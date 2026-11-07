Banco Azteca impulsa Educación Financiera como eje central para Bienestar e Inclusión Social

Difunden nueva serie de herramientas de Educación Financiera sobre ahorro, inversión, pensiones y ciberseguridad para fortalecer el patrimonio familiar —

Educacion Financiera Banco Azteca Silvia Lloréns, responsable del programa "Aprende y Crece" de educación financiera en Banco Azteca. (Gerardo González Acosta)

Para que las personas aprendan a vivir sin estrés financiero, Banco Azteca desplegó una serie de herramientas educativas de distribución gratuita orientados a fortalecer la economía familiar.

A través del programa ‘Aprende y Crece’, la institución que preside Alejandro Valenzuela provee información práctica sobre ahorro, inversión, emprendimiento y retiro.

De esta manera, la educación financiera es consolidada como la columna vertebral transversal que articula el contenido de todas las herramientas del programa que dirige Silvia Lloréns.

El banco resaltó el lanzamiento de tres publicaciones dirigidas a mujeres emprendedoras, adultos mayores y trabajadores interesados en su sistema de ahorro para el retiro.

La iniciativa institucional desmonta barreras informativas y promueve hábitos económicos para el bienestar financiero entre diversos sectores de la población, informó Banco Azteca.

Explicó que los recursos de eseñanza están adaptados a cada etapa de la vida; “los materiales educativos guían a los ciudadanos en la toma de decisiones informadas para proteger su patrimonio, y acrecentarlo desde una administración personal diferente”.

La herramienta educativa para mujeres emprendedoras está enfocada en fortalecer la salud económica y visibilizar lo que llama “la brecha del 25 por ciento en los ahorros para el retiro”.

La educación financiera de este material capacita en materia de inversiones, pautas para iniciar proyectos de emprendimiento y administración financiera personal.

El programa ‘Aprende y Crece’ también promueve la enseñanza financiera para Adultos Mayores sobre el uso independiente y seguro de las herramientas de banca digital.

El texto pedagógico aborda la prevención de estafas telefónicas, la gestión responsable de préstamos y la creación de fondos para emergencias médicas.

Banco Azteca comentó que con esta formación, las personas de la llamada tercera edad son orientadas a vivir con una mejor solidez económica y proteger los recursos de su pensión.

Otra guía educativa abordar el singular camino de las Asociaciones de Fondos para el retiro (Afore), con la explicación sobre el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro y la administración de cuentas individuales.

La herramienta ayuda a saber leer e interpretar el estado de cuenta de una Afore, cómo realizar aportaciones voluntarias y evaluar modalidades de jubilación.

La institución señaló que las herramientas de educación amplían el conocimiento financiero para un pilar fundamental que fomente una mejor estabilidad personal y desarrollo social.

La educación financiera permite a las familias mexicanas vivir sin estrés financiero, administrar mejor sus ingresos y bienes, conocer y evitar riesgos de fraude, y la posibilidad de planificar un futuro de posibilidades diferentes.

Es la herramienta clave para transformar la vida cotidiana y garantizar un patrimonio seguro sostenible, opinó la institución bancaria.

Banco Azteca impulsa Educación Financiera como eje central para Bienestar e Inclusión Social