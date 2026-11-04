El águila coronada y el Niño de Taung: cómo se reescribió la evolución humana

Aguila Una iamgen del águila coronada.

El escenario afrotropical y el paisaje sonoro del depredador aéreo

En África Central, la pluviselva tropical de Guinea Ecuatorial, particularmente el Monumento Natural de Piedra Beré, en la Meseta de Kie-Ntem, constituye un ecosistema refugio de la fauna. Su paisaje sonoro es denso e impredecible y el registro acústico del águila coronada (Stephanoaetus coronatus) proyecta una amenaza desde las alturas y marca el ritmo de vigilancia de los habitantes de las copas de los árboles. Aunque la narrativa tradicional situó el origen y los grandes hitos del género Homo en las sabanas abiertas, la ecología de las selvas tropicales demostró que la presión por depredación en ecosistemas selváticos moldeó los cimientos del comportamiento social y la cohesión grupal de nuestros ancestros. Este cambio de paradigma no surgió de una sola disciplina, sino del diálogo creativo multidisciplinar.

El enigma del Niño de Taung, la marca del depredador aéreo y las nuevas narrativas

Durante décadas, la paleoantropología estuvo dominada por el paradigma de Raymond Dart, quien tras el hallazgo del Niño de Taung, el fósil de Australopithecus africanus, en 1924 interpretó a los primeros homínidos como cazadores agresivos impulsados por el consumo de carne y el uso de armas. Sin embargo, en 1995 Lee Berger y Ron Clarke propusieron que este homínido juvenil había sido cazado y depositado por una gran ave de presa. Aunque la hipótesis enfrentó escepticismo, la ecología de las águilas coronadas actuales en las selvas africanas aportó la clave definitiva: estas rapaces cazan primates de entre 10 y 20 kg y producen una marca tafonómica inconfundible (perforaciones en las órbitas, marcas de garras y fracturas en V en la base del cráneo). Al examinar el cráneo fósil de Taung y los babuinos asociados, se confirmó el mismo patrón de lesiones, ratificando al águila como el causante de su muerte.

La resolución del enigma transformó radicalmente las teorías sobre la evolución humana. Se pasó de la hipótesis del “hombre cazador” a la del “hombre cazado”, reconociendo a los homínidos como presas vulnerables, lo que reorientó las investigaciones hacia la vida en grupos grandes, la vigilancia colectiva y el acoso coordinado (mobbing). La reevaluación dental precisó que el Niño de Taung murió a los ~3.8 años, en la fase de destete, cuando al caminar erguido y alejarse de su madre quedó expuesto al águila; esta vulnerabilidad fue una presión selectiva que favoreció, más tarde en el género Homo, la evolución de una infancia prolongada con cuidado parental. Además, los análisis del esmalte dental demostraron una dieta basada en plantas y tubérculos, refutando que la carne fuera el motor evolutivo, sin embargo, ésta cobrará importancia un millón de años después, cuando Homo aprendió a cazar en grupo. Antes de este hallazgo, la creencia predominante era que los humanos tenían un origen euroasiático, Taung, proporcionó evidencia a favor de la teoría de Darwin sobre un ancestro africano para todos los homínidos.

El águila coronada como fuerza selectiva en la comunicación y las asociaciones entre monos cercopitecos

En la actualidad, el águila coronada sigue siendo una fuerza selectiva determinante en las poblaciones y la comunicación acústica de los cercopitécidos, en el mono de nariz blanca (Cercopithecus nictitans), sus vocalizaciones de alarma conocidas como hacks funcionan como etiquetas semánticas que señalan al depredador aéreo y desencadenan respuestas inmediatas de refugio. Esta y otras amenazas también han favorecido asociaciones entre cercopitecos de diferentes especies, que comparten señales de alerta y coordinan defensas conjuntas pese a competir por alimento. Incluso, la emisión precisa de llamadas pyow permite a las hembras evaluar la calidad del macho alfa en la protección del grupo. Así, la sombra del águila sigue esculpiendo la estructura social, el lenguaje sintáctico y el comportamiento colaborativo antidepredatorio en las selvas africanas.

Arlet, M. E., & Isbell, L. A. (2009). Variation in behavioral and hormonal responses of adult male primates to crowned eagles (Stephanoaetus coronatus). Behavioral Ecology and Sociobiology, 63(10), 1465–1473.

Berger, L. R., & Clarke, R. J. (1995). Eagle involvement in the accumulation of the Taung child fauna. Journal of Human Evolution, 29(3), 275–299.

Berger, L. R., & McGraw, W. S. (2007). Further light on the Taung child and crowned eagles. American Journal of Physical Anthropology, 132(S44), 72–73.

Dart, R. A. (1925). Australopithecus africanus: The man-ape of South Africa. Nature, 115(2884), 195–199.

McGraw, W. S., Cooke, C. A., & Shultz, S. (2006). Primate remains from African crowned eagle (Stephanoaetus coronatus) nests in Ivory Coast’s Taï Forest: Implications for primate predation and hominin taphonomy. Journal of Human Evolution, 51(2), 156–166.

Price, T., Arnold, K., Zuberbühler, K., & Semple, S. (2009). Pyow but not hack calls of the male putty-nosed monkey (Cercopithecus nictitans) convey information about caller identity. Behaviour, 146(7), 871–888.

1Red de Biología y Conservación de Vertebrados,

2Red de Ecología Funcional

3Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM apoyado por SECIHTI y PAPIT.

4INDEFOR Guinea Ecuatorial.