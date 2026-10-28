UNAM será sede de la Escuela Complutense Latinoamericana en abril de 2027

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será sede de la Escuela Complutense Latinoamericana (ECL) del 12 al 23 de abril de 2027, periodo en el que se impartirán 10 cursos especializados en temas de frontera del conocimiento, dirigidos a estudiantes de México y otros países de América Latina.

La iniciativa, impulsada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), busca fortalecer la formación académica mediante el intercambio de conocimientos y experiencias entre comunidades universitarias de México, España y otras naciones latinoamericanas.

Cada curso tendrá una duración de 50 horas lectivas y estará a cargo de dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid y dos de la UNAM. Los programas académicos serán diseñados de manera conjunta por docentes de ambas instituciones.

Durante el anuncio, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, destacó que la llegada de la ECL a la Universidad Nacional representa una oportunidad para que las y los estudiantes accedan a cursos de prestigio internacional y alta calidad académica.

Señaló que este acuerdo de cooperación permitirá fortalecer los procesos educativos mediante la experiencia internacional, al brindar a las y los universitarios la posibilidad de contrastar realidades, compartir vivencias y conocer perspectivas de otras naciones. Asimismo, subrayó que estas experiencias contribuirán a enriquecer la formación de los estudiantes y a proporcionarles herramientas competitivas para desenvolverse en un

entorno global.

La colaboración da continuidad a un proyecto acordado en abril de 2026, cuyo propósito es impulsar la movilidad estudiantil, fortalecer la cooperación universitaria internacional, fomentar el intercambio de conocimientos de frontera y generar nuevas oportunidades de formación conjunta entre la UNAM y la Universidad Complutense.

Por su parte, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, afirmó que la primera edición de la Escuela Complutense Latinoamericana en la Universidad Nacional representa un paso decisivo para consolidar este proyecto académico y científico.

También celebró la firma del convenio con una de las principales universidades del continente americano y destacó el valor de este espacio de interacción entre académicos y estudiantes de México, España y otros países de América Latina.