jóvenes en distintos puntos del país.

Con este proyecto, Memo Ochoa implementa su trayectoria y experiencia en un servicio continuo que abra puertas a las siguientes generaciones para que puedan alcanzar sus sueños deportivos profesionales.

Liderazgo con Ejemplo

Medalla Anáhuac 2026 Igor Rubio Sosa, director de la Escuela de Ciencias del Deporte, presentó la declaratoria de motivos que sustentó la entrega de la Medalla Anáhuac en Deporte 2026. (Anáhuac)

En su oportunidad Igor Rubio Sosa, director de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac, afirmó que Guillermo Ochoa encarna los valores de liderazgo deportivo, disciplina y compromiso social que forma la Universidad en sus alumnos.

Resaltó sus más de dos décadas de carrera profesional en el fútbol nacional e internacional desde su debut en 2004, y su impacto como capitán de la Selección Mexicana para fortalecer el orgullo del país en escenarios internacionales.

Afirmó que su trayectoria “expresa un liderazgo que se demuestra con acciones reales y que inspira a las nuevas generaciones a desarrollar sus capacidades con disciplina, humildad y sentido de servicio”.

Rubio Sosa expresó finalmente que “por su constancia, excelencia deportiva y legado significativo como líder de acción positiva, la Universidad le otorgó la Medalla Anáhuac en Deporte 2026”.

Gabriel Rubinstein Halkin, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Dirección del Deporte, leyó la semblanza del futbolista y le entregó el jersey de la selección de futbol de los Leones Anáhuac.

La universidad reconoció así una trayectoria que ha trascendido los resultados deportivos y que, desde la disciplina, resiliencia y la responsabilidad, ofrece a las nuevas generaciones un ejemplo de cómo ejercer el liderazgo y poner la propia capacidad al servicio de los demás.

El presídium estuvo integrado por el rector Jesús Villagrasa Lasaga; Lorena Rosalba Martínez Verduzco y Rodrigo Pozón López, vicerrectores académicos; y Héctor Igor Rubio Sosa, director de la Escuela de Ciencias del Deporte, quien leyó la declaratoria de motivos que sustentó la entrega de la Medalla Anáhuac en Deporte 2026.

Al concluir la ceremonia formal, Ochoa interactuó con los universitarios, respondió preguntas y obsequió dos balones son su autógrafo.

El futuro es de quien saber dar respuestas responsables en el presente: Villagrasa Lasaga