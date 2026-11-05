Claustro de Sor Juana y Consejo de la Crónica unen Fortalezas Académicas y Culturales

Rector Rafael Tovar resaltan creación de Dirección de Investigación del Claustro para acercar el conocimiento de la poeta jerónima a la sociedad mexicana —

El Claustro y el Consejo de la Crónica CDMX El rector de la UCSJ, Rafael Tovar (Derecha), y el titular del Consejo de la Crónica, José Roman Sánchez (Izquierda). (UCSJ)

Para impulsar proyectos de investigación, educación y divulgación de la historia y la cultura de la CDMX, la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) y el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México (CCCM) convinieron fortalecer sus vínculos académicos, patrimoniales y de memoria histórica de la capital del país.

Rafael Tovar, rector de la UCSJ, exaltó la alianza porque para los convenios deben trascender los actos protocolarios y traducirse en proyectos concretos.

Como se sabe, el CCCM es un órgano colegiado constituido como asociación civil, dedicado a investigar, estudiar y difundir la historia y el patrimonio cultural de la capital del país.

Dijo que la unión entre el Consejo de la Crónica, una institución independiente, sólida y plural, y la universidad de vocación humanista abre numerosas posibilidades para desarrollar proyectos relacionados con la historia, el arte, la literatura, la gastronomía, la filosofía y la escritura creativa, entre otras disciplinas.

Afirmó que la reciente creación de la Dirección de Investigación de la UCSJ (CIDCSJ), coordinada por Rafael García Pavón, fortalecerá el trabajo académico y generar publicaciones sobre temas relevantes para la sociedad mexicana.

“La Dirección de Investigación, coordinada por el doctor Rafael García Pavón, se podrá ahondar en la investigación de diversos temas, hacer publicaciones temáticas que nos importan y atañen a quienes estamos interesados en la mexicanidad, las tradiciones, la historia, cultura, en un momento aciago”, afirmó.

Explicó que al encuentro fueron convocados integrantes de los consejos Universitario y Académico de la institución, para comenzar a trabajar de manera transversal en las iniciativas que surjan de esta colaboración.

Acercar Conocimiento Científico

El Claustro Rafael Garcia Pavón La creación del Centro de Investigación de la UCSJ, coordinado por el Dr. Rafael García Pavón, colocará el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz en el centro de la formación ciudadana. (UCSJ)

Entrevistado en abril por Crónica, el Dr. Rafael García Pavón dijo en exclusiva a este diario que el CIDCSJ “representa una oportunidad fantástica para acercar el conocimiento científico a toda la sociedad”.

El académico, filósofo de profesión, expresó que la intención es convertir el espacio en una entidad viva y lúdica, donde la investigación antropológica y la gastronomía permitan a la gente sentir a la poeta (Sor Juana Inés de la Cruz) como una presencia real.

García Pavón resaltó que “Sor Juana no es un fantasma del pasado, sino una figura que debe ser parte fundamental de la formación integral de cada ciudadano mexicano por su relevancia universal”.

El doctor también llamó con urgencia a integrar la obra de la jerónima en la educación pública, y calificó como ironía que su rostro esté en los billetes de dinero pero “ausente en las aulas”.

Afirmó que la poesía es una herramienta indispensable para formar el espíritu, la sensibilidad y la inteligencia de los jóvenes, pues genera realidades que antes no existían en el pensamiento humano.

Para García Pavón, investigar a Sor Juana requiere profundidad y formación; lamentó que su pensamiento filosófico único no esté más integrado en el panteón de los grandes forjadores de la cultura nacional.

Hechos y Resultados, Necesarios en Academia

Durante la ceremonia, realizada en la sala de juntas de la Rectoría de la UCSJ, el rector Rafael Tovar dijo que “el convenio representa un honor y una gran responsabilidad para la Universidad, pues los acuerdos institucionales deben convertirse en acciones y resultados”.

Añadió que en El Claustro “los convenios no se suscriben para obtener reflectores, sino para establecer compromisos de trabajo; realmente nos ponemos a trabajar aquí, que es una de las muchas cosas que nos unen con el Consejo de la Crónica”.

Fortalecer Patrimonio Cultural de la CDMX

Por su parte, José Román Sánchez Fernández, presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, reconoció la trayectoria del rector Rafael Tovar y su compromiso con la cultura mexicana.

Dijo que “el rector representa un espíritu infatigable de defensa y promoción de la grandeza cultural de México, que ha contribuido a consolidar el lugar que ocupa la Universidad del Claustro de Sor Juana en la sociedad mexicana.

Luego resaltó la importancia de vincularse con una institución académica para un consejo caracterizado por la pluralidad de pensamientos y perspectivas de sus integrantes.

Al recordar el legado de Guillermo Tovar y de Teresa, cronista emérito de la Ciudad de México y fundador del Consejo de la Crónica, Sánchez Fernández recordó su interés por impulsar iniciativas que fortalecieran el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural de la capital.

Expresó que “Guillermo Tovar y de Teresa siempre idealizó aquel sueño castálido de Sor Juana Inés de la Cruz de cumplir nuestros sueños, y este es uno de ellos: crear esta alianza”.

Manifestó que la transversalidad y el trabajo simultáneo entre ambas instituciones permitirán concretar proyectos cuyo alcance trascienda a sus actuales integrantes.

“Eso hablará por nuestra obra y por el espíritu infatigable de todos ustedes, que sea un fin loable, encomiable, que a todos nos haga sentir parte de algo tan digno, pues esta alianza y vinculación va mucho más allá de todos nosotros, hará que hablen las instituciones”, indicó.

Difundir Ciencia, Academia y Cultura

En su oportunidad, Alejandro González Acosta, secretario general del CCCM, dijo que en cumplimiento de la voluntad del Consejo y el legado de Guillermo Tovar y de Teresa, cuidan y conservan, el estudio y la difusión de los elementos del patrimonio histórico, cultural y espiritual de la CDMX.

Explicó que el convenio establece la colaboración en la planeación, el diseño y la realización de proyectos científicos, académicos y culturales, y el desarrollo y la coordinación de actividades conjuntas en estos ámbitos.

Al finalizar la ceremonia, José Román Sánchez Fernández informó al rector Rafael Tovar de la creación del Consejo de Instituciones Académicas, Científicas, Culturales y Educativas de la Ciudad de México, y lo invitó a formar parte de este.

La apertura abre la posibilidad de ampliar la participación de la Universidad del Claustro de Sor Juana en espacios de colaboración interinstitucional dedicados al conocimiento, la investigación y la promoción de la riqueza histórica y cultural de la CDMX.

Claustro de Sor Juana y Consejo de la Crónica unen Fortalezas Académicas y Culturales