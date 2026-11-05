La NASA presenta el X-70 Fractal, su nuevo avión experimental: “El futuro de ciencia ficción que imaginamos de niños”

NASA La NASA presenta el X-70 Fractal. (NASA)

La NASA ha presentado su último avión experimental, el X-70 Fractal, durante la cumbre UP.Summit en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida.

Esta plataforma de investigación de alto rendimiento y altamente adaptable está diseñada para acelerar el desarrollo y las pruebas de tecnologías de aviación avanzadas, según ha informado la NASA.

“Muy complacido de anunciar que nuestro avión X más reciente, el X-70 Fractal, se une a la flota de la NASA para investigar y desarrollar tecnología de control de vuelo avanzada, mucho más allá de todo lo probado hasta ahora en una aeronave tripulada. Despegará bajo el emblema de la NASA en los próximos dos años. El futuro de ciencia ficción que imaginamos cuando éramos niños es nuestro para construirlo... y les prometo que habrá más”, ha señalado el jefe de la agencia espacial norteamericana, Jared Isaacman.

El X-70 tripulado cuenta con tecnología de control de vuelo avanzada y rápidamente reconfigurable que permitirá a la NASA explorar la maniobrabilidad de las aeronaves de formas nunca antes demostradas en vuelos tripulados.

El avión también puede albergar hasta algo más de 900 kilogramos de carga útil experimental en ubicaciones internas y externas, lo que permite una amplia gama de oportunidades de investigación y pruebas de vuelo.

“El X-70 Fractal le brinda a la NASA una plataforma tripulada y de alto rendimiento para probar el control de vuelo avanzado, la maniobrabilidad y otras tecnologías de vanguardia en vuelos reales. Su diseño modular y su capacidad para intercambiar rápidamente cargas útiles internas y externas mantendrán a nuestros equipos volando, aprendiendo y avanzando rápidamente de un experimento al siguiente. Esperamos su primer vuelo bajo el emblema de la NASA en los próximos dos años, y el X-70 es solo una parte de este nuevo comienzo para la aeronáutica. Es por esto por lo que la gente viene a la NASA: para construir, para aprender y, lo más importante, para volar”, ha explicado el jefe de la agencia espacial.

El X-70 Fractal tiene un peso de despegue de unos 4.535 kilogramos y está diseñado para navegar a Mach 0,75, alcanzar altitudes de hasta 13.700 metros y proporcionar un alcance operativo que supera los 2.700 kilómetros. Estas capacidades permitirán a la NASA llevar a cabo exigentes investigaciones de vuelo en una amplia gama de condiciones operativas.

“Durante décadas, la división de Aeronáutica de la NASA ha utilizado aviones X para desarrollar tecnologías que hagan avanzar la aviación. Es emocionante incorporar otro avión X para acelerar e impulsar la investigación aeronáutica”, ha afirmado la directora de la División de Aeronáutica dentro de la Dirección de Misiones de Investigación y Tecnología de la NASA, Laurie Grindle.

El X-70 se suma a un legendario legado de aviones experimentales que han ayudado a consolidar el liderazgo de Estados Unidos en la aviación. Desde el Bell X-1, que rompió la barrera del sonido por primera vez en 1947, hasta el avión de investigación hipersónica X-15 y el demostrador supersónico silencioso X-59 de la actualidad, la NASA ha pasado décadas desafiando los límites del vuelo.

Con el X-70, la NASA ampliará su capacidad para llevar a cabo investigaciones de vuelos experimentales, acelerar las pruebas de tecnologías emergentes y hacer avanzar a la próxima generación de la aviación estadounidense.