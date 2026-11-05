Textiles antibacterianos, propuesta innovadora impulsada por alumna de UAEH

UAEH. Iris López Gómez, estudiante del Doctorado en Ciencias Agropecuarias en la UAEH. (Alejandra Zamora Canales)

La nanotecnología emergió como una de las ramas más prometedoras de la ciencia moderna, y su influencia se extendió rápidamente a sectores fundamentales como la salud, la ingeniería de materiales y la industria textil. La posibilidad de manipular la materia a escala nanométrica abre caminos para crear soluciones innovadoras ante problemas de salud pública y de seguridad.

Una de las líneas de investigación que cobró mayor relevancia fue el desarrollo de materiales avanzados con propiedades antimicrobianas, capaces de contribuir a la prevención de infecciones y mejorar la protección en espacios de riesgo.

En este contexto, Iris López Gómez, alumna del Doctorado directo en Ciencias Agropecuarias en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), bajo la asesoría del investigador Ventura Rodríguez Lugo, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), desarrolló un proyecto enfocado en la obtención de nanopartículas de plata para su uso potencial como recubrimientos antibacterianos.

Su trabajo no solo busca avanzar el conocimiento científico, sino también desarrollar alternativas que fortalezcan la bioseguridad, tanto en hospitales como en la vida cotidiana.

¿Qué son las nanopartículas de plata?

Las nanopartículas de plata son materiales de tamaño nanométrico, es decir, su dimensión corresponde a la millonésima parte de un milímetro. Estas partículas, que son más pequeñas que una bacteria y cercanas al tamaño de los virus, requieren equipos y procedimientos especializados para su observación y síntesis.

Para sintetizarlas existen dos métodos: el top down, que reduce materiales macroscópicos hasta obtener partículas diminutas, y el bottom up, que agrupa átomos para formar las nanopartículas. La investigación de López Gómez se centra en el método bottom up, que ofrece mayor control sobre el tamaño y la forma de las partículas.

El método de síntesis empleado

Para la obtención de las nanopartículas, la estudiante utilizó el método de poliol, una técnica accesible y de bajo costo que no requiere equipos especializados ni reactivos difíciles de conseguir, facilitando su aplicación en laboratorios con recursos limitados.

Este proceso permite controlar el tamaño y la forma de las nanopartículas, garantizando propiedades deseadas y mayor homogeneidad. La polivinilpirrolidona (PVP), un polímero sintético soluble en agua, actúa como agente estabilizante al recubrir la superficie de las partículas y evitar su aglomeración. Al evitar que las nanopartículas se aglomeren, se obtienen partículas más uniformes y dispersas, lo que mejora sus propiedades finales.

Importancia de las nanopartículas de plata

Las nanopartículas de plata sobresalen por su capacidad para combatir distintos tipos de microorganismos. Estudios recientes demostraron que estas partículas no solo destruyeron bacterias, sino que también resultaron eficaces contra hongos y virus, lo que les otorgó ventajas frente a otros agentes antimicrobianos tradicionales.

Después de la pandemia de COVID-19, la necesidad de materiales con propiedades desinfectantes y de barrera se hizo evidente en todo el mundo, impulsando la investigación y la adopción de tecnologías basadas en plata a escala nanométrica.

La aplicación de nanopartículas de plata en textiles transformó la manera en que se abordó la bioseguridad en espacios de alto riesgo. Al incorporarse en prendas médicas, equipos de protección y ropa de uso diario, estas nanopartículas ofrecieron una defensa activa frente a posibles infecciones, disminuyendo la supervivencia y proliferación de patógenos en las superficies.

Esta innovación no solo beneficia al personal de salud y a los pacientes, sino que también aporta soluciones prácticas para la población general, permitiendo el desarrollo de productos más seguros y duraderos en el entorno cotidiano.

Retos en la aplicación textil

La alumna tuvo el desafío de lograr que las nanopartículas de plata se adhirieran de manera eficiente y duradera a las fibras textiles. El proceso físico de recubrimiento, utilizado en las primeras etapas, no proporcionó una unión química lo suficientemente fuerte, lo que provocó que las nanopartículas se desprendieran con mayor facilidad durante el uso cotidiano, los roces y, especialmente, tras sucesivos lavados.

La investigación se orientó a optimizar tanto la técnica de recubrimiento como los materiales auxiliares empleados para favorecer una mejor adhesión. Por ello, se realizaron pruebas con diferentes agentes estabilizantes y métodos de aplicación, evaluando el comportamiento de las nanopartículas bajo condiciones reales de uso. Además, se analizaron factores como la resistencia al lavado, la flexibilidad del textil y la conservación de las propiedades antimicrobianas tras varios ciclos de limpieza.

Impacto en la sociedad y la industria

El proyecto de Iris López tiene como objetivo impulsar el desarrollo regional, especialmente en Hidalgo, mediante la producción de textiles antibacterianos. Este trabajo promueve el acceso a métodos de síntesis sencillos y económicos, fortalece la bioseguridad y genera conocimiento aplicable en la industria textil y de la salud.

Además, la multidisciplinariedad del equipo de investigación permitió la integración de saberes desde la agropecuaria hasta la nanotecnología, lo que facilitó el desarrollo de soluciones innovadoras para problemas reales.

Finalmente, las nanopartículas de plata destacaron por su fácil producción y sus diversas aplicaciones. El método químico utilizado permitió obtener partículas más uniformes en tamaño y forma, así como con menor toxicidad. Gracias a sus propiedades antibacterianas, fueron incorporadas a textiles para contribuir a la durabilidad, la impermeabilidad y la facilidad de limpieza de las prendas.

El desarrollo de nanopartículas de plata para recubrimientos antibacterianos constituye un avance relevante tanto para la protección sanitaria como para la innovación en la industria textil. El trabajo de la alumna Garza demostró que la aplicación del conocimiento científico permitió responder eficazmente a desafíos recientes en materia de salud pública, especialmente ante la creciente amenaza de infecciones y brotes epidémicos.