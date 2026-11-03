Hormigas: pequeñas inspiraciones en Computación

Inecol Dentro del área de Inteligencia Artificial, podemos encontrar distintos algoritmos inspirados en la naturaleza llamados algoritmos bioinspirados o metaheurísticos, los cuales imitan ciertos comportamientos observados en distintos organismos para resolver problemas complejos.

El ser humano siempre ha aprendido de la naturaleza y de su funcionamiento para resolver diversos problemas. Esto mismo se puede observar en la computación mediante el uso de algoritmos inspirados en la naturaleza.

Un algoritmo se podría entender como un instructivo en donde se especifican los pasos para resolver un problema de forma ordenada, precisa y finita. Dentro del área de Inteligencia Artificial, podemos encontrar distintos algoritmos inspirados en la naturaleza llamados algoritmos bioinspirados o metaheurísticos, los cuales imitan ciertos comportamientos observados en distintos organismos para resolver problemas complejos.

Entre ellos destacan los algoritmos surgidos a partir de la observación de insectos, como es el caso del ACO (por sus siglas en inglés, Ant Colony Optimización) inspirado en las hormigas y la forma en que buscan su alimento.

Inicialmente, las hormigas buscan su alimento de manera aleatoria: una hormiga explora los alrededores de su nido dejando un rastro de feromonas, una sustancia química que impregna el camino. Una vez que encuentra comida, come, toma una muestra y regresa al nido reforzando dicho rastro. Cuando otra hormiga lo detecta, sigue el camino hacia la fuente de alimento. Con el tiempo, la ruta más corta —al ser la más transitada— es la que acumula mayor cantidad de feromonas.

En los algoritmos basados en hormigas, este comportamiento se simula utilizando componentes clave como las propias hormigas y el uso de feromonas para realizar búsquedas y aprovechar la llamada «inteligencia de enjambre».

De este modo, las hormigas se convierten en agentes computacionales simples que trabajan de manera cooperativa, mientras que las feromonas pasan a ser valores numéricos que se actualizan durante la búsqueda de la solución para indicar el camino más corto. Así es como el comportamiento de pequeños insectos se transforma en un marco computacional que facilita la resolución de problemas.

Los beneficios que han traído estos algoritmos se aprecian principalmente en la planificación de rutas de transporte, en donde se utilizan para encontrar los trayectos más eficientes, reduciendo el consumo de combustible y los tiempos de entrega. Asimismo, en las telecomunicaciones pueden emplearse para encontrar caminos alternativos cuando ocurre un fallo en la red, así como en la planificación del tráfico urbano y en sistemas que utilizan drones o vehículos asistidos.

Actualmente estos algoritmos siguen evolucionando y se combinan con otras técnicas de Inteligencia Artificial como son el aprendizaje automático (machine learning) y redes neuronales para potenciar sus resultados. Mientras que el aprendizaje automático aporta predicción de datos basados en el pasado, los algoritmos de optimización por colonia de hormigas (ACO) ayuda a encontrar la solución óptima en escenarios cambiantes en tiempo real.

Referencias